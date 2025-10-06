На мотоцикле по вечернему Питеру или к разводным мостам
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на мотоцикле. Вечерняя прогулка подарит незабываемые впечатления и возможность увидеть разводные мосты
Вечерняя мотопрогулка по Санкт-Петербургу - это уникальная возможность ощутить адреналин и насладиться красотой города.
В сопровождении опытного мото-гида, вы проедете по набережным и проспектам, увидите легендарные мосты и исторические здания. Программа адаптируется под ваши пожелания, включая фотосессии на фоне знаменитых мест. Незабываемое приключение ждет вас в Северной столице
Мотопрогулку также можно провести и в дневное время.
Что вас ожидает
За время нашего мото-мини-путешествия десятки ярких локаций и достопримечательностей Северной столицы пролетят перед вами. Мы проедем мимо Александро-Невской лавры, по самому длинному разводному мосту Северной столицы — мосту Александра Невского. Вы увидите легендарное место аварийной посадки пассажирского самолёта на Неву в 1963 году у Финляндского моста, самый красивый мост Санкт-Петербурга — Большеохтинский (Императора Петра Великого) и загадочный Смольный собор. Проследуем мимо исторического Таврического дворца и овеянного легендами Литейного моста, оставив позади виды на Петропавловскую крепость, по Смольной и Синопской набережным с ветерком вернёмся к месту начала нашего мотопутешествия.
Мы всегда готовы внести изменения в мотопрогулку по вашим пожеланиям.
А еще обсудим, в каких местах Северной Венеции вы хотите пофотографироваться. Мы с радостью запечатлеем ваши эмоции, найдём интересные ракурсы и сделаем запоминающиеся кадры на ваши смартфоны!
🌉 Мотопрогулка также проводится к разведению мостов. Мы увидим восемь мостов акватории Невы до их развода, крейсер «Аврору», памятник Суворову и Марсово поле, Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Адмиралтейство, памятник Петру Великому (Медный всадник), Исаакиевский собор, Университет и памятник Ломоносову, Ростральные колонны и многое другое. И посмотрим разводку основных мостов центра (Дворцового, Троицкого и Литейного). При таком заказе после экскурсии мы доставим вас по нужному вам адресу (в пределах центра города).
Вперед, в потоке ветра — навстречу ярким впечатлениям!
Организационные детали
Важно знать до бронирования
Пожалуйста, предупредите нас, если ваш вес более 90 кг. Мы подберём для вас более комфортный мотоцикл
Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный водитель.
Время начала обговаривается с гидом по WhatsApp, Telegram или Viber после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться и мотопрогулка может быть отменена с возвратом предоплаты.
Заявка на программу к разведению мостов делается предварительно, не менее, чем за сутки. Состоится ли разведение мостов, зависит от погодных условий, времени года и графика разведения мостов. В период действия скидки она не распространяется на прогулку к разведению мостов.
При количестве участников от 3-х и более необходима предварительная бронь (не менее, чем за сутки)
В мотопрогулке могут участвовать дети с 12-ти лет
Возможно проведение мотопрогулки в утреннее и дневное время по предварительной договоренности (не менее, чем за сутки)
Как проходит мотопрогулка
Путешествовать будем на мотоциклах класса Люкс: тихая работа двигателя, удобные сидения, музыкальное сопровождение
В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
В стоимость экскурсии входит: — необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды — фотографирование на ваше устройство
Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах
Мотогид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5151 туриста
Приветствуем вас в нашем гостеприимном городе! Мы любим Санкт-Петербург, и наш любимый город отвечает нам взаимностью. Хотим поделиться с вами частичкой этих ощущений. Вкладывая душу в своё любимое дело, постоянно стараясь совершенствоваться, наша дружная команда мотогидов с многолетним стажем приложит тот максимум внимания и сил, который сделает ваше пребывание в городе на берегах Невы незабываемым!
В
Виктория
6 окт 2025
Отличная мотопрогулка! Каталась с сыном-подростком, мы оба в восторге! Выбрали маршрут по мосту (на фото), очень красиво и есть возможность чуть разогнаться. В центр решили не ехать, чтобы не стоять в пробках. Профессионализм водителей позволил чувствовать себя в безопасности. Спасибо Николаю и Андрею, прокатили с ветерком!
В
Виктория
24 сен 2025
Спасибо Николаю - поездка прошла в комфортом режиме! Сначала был инструктаж о мерах безопасности, шлем. Потом с ветерком проехали по маршруту! За час поездки останавливались в 3х видовых точках, спокойно пофотала, пока шел рассказ о данных локациях! Однозначно советую такую поездку!
Татьяна
19 сен 2025
Не люблю и боюсь мотоциклы, на экскурсию поехала только из-за своих мужчин. Но была в полном восторге от полученного адреналина и красочных впечатлений! Это было здорово! Экскурсию рекомендую! К мотоциклам отношение не поменяла))))))))))))))))
Татьяна
19 сен 2025
Единственный большой минус это время, которое пролетело очень-очень быстро)))
Ч
Чернова
18 сен 2025
Николай, это было круто🤩🤩🤩спасибо!!!!!!!! Всем рекомендую! 10 из 10!;)
Светлана
17 сен 2025
Благодарю за приветственный день в Санкт-Петербурге!
Д
Дмитрий
14 сен 2025
Прекрасная, комфортная поездка. Получили прекрасные эмоции и впечатления.
Л
Лилия
11 сен 2025
Спасибо за незабываемые впечатления!!!
Ю
Юлия
11 сен 2025
Это просто класс!!! С этой стороны Питер выглядит еще красивее!!! Ребята супер! Организация отлична, все быстро, понятно и четко! Спасибо!!!!👍☺️😘
О
Ольга
10 сен 2025
Ребята, вы лучшие! Спасибо за прекрасную мото-прогулку и незабываемые впечатления!
Я
Яков
8 сен 2025
Все отлично и драйвово. Рекомендую
Александра
7 сен 2025
Это было очень здорово, с ветерком на закате по вечернему Питеру! 😍🔥🔥🔥Андрей молодец 💪🏼💪🏼💪🏼 спасибо большое команде за организацию!!
А
Анна
4 сен 2025
Отличная прогулка, приятный гид. Огромное спасибо за подаренные эмоции!!!
Юлия
3 сен 2025
Шикарные ребята!!! Всем горячо советую! В начале поездки спросили,хотим ли мы именно экскурсию или просто покататься,так как мы сами мотоциклисты,очень хотелось именно покататься) Андрей и Дмитрий выше всяких похвал! Ездят с драйвом,за читать дальше
час мы успели прокатиться по половине города точно! Мотоциклы шикарные,удобные,очень резвые. Спасибо организаторам и пилотам!!! Андрею хочу сказать отдельное спасибо: в середине поездки умудрился мне рассказать про несколько достопримечательностей, все очень в тему и интересно))
Екатерина
1 сен 2025
Супер! Водитель Николай - просто максимум заботы и безопасности) Час пролетел незаметно, однозначно повторю в следующий приезд и да - действительно лучше брать больше часа) только входишь во вкус и оппа, всё) Огромное спасибо, очень понравилось 👍