Вечерняя мотопрогулка по Санкт-Петербургу - это уникальная возможность ощутить адреналин и насладиться красотой города. В сопровождении опытного мото-гида, вы проедете по набережным и проспектам, увидите легендарные мосты и исторические здания. Программа адаптируется под ваши пожелания, включая фотосессии на фоне знаменитых мест. Незабываемое приключение ждет вас в Северной столице

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Мотопрогулку также можно провести и в дневное время.

Что вас ожидает

За время нашего мото-мини-путешествия десятки ярких локаций и достопримечательностей Северной столицы пролетят перед вами. Мы проедем мимо Александро-Невской лавры, по самому длинному разводному мосту Северной столицы — мосту Александра Невского. Вы увидите легендарное место аварийной посадки пассажирского самолёта на Неву в 1963 году у Финляндского моста, самый красивый мост Санкт-Петербурга — Большеохтинский (Императора Петра Великого) и загадочный Смольный собор. Проследуем мимо исторического Таврического дворца и овеянного легендами Литейного моста, оставив позади виды на Петропавловскую крепость, по Смольной и Синопской набережным с ветерком вернёмся к месту начала нашего мотопутешествия.

Мы всегда готовы внести изменения в мотопрогулку по вашим пожеланиям.

А еще обсудим, в каких местах Северной Венеции вы хотите пофотографироваться. Мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры на ваши смартфоны!

🌉 Мотопрогулка также проводится к разведению мостов. Мы увидим восемь мостов акватории Невы до их развода, крейсер «Аврору», памятник Суворову и Марсово поле, Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Адмиралтейство, памятник Петру Великому (Медный всадник), Исаакиевский собор, Университет и памятник Ломоносову, Ростральные колонны и многое другое. И посмотрим разводку основных мостов центра (Дворцового, Троицкого и Литейного). При таком заказе после экскурсии мы доставим вас по нужному вам адресу (в пределах центра города).

Вперед, в потоке ветра — навстречу ярким впечатлениям!

Организационные детали

Важно знать до бронирования

Пожалуйста, предупредите нас, если ваш вес более 90 кг. Мы подберём для вас более комфортный мотоцикл

Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный водитель.

Время начала обговаривается с гидом по WhatsApp, Telegram или Viber после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться и мотопрогулка может быть отменена с возвратом предоплаты.

Заявка на программу к разведению мостов делается предварительно, не менее, чем за сутки. Состоится ли разведение мостов, зависит от погодных условий, времени года и графика разведения мостов. В период действия скидки она не распространяется на прогулку к разведению мостов.

При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки)

В мотопрогулке могут участвовать дети с 12-ти лет

Возможно проведение мотопрогулки в утреннее и дневное время по предварительной договоренности (не менее, чем за сутки)

Как проходит мотопрогулка