Где посмотреть салют на 9 мая в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Салют 9 мая» в Санкт-Петербурге, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Салют на день ВМФ с борта индивидуального катера
На катере
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Салют на день ВМФ с борта индивидуального катера
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
«Салют в честь Дня ВМФ с борта катера и прогулка по праздничному Петербургу»
Расписание: Ежегодно, День ВМФ проводиться в последнее воскресенье июля. В 2024 году эта дата - 28.07.24
28 июля в 20:00
33 000 за всё до 7 чел.
Праздничный салют в день ВМФ с борта теплохода от Мойки 12
На теплоходе
скидка
10%
18 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Праздничный салют в день ВМФ с борта теплохода от Мойки 12
Начало: Наб. Мойки, 12
«Встречайте День ВМФ необычно и насладитесь прекрасным салютом на борту нового теплохода с дизайнерским интерьером»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
28 июля в 21:30
50004 500 за человека
Салют на День ВМФ с теплохода с Петропавловской крепости
На теплоходе
скидка
10%
1 отзыв
1.5 часа
Водная прогулка
Салют на День ВМФ с теплохода с Петропавловской крепости
Начало: Причал у Кронверкского моста (100м)
«Но а главным пунктом нашей программы станет фейерверк в честь Дня ВМФ»
Расписание: 28 июля в 21:00, воскресенье
28 июля в 21:30
50004 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 июня 2023
    Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
    Отличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в
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    Санкт-Петербург, чтобы показать детям праздник Алые паруса и салют. В городе такая атмосфера, как была в Москве на чемпионате мира по футболу. Весь город гуляет и развлекается всю ночь. Мы стояли на набережной, хоть и издалека, но все было видно, давки не было. Спасибо за экскурсию

  • О
    Ольга
    12 мая 2023
    Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским
    В общем все понравилось, по времени еще бы часик… музыка, салют… все прекрасно, но цена на теплоход завышена на 1000р из-за 50гр дешевого шампанского
  • Н
    Наталья
    10 мая 2023
    Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
    Приобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.
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    Но в кассе нам распечатали билеты в теплоход ресторан Астория. Посадили нас 5 человек в центре зала за маленький 3-х местный столик. На наше возмущение отреагировали не очень хорошо….. но в дальнейшем нас пересадили за нормальный столик. Но осадочек остался. Для Салюта победы теплоход ресторан Астория не подходит…. так как не было открытой зоны

  • Ф
    Филипп
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
    Шикарно и волшебно!
  • D
    Denis.gr
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
    Экскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.
  • Е
    Елена
    3 августа 2022
    Салют на День ВМФ с теплохода
    Рулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.
  • Б
    Беляева
    1 августа 2022
    Автобусная экскурсия по Петербургу и салют на день ВМФ
    Восторг! Всё отлично!
  • М
    Марина
    1 августа 2022
    Салют на День ВМФ с борта теплохода
    Все очень понравилось
  • И
    Ирина
    12 мая 2022
    Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы
    Экскурсия просто супер
  • В
    Валерия
    17 октября 2021
    Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
    Не первый раз пользуюсь услугами данной компании. В этот раз с родственниками, которые приехали на каникулы плавали на метеоре в Кронштадт, так интереснее и гораздо быстрее. Все вовремя без опозданий.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Салют 9 мая»

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  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Салют 9 мая" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 33 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Лучшие способы посмотреть салют в честь Дня Победы на 9 мая в Санкт-Петербурге, купите билет на теплоход, в ресторан, на крыши или обзорные площадки Санкт-Петербурга, в некоторые программы входит питание и развлечения от экскурсионных агенств. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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