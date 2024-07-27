Л Лариса Экскурсия из СПб в Великий Новгород Все замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатами большое, поэтому за тот период, который дали, не успели.

Е Елена Древний Новгород, Великий Новгород Хорошо организованный тур в Великий Новгород. Экскурсовод Кирилл прекрасно преподнёс материал. Также хочется поблагодарить водителя Сергея за профессионализм.

о ольга Древний Новгород, Великий Новгород Очень, все понравилось. Особенно экскурсовод Елена.

Л Людмила Экскурсия из СПб в Великий Новгород Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ирина провела экскурсию максимально профессионально с хорошим чувством юмора и глубоким знанием материала. Рекомендуем!