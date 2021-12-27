Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек

Групповая автобусная экскурсия 2в1 из Петербурга

5
1 отзыв
В группе
до 40 чел.
В нашей зимней программе знакомство с Нижним Новгородом и чуточка волшебства! В группе до 40 человек вы полюбуетесь древним городом, услышите о новогодних традициях староверов и дворян, погуляете среди русских изб музея «Витославлицы» на озере Ильмень.

А затем посетите фабрику в городке Крестцы, где каждый день рождается праздник, и распишете свой стеклянный шар на елку.
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экскурсия «На пути к Новому году». По дороге вы не заскучаете: увидите недавно построенный храм Рождества и узнаете, как менялось отношение к этому празднику на протяжении веков. Услышите о красивых старинных традициях встречи Нового года, о правилах празднования у староверов и о роскошных приемах 19 века.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» (самостоятельный осмотр). Настоящий древний город Русского Севера перенесен к берегам Ильмень-озера. Гуляя по этому этнографическому музею под открытым небом, вы рассмотрите деревянные шатровые церкви и избы-терема.

Сердце Великого Новгорода. В программе остановка у Новгородского кремля и обзорная поездка по городу. Вы увидите земляные валы, римско-католический храм и «немецкую сторону», Перынский скит, Юрьев монастырь и другие памятники старины. Затем у вас будет свободное время для обеда.

Славный городок Крестцы. На подъезде к нему вас встретит словно игрушечная церковь — считается, что это единственный храм в России и для православных, и для староверов. В 19 веке эти места славились «крестецкой строчкой»: вы узнаете об этом уникальном промысле и его возрождении.

Фабрика ёлочных игрушек. Пора погрузиться в мир волшебства! На фабрике в Крестцах вы заглянете в стеклодувную и художественные мастерские: с удивительной легкостью здесь появляются прозрачные шары, на которых взлетают яркие птицы, снежинки падают на очаровательные избушки и плетутся диковинные узоры. Понаблюдав за художниками, вы поучаствуете в мастер-классе и увезете домой свой сказочный шар.

Тайминг

  • Дорога из Петербурга в Великий Новгород (2-2,5 часа)
  • Витославлицы — свободное время для посещения музея (1,5 часа)
  • Автобусная экскурсия по центру Новгорода (1 час)
  • Экскурсия с мастер-классом на фабрике (1,5 часа)
  • Обратная дорога и возвращение к м. Московская (ориентировочно в 20:00)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Все транспортные расходы, экскурсии и билеты включены в стоимость. Дополнительно оплачивается обед (на ваш выбор).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ст. м. Московская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
27 дек 2021
Очень понравилось, все вежливые приятные добросовестный понимающие терпеливый организованный профессионалы

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