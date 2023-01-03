В нашей зимней программе знакомство с Великим Новгородом и чуточка волшебства! Вы полюбуетесь древним городом, услышите о новогодних традициях староверов и дворян. Также вас ждёт сказочная вечерняя прогулка по центру города. А затем посетите фабрику в городке Крестцы, где каждый день рождается праздник, и распишете свой стеклянный шар на ёлку!

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Описание экскурсии

Экскурсия «На пути к Новому году». По дороге вы не заскучаете: увидите недавно построенный храм Рождества и узнаете, как менялось отношение к этому празднику на протяжении веков. Услышите о красивых старинных традициях встречи Нового года, о правилах празднования у староверов и о роскошных приемах 19 века.

Вечерняя прогулка по центру снежного Великого Новгорода. Вы обязательно посетите торговые ряды, полюбуетесь подсветкой Кремля и новогодними украшениями в центре города.

Небольшая автобусная экскурсия по Новогороду. Мы проедем по центральной части старого города, посмотрим на старинные постройки, полюбуемся на панораму Кремля, поговорим о новгородских сказаниях и удивительной истории этого города.

Славный городок Крестцы. На подъезде к нему вас встретит словно игрушечная церковь — считается, что это единственный храм в России и для православных, и для староверов. В 19 веке эти места славились «крестецкой строчкой»: вы узнаете об этом уникальном промысле и его возрождении.

Фабрика ёлочных игрушек. Пора погрузиться в мир волшебства! На фабрике в Крестцах вы заглянете в стеклодувную и художественные мастерские: с удивительной легкостью здесь появляются прозрачные шары, на которых взлетают яркие птицы, снежинки падают на очаровательные избушки и плетутся диковинные узоры. Понаблюдав за художниками, вы поучаствуете в мастер-классе и увезете домой свой сказочный шар.

Тайминг

Дорога из Петербурга в Великий Новгород (2-2,5 часа)

Вечерняя прогулка по центру снежного Великого Новгорода (1 час)

Автобусная экскурсия по центру Новгорода

Экскурсия с мастер-классом на фабрике и обед для желающих (2 часа)

Обратная дорога и возвращение к м. Московская (ориентировочно в 20:00)

Организационные детали