Роза проводит ещё 6 экскурсий

Из Петербурга вы отправитесь в русское село Крестцы, через которое издавна проходила дорога из Великого Новгорода в Москву. Программа экскурсии 🧭 состоит из двух частей:
Фабрика елочной игрушки и мастер-класс. Вы увидите, как создаются хрупкие новогодние шедевры, понаблюдаете за работой стеклодувов и мастериц художественной росписи и, наконец, своими руками создадите елочное украшение. А в фирменном магазине сможете купить эксклюзивные игрушки ручной работы по очень привлекательным ценам.
Староверческая усадьба в деревне Лякова — здесь вас ждет театрализованная новогодняя программа с народными играми. А после знакомства с традициями старообрядцев вы вкусно пообедаете и отведаете пирогов с чаем из самовара в уютном деревенском доме.
Также в староверческой усадьбе можно будет купить фермерские продукты: куриное или перепелиное яйцо, хлеб, мед, сушенные яблоки, квашенную капусту и консервированные огурцы.
Кому подойдет экскурсия
Программа отлично подойдет и родителям с детьми, и взрослым, которые хотят почувствовать атмосферу праздника. Также экскурсия ⛳ может стать отличным новогодним подарком!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
Что входит в стоимость
Трансфер на автобусе 🚌 в группе до 35 человек
Мастер-класс по росписи новогоднего шара
Развлекательная программа в Усадьбе и обед
Дополнительно (по желанию) оплачивается только покупка новогодних украшений или продуктов в Усадьбе
Начало и место завершения
🚩 в райое станции метро Гостинный двор
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!