Роза проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Из Петербурга вы отправитесь в русское село Крестцы, через которое издавна проходила дорога из Великого Новгорода в Москву. Программа экскурсии 🧭 состоит из двух частей:

Фабрика елочной игрушки и мастер-класс . Вы увидите, как создаются хрупкие новогодние шедевры, понаблюдаете за работой стеклодувов и мастериц художественной росписи и, наконец, своими руками создадите елочное украшение. А в фирменном магазине сможете купить эксклюзивные игрушки ручной работы по очень привлекательным ценам.

. Вы увидите, как создаются хрупкие новогодние шедевры, понаблюдаете за работой стеклодувов и мастериц художественной росписи и, наконец, своими руками создадите елочное украшение. А в фирменном магазине сможете купить эксклюзивные игрушки ручной работы по очень привлекательным ценам. Староверческая усадьба в деревне Лякова — здесь вас ждет театрализованная новогодняя программа с народными играми. А после знакомства с традициями старообрядцев вы вкусно пообедаете и отведаете пирогов с чаем из самовара в уютном деревенском доме.

Также в староверческой усадьбе можно будет купить фермерские продукты: куриное или перепелиное яйцо, хлеб, мед, сушенные яблоки, квашенную капусту и консервированные огурцы.

Кому подойдет экскурсия

Программа отлично подойдет и родителям с детьми, и взрослым, которые хотят почувствовать атмосферу праздника. Также экскурсия ⛳ может стать отличным новогодним подарком!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

Что входит в стоимость