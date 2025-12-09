Екатерининский парк Царского Села ― одна из жемчужин мировой культуры! Место, которое нужно посетить хотя бы раз в жизни.
Во время нашей прогулки мы заглянем в те уголки этого уникального парка,
Описание экскурсииЖемчужина мировой культуры Екатерининский парк Царского Села — место, которое нужно посетить хотя бы раз в жизни. Эту летнюю резиденцию любили все русские императоры и постоянно старались ее улучшить, украсить в соответствии с модными течениями своего времени. В результате получилось невероятно красивое место, где на относительно небольшой площади среди цветов и деревьев разместились павильоны, скульптуры, пруды и мостики. Каждый парк ― это попытка воссоздать рай на земле. И у каждого из них есть загадка. Какая именно ― вы разберетесь, гуляя по дорожкам старинного Екатерининского парка. Маршрут прогулки Вы узнаете, почему именно эти статуи встретились на вашем пути, и какую эпоху изображали архитекторы, строя павильон Эрмитаж, Скрипучую беседку, Турецкую баню и Концертный зал. Поднимитесь в Камеронову галерею, полюбуетесь парком с высоты Башни-руины, увидите Фрейлинский садик и Адмиралтейство, рассмотрите скульптуру на Гранитной террасе и в Регулярном парке. После экскурсии рекомендую посетить павильоны: Турецкая баня, Эрмитаж, Агатовые комнаты или личные покои Екатерины Великой. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт РФ или РБ, а также документы, подтверждающие льготы участника СВО.
- Обратите внимание, что в летнее время большинство павильонов открыто для посещения, зимой работает только Екатерининский дворец.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец
- Адмиралтейство
- Верхняя ванна
- Грот
- Зал на острову
- Камеронова галерея
- Концертный зал
- Кухня-руина
- Нижняя ванна
- Пирамида
- Скрипучая беседка
- Турецкая баня
- Холодная баня с Агатовыми комнатами
- Эрмитаж
- Эрмитажная кухня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты в парк, дворец и павильоны
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пушкин, Садовая улица, дом 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
