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Полет над Петергофом на самолете

Евгения З.
Евгения З. – Гид из Санкт-Петербурга
Вас ждет экскурсия ⛳ по аэродрому, осмотр самолета и, конечно же, долгожданный полет над Петергофом.

Во время полета вы увидите не только Петергоф, но и такие города, как Ломоносов и Кронштадт.

А если захотите, то пролетите на крепостью Копорье.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 10 990 ₽ за экскурсию

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Полет над Петергофом на самолете
Полет над Петергофом на самолете

Что вы увидите

  • Аэродром
  • Петергоф
  • Ломоносов
  • Кронштадт
  • Крепость Копорье
Полчаса рядом с облаками доставят небывалое наслаждение и заряд адреналина. Совершите полет на самолете ✈️, рассмотрев достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга, пролетев над дворцами, парками и фонтанами Петергофа.

Маршрут полета:

    Аэродром - Петергоф - Ломоносов - Кронштадт - Аэродром или полет над Крепостью Копорье

    Безопасность наших полетов:

      1. Все наши пилоты профессиональны, имеют соответствующие квалификации, и своевременно проходят медицинские комиссии; К полётам допускаются пилоты, совершившие более 250 часов налёта. Полеты выполняются не только квалифицированными пилотами, но и инструкторами авиашкол и даже лётчиками-испытателями!
      2. Все самолёты своевременно проходят обслуживание у сертифицированных техников, проходят осмотр техническими специалистами и пилотами в начале каждого лётного дня, а так же перед каждым вылетом;
      3. Полёты проводятся авиашколами, где уделяется пристальное внимание безопасности, полетов, а также техническим состоянием самолётов и вертолётов;
      4. При плохих погодных условиях мы переносим полёты, так как заботимся о твоей безопасности и эмоциях.
      5. Пилот может дать тебе поуправлять самолётом, но только на безопасном участке и только под его полным контролем.
      6. Мы категорически против алкоголя. Поэтому на борт гостей в нетрезвом виде не пускаем. И даже если тебе будет страшно - покурить во время полёта не получится
      Что входит
      • Экскурсия по аэродрому
      • Знакомство с самолётом
      • Заряд позитивных эмоций и отличное настроение!
      Что не входит
      • Трансфер до аэропорта (можно заказать дополнительно)
      Начало и место завершения
      🚩 Аэродром Гостилицы
      Полет над Петергофом на самолете
      Полет над Петергофом на самолете
      Полет над Петергофом на самолете
      Полет над Петергофом на самолете

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Евгения З.
      Евгения З.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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