С Светлана Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса читать дальше Санкт-Петербург, чтобы показать детям праздник Алые паруса и салют. В городе такая атмосфера, как была в Москве на чемпионате мира по футболу. Весь город гуляет и развлекается всю ночь. Мы стояли на набережной, хоть и издалека, но все было видно, давки не было. Спасибо за экскурсию Отличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в

О Ольга Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским В общем все понравилось, по времени еще бы часик… музыка, салют… все прекрасно, но цена на теплоход завышена на 1000р из-за 50гр дешевого шампанского

Н Наталья Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана читать дальше Но в кассе нам распечатали билеты в теплоход ресторан Астория. Посадили нас 5 человек в центре зала за маленький 3-х местный столик. На наше возмущение отреагировали не очень хорошо….. но в дальнейшем нас пересадили за нормальный столик. Но осадочек остался. Для Салюта победы теплоход ресторан Астория не подходит…. так как не было открытой зоны Приобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.

Ф Филипп Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве Шикарно и волшебно!

D Denis.gr Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве Экскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.

Е Елена Салют на День ВМФ с теплохода Рулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.

Б Беляева Автобусная экскурсия по Петербургу и салют на день ВМФ Восторг! Всё отлично!

М Марина Салют на День ВМФ с борта теплохода Все очень понравилось

И Ирина Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы Экскурсия просто супер