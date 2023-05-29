Балет — прекрасный вид искусства. Дети узнают, где он зародился и как появилось это слово. Потрогают настоящие пуанты и потанцуют в балетных юбочках под красивую музыку.
Я расскажу, на каком языке говорят балетные артисты, какая русская императрица писала сюжеты для постановок и другие интересные факты!
Я расскажу, на каком языке говорят балетные артисты, какая русская императрица писала сюжеты для постановок и другие интересные факты!
Описание экскурсии
О балете в интерактивном формате
Мы пройдём от Аничкова дворца к Академии Русского балета им. Вагановой: через памятник Екатерине Великой и Александринский театр. Заглянем в фойе балетного училища, где дети выполнят творческое задание: раскрасят или нарисуют балерину. По пути я расскажу:
- Какие профессии нужны, чтобы состоялся балетный спектакль
- Как зовут самого прославленного балетного композитора
- Какие балетные позиции ног и рук существуют
- Чему обучают будущих артистов балета и балерин в училище
- Как поздороваться по-балетному
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей 4-6 лет и их родителей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аничкова дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульфия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 55 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Гульфия, я живу в Санкт-Петербурге. Мне нравится открывать для детей мир искусства и культурных ценностей. Удивлять их и воодушевлять на новые встречи с прекрасным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Советую к посещению именно компанией детишек, будет весело! Экскурсия очень интерактивная, малышка потанцевала, порисовала, угадывала по картинкам где какой балет. Мне даже захотелось пойти записаться на тренировку, хотя никогда в жизни не интересовалась танцами, особенно балетом 🩰
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А
Очень интересная экскурсия. Рассчитана именно на малышей лет 5-7. В игровой форме дети познакомятся с балетом. Рассмотрят балетные атрибуты, потанцуют под музыку из известных балетов. Внучке очень понравилось.
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З
Интересная и насыщенная экскурсия, Гульфия очень открытый человек и время пролетело незаметно)
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