Роза проводит ещё 6 экскурсий

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Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек

Создать своими руками новогоднее украшение и побывать в старообрядческой усадьбе

Роза
Роза – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
В поселке Крестцы Новгородской области расположилась фабрика, где каждый год рождаются новогодние игрушки.

В группе до 35 человек вы понаблюдаете за волшебным процессом и сами станете его частью.

А после посетите усадьбу в деревне Лякова, где узнаете о праздничных традициях староверов и согреетесь чаем из самовара с домашними пирогами.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎄На новый год!
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек
Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек

Что вас ожидает

Из Петербурга вы отправитесь в русское село Крестцы, через которое издавна проходила дорога из Великого Новгорода в Москву. Программа экскурсии 🧭 состоит из двух частей:

  • Фабрика елочной игрушки и мастер-класс. Вы увидите, как создаются хрупкие новогодние шедевры, понаблюдаете за работой стеклодувов и мастериц художественной росписи и, наконец, своими руками создадите елочное украшение. А в фирменном магазине сможете купить эксклюзивные игрушки ручной работы по очень привлекательным ценам.
  • Староверческая усадьба в деревне Лякова — здесь вас ждет театрализованная новогодняя программа с народными играми. А после знакомства с традициями старообрядцев вы вкусно пообедаете и отведаете пирогов с чаем из самовара в уютном деревенском доме.

Также в староверческой усадьбе можно будет купить фермерские продукты: куриное или перепелиное яйцо, хлеб, мед, сушенные яблоки, квашенную капусту и консервированные огурцы.

Кому подойдет экскурсия

Программа отлично подойдет и родителям с детьми, и взрослым, которые хотят почувствовать атмосферу праздника. Также экскурсия ⛳ может стать отличным новогодним подарком!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

Что входит в стоимость

  • Трансфер на автобусе 🚌 в группе до 35 человек
  • Мастер-класс по росписи новогоднего шара
  • Развлекательная программа в Усадьбе и обед
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается только покупка новогодних украшений или продуктов в Усадьбе
Начало и место завершения
🚩 в райое станции метро Гостинный двор
Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек
Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек
Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек
Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек
Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек
Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек
Автобусная экскурсия на фабрику ёлочных игрушек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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