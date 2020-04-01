Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

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  4. Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге

Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели

Сергей
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Сергей – ваш гид
Моя концепция — рассмотреть Санкт-Петербург через призму греха, а именно: в разрезе кругов Данте.

Первый порок, которому будет всецело посвящена экскурсия, — проституция в городе.

Я познакомлю вас с историей продажной любви, а также проведу по реальным адресам в районе Площади Восстания, которые запечатлены в полицейских сводках.
1000 ₽
900 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Встреча на выходе из метро Площадь Восстания
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Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге

Что вас ожидает

Чтобы погрузить вас в тематику, я проанализировал более 30 специализированных книг, в том числе дореволюционных научных диссертаций и статей. В экскурсии используются реальные адреса, найденные в архивных документах нашего города. Несмотря на «скользкую» тему, содержание программы деликатное — никакой жёлтой прессы, вульгарностей, легенд и сплетен.

Только факты и ничего кроме
Некоторые дома в районе Площади Восстания, где сейчас живут ничего не подозревающие горожане, раньше были борделями. Мы обойдём эти постройки, а по пути разберём тему проституции в Санкт-Петербурге со всех сторон. Вы узнаете:

• когда была легализована продажная любовь в дореволюционной России и каковы были спрос и предложение;
• кого на рынке любовных услуг называли «котами»/«макротами», «сводней», «хахалями», «факторшами»;
• почему бордели называли домами терпимости и чем они отличались от притонов;
• как выглядел обычный день женщин лёгкого поведения в борделях дореволюционной эпохи;
• какую систему налогообложения применяли дома терпимости;
• в каких местах работали жрицы любви;
• какие государственные и муниципальные органы контролировали данное социальное явление в Петербурге;
• что такое аболиционизм и как зарождался феминизм в России.

Организационные детали

Экскурсия для людей возраста 18+.

Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на выходе из метро Площадь Восстания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. В Петербурге живу 16 лет, люблю читать историческую литературу, в планах на будущее — писать диссертацию на историческую тематику, связанную с Петербургом. Экскурсии по Петербургу и его пригородам вожу на непрофессиональной основе с 2012 года. Для того, чтобы познать азы ремесла гида/экскурсовода, в 2014 года закончил курсы, тогда же получил первую первую корочку гида по Петропавловской Крепости. Стараюсь делать экскурсии интересными и нестандартными, как минимум запоминающимися, чтобы люди после окончания экскурсии открыли действительно что-то новое для себя, незабываемое или просто структированное.
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