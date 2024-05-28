На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)

Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
«Более 3 веков Санкт-Петербург сохраняет статус морской столицы. Пётр I мечтал о городе — крупном торговом порте с военно-морской базой. Однако Петербург перешагнул мечты Петра». Так начнётся это необычное путешествие через закрытые акватории.

Вы проплывёте там, где не могут ходить простые суда, и услышите интересные факты о морском прошлом города.
5
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45, 17:45

Описание аудиогида

Что вас ожидает

  • Маршрут от реки Фонтанки в сторону Галерного острова. На этих закрытых территориях город хранит свои тайны — те самые, которые так желал осуществить Пётр I при заложении Петербурга.
  • Виды на просторы Невы. Вы взглянете на нити мостов-гигантов и краны-журавли, которые хранят истории строительства известных судов — ледокола «Красин» и подводной лодки. А также посмотрите на другие объекты, скрытые от глаз обывателей.
  • Большая Нева и визитные карточки города — стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Адмиралтейство, Медный Всадник.
  • Летний сад, возле которого катер повернёт в Фонтанку. Пройдя мимо Михайловского замка, Чижика-Пыжика, дворцов и особняков, он вновь вернётся к месту старта экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость входит водная прогулка, услуги капитана из нашей команды и аудиогид с авторской экскурсией.
  • На детей до 3 лет необходимо предварительно оформить бесплатный билет.
  • Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами — пенсионеры, члены многодетных семей, студенты, а также дети от 12 до 18 лет.
  • Возможны переносы прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах, а также изменения в маршруте из-за форс-мажоров.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Основной1 600 ₽
Льготный1 400 ₽
Детский до 12 лет1 000 ₽
Дети до 3-х лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станции метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
28 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Интересный и необычный маршрут! Организация на высшем уровне, все четко, катер комфортный, ушел точно по расписанию! Получили большое удовольствие от прогулки)
А
27 мая 2024
Даже не думали, что можно пройти на катере прямо вдоль старинных построек верфей. Ездили и на другие экскурсии, эта действительно совершенно другая. Рекомендуем, особенно если уже были на классических экскурсиях.
Н
23 мая 2024
Одной из самых интересных и необычных экскурсий, на которых я был.
Виды очень красивые. Необычно.
Катер удобный, с диванами, новый, были приятно там сидеть.
Экскурсия интересная, про морскую столицу, про адмиралтейские верфи.
Порт - первый раз там была, красотища!!!

Еще поеду.

Рекомендую однозначно, кто хочет необычно и красиво!

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