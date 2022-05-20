Салют в День Победы — красочное и запоминающееся событие, и мы предлагаем вам совместить прогулку на теплоходе с просмотром праздничного фейерверка.
Для вас и ваших фото на память — лучший ракурс в центре Невы на борту комфортабельного теплохода «Москва-125».
Для вас и ваших фото на память — лучший ракурс в центре Невы на борту комфортабельного теплохода «Москва-125».
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Салют в День Победы — впечатляющая кульминация главного праздника страны! Приглашаем посмотреть праздничный салют с борта комфортабельного теплохода Москва-125 с лучшего ракурса для обзора — центра Невы.
Специальная програма для всех жителей города и наших дорогих гостей! Хотите посмотреть праздничный салют в честь 9 мая с борта одного из наших теплоходов? Обещаем, что будет невероятно красиво. На теплоходе во время всей прогулки для вас будет работать бар с легкими закусками и напитками. Ждем вас!
Важная информация:
- Необходимо быть на причале за 15 минут до начала экскурсии.
- Перед посадкой на теплоход Вам необходимо обратиться в кассу у причала с номером бронирования и получить билет.
- Отправление от причалов: «Сенатская пристань», «Дворцовая пристань».
- Продолжительность прогулки – 1 час 30 минут.
- Маршрут осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На корабле есть бар с легкими закусками и напитками.
В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 мая
Ответы на вопросы
- Что входит
- Просмотр праздничного салюта с борта теплохода
- Что не входит
- Напитки
- Закуска в баре
- Место начала и завершения?
- Сенатская пристань«, »Дворцовая пристань
- Когда и сколько длится?
- Когда: В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 маяЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Необходимо быть на причале за 15 минут до начала экскурсии.
- Перед посадкой на теплоход Вам необходимо обратиться в кассу у причала с номером бронирования и получить билет.
- Отправление от причалов: «Сенатская пристань», «Дворцовая пристань».
- Продолжительность прогулки – 1 час 30 минут.
- Маршрут осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На корабле есть бар с легкими закусками и напитками
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Беляев
20 мая 2022
Б
Брель
14 мая 2022
И
Ирина
12 мая 2022
Лучше покупать билеты прям на пристани. За полчаса до начала там билетов в избыточном количестве. Зато, купленные в кассе можно было вернуть перед самым началом, а за купленные у агенства мне отказались сделать возврат в день экскурсии. В итоге билет пропал. Больше у спутника не покупаю.
A
A-sprin
12 мая 2022
Салют с берега и воды две большие разницы! Комфортный кораблик, места хватило всем внутри. Нету пледов только.
После салюта неболтшая прогулка.
Единственне, хотелось немного поближе к салюту.
После салюта неболтшая прогулка.
Единственне, хотелось немного поближе к салюту.
В
Виктория
12 мая 2022
Не понравилось то что выбирали определённый теплоход а после оплаты произошла замена и не было музыки не экскурсии, не заявленного бокала шампанского, мало того в баре на теплоходе ничего не оказалось, объяснение было забыли загрузить 🙈не рекомендую.
О
Ольга
12 мая 2022
Г
Горбатенко
11 мая 2022
Н
Наталия
10 мая 2022
В
Вейнберг
10 мая 2022
И
Инесса
10 мая 2022
Очень хорошая экскурсия. Впервые смотрели салют с воды. Комфортный кораблик, мягкие диванчики, чисто и уютно
Ж
Жанна
10 мая 2022
Все, согласно ожиданиям, салют прекрасен, только холодно было наверху, можно было и пледы выдать, а внизу душно и все грелись как сельди в бочке.
Д
Дядя
12 ноя 2021
Лучшие!!! Только хорошие люди там работают!!! Подберут теплоход именно для вас и организуют лучший праздник или вечеринку!
А
Александр
15 сен 2021
Неплохой технический отдел. Много причалов по всему городу. Большое количество разнообразных программ.
М
Михаил
27 авг 2021
Мне компания Нева Тревел понравилась больше всех. . Информативный сайт с расписанием и описанием. Возможность оплаты онлайн и получение билета в терминале. Обширная экскурсионная программа.
M
Mikhail
12 мая 2021
Замечательно
Ещё 7 отзывов
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