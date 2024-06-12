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гостями разного возраста, ведь я ещё и учитель в школе. Такой опыт позволил мне понимать детскую психологию. У меня есть увлекательные квесты для школьников. Моя работа вдохновляет на изучение нового, и даже стандартная экскурсия уникальна. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.