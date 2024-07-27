скидка
50%
13 часов
Групповая
Древний Новгород, Великий Новгород
Отправиться в сердце домосковской Руси на групповой экскурсии
Начало: У Казанского собора
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
39801 990₽ за человека
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30%
13 часов
Групповая
Экскурсия из СПб в Великий Новгород
За один день проникнуться богатой историей, шедеврами зодчества и преданиями Новгородской земли
Начало: В районе метро Невский проспект
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
31422 200₽ за человека
скидка
50%
13 часов
Групповая
Валдай + Великий Новгород: автобусная экскурсия из Петербурга
Посетить два древних города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У Казанского собора
17 авг в 07:00
24 авг в 07:00
53802 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса27 июля 2024Все замечательно, единственное, мало времени на музей Витославлицы. Не успели обойти и половины, расстояния между экспонатами большое, поэтому за тот период, который дали, не успели.
- ЕЕлена26 июля 2024Хорошо организованный тур в Великий Новгород. Экскурсовод Кирилл прекрасно преподнёс материал. Также хочется поблагодарить водителя Сергея за профессионализм.
- оольга22 июля 2024Очень, все понравилось. Особенно экскурсовод Елена.
- ЛЛюдмила8 июля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ирина провела экскурсию максимально профессионально с хорошим чувством юмора и глубоким знанием материала. Рекомендуем!
- ААнатолий17 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Оптимальный тайминг, за день можно ознакомиться со всеми главными достопримечательностями города. Образованные гиды, у нас на экскурсии была гид Татьяна, очень интересно рассказывала факты и истории про город и те места, где мы были. Рекомендую данную экскурсию к посещению
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Великий Новгород»
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