Экскурсии в Великий Новгород из Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Великий Новгород» в Санкт-Петербурге, цены от 1 990 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древний Новгород, Великий Новгород
На автобусе
скидка
50%
41 отзыв
13 часов
Групповая
Древний Новгород, Великий Новгород
Отправиться в сердце домосковской Руси на групповой экскурсии
Начало: У Казанского собора
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
39801 990 за человека
Экскурсия из СПб в Великий Новгород
На автобусе
скидка
30%
25 отзывов
13 часов
Групповая
Экскурсия из СПб в Великий Новгород
За один день проникнуться богатой историей, шедеврами зодчества и преданиями Новгородской земли
Начало: В районе метро Невский проспект
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
31422 200 за человека
Валдай + Великий Новгород: автобусная экскурсия из Петербурга
На автобусе
скидка
50%
13 часов
Групповая
Валдай + Великий Новгород: автобусная экскурсия из Петербурга
Посетить два древних города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У Казанского собора
17 авг в 07:00
24 авг в 07:00
53802 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 июля 2024
    Экскурсия из СПб в Великий Новгород
    Все замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатами большое, поэтому за тот период, который дали, не успели.
    Все замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатамиВсе замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатамиВсе замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатамиВсе замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатамиВсе замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатамиВсе замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатамиВсе замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатамиВсе замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатами
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Древний Новгород, Великий Новгород
    Хорошо организованный тур в Великий Новгород. Экскурсовод Кирилл прекрасно преподнёс материал. Также хочется поблагодарить водителя Сергея за профессионализм.
  • о
    ольга
    22 июля 2024
    Древний Новгород, Великий Новгород
    Очень, все понравилось. Особенно экскурсовод Елена.
  • Л
    Людмила
    8 июля 2024
    Экскурсия из СПб в Великий Новгород
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ирина провела экскурсию максимально профессионально с хорошим чувством юмора и глубоким знанием материала. Рекомендуем!
  • А
    Анатолий
    17 июня 2024
    Экскурсия из СПб в Великий Новгород
    Очень понравилась экскурсия. Оптимальный тайминг, за день можно ознакомиться со всеми главными достопримечательностями города. Образованные гиды, у нас на экскурсии была гид Татьяна, очень интересно рассказывала факты и истории про город и те места, где мы были. Рекомендую данную экскурсию к посещению
    Очень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Великий Новгород»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Великий Новгород" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 2 690 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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