🚤 На катере

Одной из самых интересных и необычных экскурсий, на которых я был.

Виды очень красивые. Необычно.

Катер удобный, с диванами, новый, были приятно там сидеть.

Экскурсия интересная, про морскую столицу, про адмиралтейские верфи.

Порт - первый раз там была, красотища!!!



Еще поеду.



Рекомендую однозначно, кто хочет необычно и красиво!