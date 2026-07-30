Полчаса ветра, скорости и чистого удовольствия — и привычный Петербург раскроется по-новому.
Это не классическая экскурсия с рассказами, а специально разработанная скоростная мотопрогулка: парадный центр, широкая Нева, знаменитые мосты и панорамы Финского залива. Вы почувствуете себя «в седле», получите порцию адреналина и увезёте яркие фотографии на память.
Это не классическая экскурсия с рассказами, а специально разработанная скоростная мотопрогулка: парадный центр, широкая Нева, знаменитые мосты и панорамы Финского залива. Вы почувствуете себя «в седле», получите порцию адреналина и увезёте яркие фотографии на память.
Описание экскурсии
Невский проспект и парадный центр — промчимся по главной улице города, увидим Зимний дворец, Дворцовую площадь и Адмиралтейство.
Стрелка Васильевского острова — полюбуемся одним из самых узнаваемых видов Петербурга с Кунсткамерой, Невой и историческими набережными.
Мосты и набережные Невы — проедем мимо Дворцового и других мостов, восхищаясь простором реки и ритмом города.
Финский залив — увидим его с высоты птичьего полёта и насладимся скоростью, ветром и открывающейся панорамой.
Фотографии на память — мы поможем сделать несколько эффектных кадров на мотоцикле на ваши устройства.
Организационные детали
- Программа построена вокруг эмоций, скорости и созерцания города — подробной исторической экскурсии не предусмотрено
- Вес пассажиров — не больше 90 кг, возраст 12+
- Шлемы мы предосталяем
- Если дождь — перенесём или отменим
- За рулём будет опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 3055 туристов
Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.
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