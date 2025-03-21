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Если за балетом нужно идти в театр, то за историей балета — в Музей театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси. Здесь собраны уникальные экспонаты, которые погрузят вас в прошлое балетного искусства в России. Вы рассмотрите костюмы, пуанты балерин, первые афиши, архивные фото и видео. Узнаете об артистах балета и поучаствуете в интерактиве с Цискаридзе.