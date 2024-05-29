Дворцовый мост – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 12 экскурсий в категории «Дворцовый мост» в Санкт-Петербурге, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Круиз «Город - Порт»
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
7 отзывов
Круиз «Город - Порт»
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400 за человека
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
148 отзывов
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Начало: В любом удобном месте в центре города
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию
Сегодня в 22:30
Завтра в 19:30
12 600 за всё до 3 чел.
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Начало: Ул. Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 22:00
1 июля в 22:00
2 июля в 22:00
1 300 за человека
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству
Начало: Биржевая площадь, 4
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Начало: Меншиковский дворец; Университетская наб., 15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за всё до 9 чел.
Развод мостов на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
Расписание: Ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
19 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Севостьянова
    29 мая 2024
    Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
    Благодарим за чудесную прогулку по ночному Петербургу под музыкальное сопровождение🎶🎷🎵🎼Брали столик на 8 человек и остались очень довольны,, поскольку находились в кулуарной зоне и могли общаться с друзьями. Приветливый и внимательный персонал, хорошая кухня.
  • Е
    Еременко
    28 мая 2024
    Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
    Невероятная прогулка 🫶 увидела то, что мечтала увидеть 40 лет) разведение мостов, белую ночь. Спасибо за незабываемые впечатления 🙌🏼🥰
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
    Организация отличная, на судне было тепло и комфортно, рассадка гостей приемлемая. По программе все четко и красиво: увидели все разводы
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    мостов с лучших ракурсов! Капитану респект! Ночной Питер с Невы прекрасен и неповторим. Музыкальная программа на 3 из 5. Определенной программы не было, музыканты играли экспромтом все, что в голову придет, например, две песни про Москву, что немного странно. Хотелось бы что то более тематическое или стилизованное. В целом великолепный тур!

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
    Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
    Отличный способ познакомиться с видами Питера с воды в своей ламповой компании! Все вовремя и с ветерком, спасибо Алексею за прогулку и экскурс.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
    Экскурсия очень понравилась, видели развод трех мостов, с воды выглядит впечатляюще. Сам теплоход весьма достойный, комфортные места с большими окнами
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    на нижней палубе и большая открытая верхняя. Приятная музыка украсила поездку. С погодой нам повезло, но на случай дождя на теплоходе есть зонты

  • Ш
    Шумляева
    26 мая 2024
    Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
    Увидели ночной город, развод Дворцового и Литейного мостов. Удивительный гид, я бы сказала коренной Ленинградец.
  • Г
    Галина
    4 декабря 2023
    Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • П
    Павел
    3 октября 2023
    Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсия
    Очень познавательно и необычно.
  • Е
    Елена
    29 сентября 2023
    Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Время пролетело быстро.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцовый мост»

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  2. Набережная
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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