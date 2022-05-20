Праздничный салют 9 мая на двухпалубном теплоходе

4.7
22 отзыва
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Салют в День Победы — красочное и запоминающееся событие, и мы предлагаем вам совместить прогулку на теплоходе с просмотром праздничного фейерверка.

Для вас и ваших фото на память — лучший ракурс в центре Невы на борту комфортабельного теплохода «Москва-125».
Праздничный салют 9 мая на двухпалубном теплоходе
Праздничный салют 9 мая на двухпалубном теплоходе
Праздничный салют 9 мая на двухпалубном теплоходе
Праздничный салют 9 мая на двухпалубном теплоходе
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Салют в День Победы — впечатляющая кульминация главного праздника страны! Приглашаем посмотреть праздничный салют с борта комфортабельного теплохода Москва-125 с лучшего ракурса для обзора — центра Невы.
Специальная програма для всех жителей города и наших дорогих гостей! Хотите посмотреть праздничный салют в честь 9 мая с борта одного из наших теплоходов? Обещаем, что будет невероятно красиво. На теплоходе во время всей прогулки для вас будет работать бар с легкими закусками и напитками. Ждем вас!

Важная информация:

  • Необходимо быть на причале за 15 минут до начала экскурсии.
  • Перед посадкой на теплоход Вам необходимо обратиться в кассу у причала с номером бронирования и получить билет.
  • Отправление от причалов: «Сенатская пристань», «Дворцовая пристань».
  • Продолжительность прогулки – 1 час 30 минут.
  • Маршрут осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На корабле есть бар с легкими закусками и напитками.

В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 мая

Ответы на вопросы

Что входит
  • Просмотр праздничного салюта с борта теплохода
Что не входит
  • Напитки
  • Закуска в баре
Место начала и завершения?
Сенатская пристань«, »Дворцовая пристань
Когда и сколько длится?
Когда: В зависимости от места посадки: 21:30, 21:45, 9 мая
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Необходимо быть на причале за 15 минут до начала экскурсии.
  • Перед посадкой на теплоход Вам необходимо обратиться в кассу у причала с номером бронирования и получить билет.
  • Отправление от причалов: «Сенатская пристань», «Дворцовая пристань».
  • Продолжительность прогулки – 1 час 30 минут.
  • Маршрут осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе. На корабле есть бар с легкими закусками и напитками
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
2
1
1
Б
20 мая 2022
Б
14 мая 2022
И
12 мая 2022
Лучше покупать билеты прям на пристани. За полчаса до начала там билетов в избыточном количестве. Зато, купленные в кассе можно было вернуть перед самым началом, а за купленные у агенства мне отказались сделать возврат в день экскурсии. В итоге билет пропал. Больше у спутника не покупаю.
A
12 мая 2022
Салют с берега и воды две большие разницы! Комфортный кораблик, места хватило всем внутри. Нету пледов только.
После салюта неболтшая прогулка.
Единственне, хотелось немного поближе к салюту.
В
12 мая 2022
Не понравилось то что выбирали определённый теплоход а после оплаты произошла замена и не было музыки не экскурсии, не заявленного бокала шампанского, мало того в баре на теплоходе ничего не оказалось, объяснение было забыли загрузить 🙈не рекомендую.
О
12 мая 2022
Г
11 мая 2022
Н
10 мая 2022
В
10 мая 2022
И
10 мая 2022
Очень хорошая экскурсия. Впервые смотрели салют с воды. Комфортный кораблик, мягкие диванчики, чисто и уютно
Ж
10 мая 2022
Все, согласно ожиданиям, салют прекрасен, только холодно было наверху, можно было и пледы выдать, а внизу душно и все грелись как сельди в бочке.
Д
12 ноя 2021
Лучшие!!! Только хорошие люди там работают!!! Подберут теплоход именно для вас и организуют лучший праздник или вечеринку!
А
15 сен 2021
Неплохой технический отдел. Много причалов по всему городу. Большое количество разнообразных программ.
М
27 авг 2021
Мне компания Нева Тревел понравилась больше всех. . Информативный сайт с расписанием и описанием. Возможность оплаты онлайн и получение билета в терминале. Обширная экскурсионная программа.
M
12 мая 2021
Замечательно
Ещё 7 отзывов

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