Салют на 9 мая и прогулка по рекам и каналам

4.5
16 отзывов
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Ответы на вопросы
Вы всегда мечтали посмотреть на салют 9 Мая? У вас есть возможность сделать это! Вы будете наблюдать за грандиозным шоу с борта теплохода у Петропавловской крепости. После салюта мы отправимся в небольшое путешествие по рекам и каналам Петербурга. Вы увидите уже знакомые места, но с непривычного ракурса.
Салют на 9 мая и прогулка по рекам и каналам
Салют на 9 мая и прогулка по рекам и каналам
Салют на 9 мая и прогулка по рекам и каналам
Салют на 9 мая и прогулка по рекам и каналам
Салют на 9 мая и прогулка по рекам и каналам
Салют на 9 мая и прогулка по рекам и каналам
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечером 9 мая в 22:00 небо над Невой озаряется залпами салюта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Запуск салюта будет происходить со стен Петропавловской крепости и мы предлагаем смотреть его с лучшей точки обзора - с борта комфортабельного теплохода, который подойдет к стенам крепости.
Фактически салют будет происходить прямо над теплоходом.
После окончания салюта вас ждёт экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Сбор пассажиров и регистрация начинаются в 21:00 на причале "Медный Всадник"
Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона).

9 мая в 21:00 (начало салюта в 22:00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Просмотр праздничного салюта с теплохода на Неве
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенатская площадь
Завершение: Сенатская пл. , причал напротив «Медного всадника»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 21:00 (начало салюта в 22:00)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
2
3
3
2
1
E
10 мая 2022
Отличный экскурсовод и программа. Но ужасная организация! ((Пришла к пристани напротив памятника, оказалась там не "Спутник". Металась потом от пристани к пристани, дозвониться было невозможно по телефону. Торопилась. А потом нас ещё долго продержали на посадке, всё замерзли. Ещё час потом просто сидели на судне и ждали отправления, волновались потому что никто не понимал почему не едем.
И заморозив на посадке продавали пледы за 800руб. Экскурстия стоит 3000, но плед надо купить.))) У других экскурсия стоит 3500, плед выдают и не надо его потом таскать по городу и пихать в чемодан…
К
10 мая 2022
М
10 мая 2022
Пришли в 21, как просили, отправились в 22.45. Погода подвела - было холодно (это, понятно, не вина организаторов), пледов не было. Ни платных, ни бесплатных, а могли бы об этом таки позаботится(внутри было тепло, но обзор там, понятно, сильно ограничен). Ещё и окна все внутри были запотевшие, ничего толком не разглядеть(спасал все это прекрасный гид и горячий глинтвейн. На салют вид был нормальный, в целом. Но 3000 это не стоило, как по мне(
M
10 мая 2022
И
10 мая 2022
С
12 мая 2021
Е
12 мая 2021
Отлично посмотрели салют
И
10 мая 2021
M
10 мая 2021
К
10 мая 2021
Пушка вышка
Ю
10 мая 2021
Б
10 мая 2018
Все прошло отлично!
Очень красивый салют.
Б
10 авг 2017
Потрясающее впечатление, хорошая организация. Выбрано самое удачное место, была возможность и погреться в салоне, выпить чай. На память остались великолепные фотографии и видео. Нам очень понравилось!
i
3 авг 2017
Отлично провели время! В акватории Невы было очень много различных плавсредств, в том числе и гораздо бОльшего размера, чем наш теплоход, в связи с чем опасались, что не увидим Петропавловскую крепость. Но тот, кто вел наше судно, очень мастерски перестраивался, когда кто-то пытался нам загородить обзор. Все было видно прекрасно! Салют ощущали прямо над головами). Вся программа, заявленная в плане экскурсии, выполнена на отлично. Сделали много фото на память об этом чудесном запоминающемся вечере. Спасибо!
k
2 авг 2017
Ещё 1 отзыв

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