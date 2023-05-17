Раскрыть тайны русского балета через игры, диалог, рисунки и творческие задания
Балет — прекрасный вид искусства. Дети узнают, где он зародился и как появилось это слово. Потрогают настоящие пуанты и потанцуют в балетных юбочках под красивую музыку.
Я расскажу, на каком языке говорят балетные артисты, какая русская императрица писала сюжеты для постановок и другие интересные факты!
Я расскажу, на каком языке говорят балетные артисты, какая русская императрица писала сюжеты для постановок и другие интересные факты!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
О балете в интерактивном формате
Мы пройдём от Аничкова дворца к Академии Русского балета им. Вагановой: через памятник Екатерине Великой и Александринский театр. Заглянем в фойе балетного училища, где дети выполнят творческое задание: раскрасят или нарисуют балерину. По пути я расскажу:
- Какие профессии нужны, чтобы состоялся балетный спектакль
- Как зовут самого прославленного балетного композитора
- Какие балетные позиции ног и рук существуют
- Чему обучают будущих артистов балета и балерин в училище
- Как поздороваться по-балетному
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей 4-6 лет и их родителей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Аничкова дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульфия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Гульфия, я живу в Санкт-Петербурге. Мне нравится открывать для детей мир искусства и культурных ценностей. Удивлять их и воодушевлять на новые встречи с прекрасным.
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