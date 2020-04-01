Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Чтобы погрузить вас в тематику, я проанализировал более 30 специализированных книг, в том числе дореволюционных научных диссертаций и статей. В экскурсии используются реальные адреса, найденные в архивных документах нашего города. Несмотря на «скользкую» тему, содержание программы деликатное — никакой жёлтой прессы, вульгарностей, легенд и сплетен.
Только факты и ничего кроме
Некоторые дома в районе Площади Восстания, где сейчас живут ничего не подозревающие горожане, раньше были борделями. Мы обойдём эти постройки, а по пути разберём тему проституции в Санкт-Петербурге со всех сторон. Вы узнаете:
• когда была легализована продажная любовь в дореволюционной России и каковы были спрос и предложение;
• кого на рынке любовных услуг называли «котами»/«макротами», «сводней», «хахалями», «факторшами»;
• почему бордели называли домами терпимости и чем они отличались от притонов;
• как выглядел обычный день женщин лёгкого поведения в борделях дореволюционной эпохи;
• какую систему налогообложения применяли дома терпимости;
• в каких местах работали жрицы любви;
• какие государственные и муниципальные органы контролировали данное социальное явление в Петербурге;
• что такое аболиционизм и как зарождался феминизм в России.
Экскурсия для людей возраста 18+.