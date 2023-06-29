1 чел.
По популярности
3 часа
Водная прогулка
Салют на день ВМФ с борта индивидуального катера
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
«Салют в честь Дня ВМФ с борта катера и прогулка по праздничному Петербургу»
Расписание: Ежегодно, День ВМФ проводиться в последнее воскресенье июля. В 2024 году эта дата - 28.07.24
28 июля в 20:00
33 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Водная прогулка
Праздничный салют в день ВМФ с борта теплохода от Мойки 12
Начало: Наб. Мойки, 12
«Встречайте День ВМФ необычно и насладитесь прекрасным салютом на борту нового теплохода с дизайнерским интерьером»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
28 июля в 21:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Водная прогулка
Салют на День ВМФ с теплохода с Петропавловской крепости
Начало: Причал у Кронверкского моста (100м)
«Но а главным пунктом нашей программы станет фейерверк в честь Дня ВМФ»
Расписание: 28 июля в 21:00, воскресенье
28 июля в 21:30
50004 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 июня 2023Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые парусаОтличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в
- ООльга12 мая 2023Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанскимВ общем все понравилось, по времени еще бы часик… музыка, салют… все прекрасно, но цена на теплоход завышена на 1000р из-за 50гр дешевого шампанского
- ННаталья10 мая 2023Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторанаПриобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.
- ФФилипп3 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по НевеШикарно и волшебно!
- DDenis.gr3 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по НевеЭкскурсия понравилась за счёт самого салюта конечно. Плюс очень приятная девушка-бармен, очень вежливая и приветливая.
- ЕЕлена3 августа 2022Салют на День ВМФ с теплоходаРулевой молодец, смог выбрать замечательное место для просмотра салюта.
- ББеляева1 августа 2022Автобусная экскурсия по Петербургу и салют на день ВМФВосторг! Всё отлично!
- ММарина1 августа 2022Салют на День ВМФ с борта теплоходаВсе очень понравилось
- ИИрина12 мая 2022Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню ПобедыЭкскурсия просто супер
- ВВалерия17 октября 2021Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторанаНе первый раз пользуюсь услугами данной компании. В этот раз с родственниками, которые приехали на каникулы плавали на метеоре в Кронштадт, так интереснее и гораздо быстрее. Все вовремя без опозданий.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Салют 9 мая»
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