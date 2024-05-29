1 чел.
По популярности
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа 45 минут
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500₽ за человека
Круиз
1 час
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Начало: В любом удобном месте в центре города
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию
Сегодня в 22:30
Завтра в 19:30
12 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Начало: Ул. Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 22:00
1 июля в 22:00
2 июля в 22:00
1 300₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству
Начало: Биржевая площадь, 4
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Начало: Меншиковский дворец; Университетская наб., 15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
Расписание: Ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
19 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССевостьянова29 мая 2024Благодарим за чудесную прогулку по ночному Петербургу под музыкальное сопровождение🎶🎷🎵🎼Брали столик на 8 человек и остались очень довольны,, поскольку находились в кулуарной зоне и могли общаться с друзьями. Приветливый и внимательный персонал, хорошая кухня.
- ЕЕременко28 мая 2024Невероятная прогулка 🫶 увидела то, что мечтала увидеть 40 лет) разведение мостов, белую ночь. Спасибо за незабываемые впечатления 🙌🏼🥰
- ААлександр28 мая 2024Организация отличная, на судне было тепло и комфортно, рассадка гостей приемлемая. По программе все четко и красиво: увидели все разводы
- ТТатьяна28 мая 2024Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!
- ММихаил28 мая 2024Отличный способ познакомиться с видами Питера с воды в своей ламповой компании! Все вовремя и с ветерком, спасибо Алексею за прогулку и экскурс.
- ООльга27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, видели развод трех мостов, с воды выглядит впечатляюще. Сам теплоход весьма достойный, комфортные места с большими окнами
- ШШумляева26 мая 2024Увидели ночной город, развод Дворцового и Литейного мостов. Удивительный гид, я бы сказала коренной Ленинградец.
- ГГалина4 декабря 2023Спасибо за интересную экскурсию!
- ППавел3 октября 2023Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсияОчень познавательно и необычно.
- ЕЕлена29 сентября 2023Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсияЭкскурсия понравилась. Время пролетело быстро.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцовый мост»
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