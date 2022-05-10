Вечером 9 мая в 22:00 небо над Невой озаряется залпами салюта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Запуск салюта будет происходить со стен Петропавловской крепости и мы предлагаем смотреть его с лучшей точки обзора - с борта комфортабельного теплохода, который подойдет к стенам крепости.

Фактически салют будет происходить прямо над теплоходом.

После окончания салюта вас ждёт экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Сбор пассажиров и регистрация начинаются в 21:00 на причале "Медный Всадник"

Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона).