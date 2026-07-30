Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 3055 туристов

Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.