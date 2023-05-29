Балет — прекрасный вид искусства. Дети узнают, где он зародился и как появилось это слово. Потрогают настоящие пуанты и потанцуют в балетных юбочках под красивую музыку. Я расскажу, на каком языке говорят балетные артисты, какая русская императрица писала сюжеты для постановок и другие интересные факты!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О балете в интерактивном формате

Мы пройдём от Аничкова дворца к Академии Русского балета им. Вагановой: через памятник Екатерине Великой и Александринский театр. Заглянем в фойе балетного училища, где дети выполнят творческое задание: раскрасят или нарисуют балерину. По пути я расскажу:

Какие профессии нужны, чтобы состоялся балетный спектакль

Как зовут самого прославленного балетного композитора

Какие балетные позиции ног и рук существуют

Чему обучают будущих артистов балета и балерин в училище

Как поздороваться по-балетному

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на детей 4-6 лет и их родителей.