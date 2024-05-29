читать дальше

мостов с лучших ракурсов! Капитану респект! Ночной Питер с Невы прекрасен и неповторим. Музыкальная программа на 3 из 5. Определенной программы не было, музыканты играли экспромтом все, что в голову придет, например, две песни про Москву, что немного странно. Хотелось бы что то более тематическое или стилизованное. В целом великолепный тур!