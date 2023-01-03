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Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек

Групповая автобусная экскурсия 2 в 1 из Петербурга
В нашей зимней программе знакомство с Великим Новгородом и чуточка волшебства! Вы полюбуетесь древним городом, услышите о новогодних традициях староверов и дворян. Также вас ждёт сказочная вечерняя прогулка по центру города.

А затем посетите фабрику в городке Крестцы, где каждый день рождается праздник, и распишете свой стеклянный шар на ёлку!
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек
Праздничное путешествие в зимний Новгород и на фабрику ёлочных игрушек

Описание экскурсии

Экскурсия «На пути к Новому году». По дороге вы не заскучаете: увидите недавно построенный храм Рождества и узнаете, как менялось отношение к этому празднику на протяжении веков. Услышите о красивых старинных традициях встречи Нового года, о правилах празднования у староверов и о роскошных приемах 19 века.

Вечерняя прогулка по центру снежного Великого Новгорода. Вы обязательно посетите торговые ряды, полюбуетесь подсветкой Кремля и новогодними украшениями в центре города.

Небольшая автобусная экскурсия по Новогороду. Мы проедем по центральной части старого города, посмотрим на старинные постройки, полюбуемся на панораму Кремля, поговорим о новгородских сказаниях и удивительной истории этого города.

Славный городок Крестцы. На подъезде к нему вас встретит словно игрушечная церковь — считается, что это единственный храм в России и для православных, и для староверов. В 19 веке эти места славились «крестецкой строчкой»: вы узнаете об этом уникальном промысле и его возрождении.

Фабрика ёлочных игрушек. Пора погрузиться в мир волшебства! На фабрике в Крестцах вы заглянете в стеклодувную и художественные мастерские: с удивительной легкостью здесь появляются прозрачные шары, на которых взлетают яркие птицы, снежинки падают на очаровательные избушки и плетутся диковинные узоры. Понаблюдав за художниками, вы поучаствуете в мастер-классе и увезете домой свой сказочный шар.

Тайминг

  • Дорога из Петербурга в Великий Новгород (2-2,5 часа)
  • Вечерняя прогулка по центру снежного Великого Новгорода (1 час)
  • Автобусная экскурсия по центру Новгорода
  • Экскурсия с мастер-классом на фабрике и обед для желающих (2 часа)
  • Обратная дорога и возвращение к м. Московская (ориентировочно в 20:00)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обед в кафе — 750 руб. (для желающих)

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5507 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
Выбрала экскурсию совершенно случайно, хотела поехать в Ивангород, но не было мест. Ни капельки не пожалела. Погода была снежная, что создало особую атмосферу. Экскурсия интересная, посетили деревню с реставрированными шедеврами
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деревянного зодчества Витославлицы (отдельно приятное впечатление от сотрудников музея и в общем от людей, которые и наводят порядок, и стараются встретить гостей, и просто продают сувениры с душой: обязательно присмотритесь к милым деревянным домовым и оберегали из бересты на крыльце одной из изб). Также постели Новгородский кремль, да, времени не так много, но в целом, на беглый осмотр хватает. А затем поехали на фабрику ёлочных игрушек - просто замечательно, посмотрели на работу стеклодувов, художников и после сами на мастер-классе нарисовали орнамент на готовом шарике и забрали его с собой. На входе с фабрики фирменный магазин, цены - демократичные, игрушки ручной работы из стекла- кайфовые. Масса положительных эмоций. Спасибо водителю группы N2 (забыла имя😔, дата поездки 03.01.2023), который несмотря на снежную дорогу довёз нас комфортно и безопасно, спасибо гиду, который прислушивался к пожеланиям, останавливались и перекусить и при этом график экскурсии был четкий.

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Е
Очень понравилось, все вежливые приятные добросовестный понимающие терпеливый организованный профессионалы
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