Если за балетом нужно идти в театр, то за историей балета — в Музей театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси. Здесь собраны уникальные экспонаты, которые погрузят вас в прошлое балетного искусства в России. Вы рассмотрите костюмы, пуанты балерин, первые афиши, архивные фото и видео. Узнаете об артистах балета и поучаствуете в интерактиве с Цискаридзе.
Описание экскурсии
… Ведь этот мир — балет, балет!
Амур, кого стрелой ужалишь,
Ты сам заметишь то едва,
Здесь Коломбина, ах, одна лишь,
А Арлекинов целых два.
Танцуйте, милые, играйте
Шутливый и любовный сон
И занавес не опускайте,
Пока не гаснет лампион.
(М. Кузьмин)
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- о зарождении балетного искусства в России
- кумирах балетной сцены пушкинского времени
- спектаклях после Октябрьской революции
- гордости советского балета — Кировском театре
Вы увидите:
- балетные костюмы для спектакля по случаю коронации последнего императора Российской империи
- пуанты Павловой, Улановой и Вишнёвой
- афиши «Русских сезонов» начала 20 века
- уникальные фотографии легенд русского классического балета и киноматериалы с выступлениями начала 20 века
- настоящий балетный станок (с возможностью попробовать себя в роли артиста балета на интерактивном мастер-классе от Цискаридзе)
- бюст Фокина — реформатора классического танца
- эскизы Бакста и Головина
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей: 250 ₽ — взрослый, 150 ₽ — детский
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и пятницу в 11:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1588 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Зодчего Росси
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1690 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии поЗадать вопрос
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