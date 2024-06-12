Театр — самое мимолётное искусство. Волшебство совершается только раз, на сцене и в зрительном зале. Театральный музей — особенное место, передающее магию этого удивительного действа.
На экскурсии вы рассмотрите костюмы и макеты сцен, узнаете о развитии русского театра и попробуете повторить танцевальные движения за Николаем Цискаридзе.
На экскурсии вы рассмотрите костюмы и макеты сцен, узнаете о развитии русского театра и попробуете повторить танцевальные движения за Николаем Цискаридзе.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите эскизы декораций, костюмы артистов и афиши.
- Посетите интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу, старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-класса от Николая Цискаридзе.
- Мы поговорим о знаменитых актёрах, художниках, композиторах и режиссёрах, которые служили театру в 19–20 веках — Каратыгине, Истоминой, Савиной, Мейерхольде, Головине, Дягилеве, Станиславском, Фокине, Павловой и многих других.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 250 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный (для детей 7-18 лет, студентов ВУЗов очной формы обучения, пенсионеров и других категорий).
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 8–9 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
в среду и пятницу в 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Зодчего Росси
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
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