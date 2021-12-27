Что вас ожидает

Экскурсия «На пути к Новому году». По дороге вы не заскучаете: увидите недавно построенный храм Рождества и узнаете, как менялось отношение к этому празднику на протяжении веков. Услышите о красивых старинных традициях встречи Нового года, о правилах празднования у староверов и о роскошных приемах 19 века.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» (самостоятельный осмотр). Настоящий древний город Русского Севера перенесен к берегам Ильмень-озера. Гуляя по этому этнографическому музею под открытым небом, вы рассмотрите деревянные шатровые церкви и избы-терема.

Сердце Великого Новгорода. В программе остановка у Новгородского кремля и обзорная поездка по городу. Вы увидите земляные валы, римско-католический храм и «немецкую сторону», Перынский скит, Юрьев монастырь и другие памятники старины. Затем у вас будет свободное время для обеда.

Славный городок Крестцы. На подъезде к нему вас встретит словно игрушечная церковь — считается, что это единственный храм в России и для православных, и для староверов. В 19 веке эти места славились «крестецкой строчкой»: вы узнаете об этом уникальном промысле и его возрождении.

Фабрика ёлочных игрушек. Пора погрузиться в мир волшебства! На фабрике в Крестцах вы заглянете в стеклодувную и художественные мастерские: с удивительной легкостью здесь появляются прозрачные шары, на которых взлетают яркие птицы, снежинки падают на очаровательные избушки и плетутся диковинные узоры. Понаблюдав за художниками, вы поучаствуете в мастер-классе и увезете домой свой сказочный шар.

Тайминг

Дорога из Петербурга в Великий Новгород (2-2,5 часа)

Витославлицы — свободное время для посещения музея (1,5 часа)

Автобусная экскурсия по центру Новгорода (1 час)

Экскурсия с мастер-классом на фабрике (1,5 часа)

Обратная дорога и возвращение к м. Московская (ориентировочно в 20:00)

Организационные детали