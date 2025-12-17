А вы хотели бы приехать в гости к бабушке в Петербург? Зайти в старинную парадную с витражами и печью, заглянуть в квартиру с лепными потолками и роскошными люстрами, выйти на

балкон и насладиться атмосферой старого города… Всё это и не только будет на нашей экскурсии! Вы увидите доходные дома, дворы-колодцы и узнаете историю семьи, которая живет в Северной столице с 18 века.

Описание экскурсии

Я частный гид и провожу небольшие индивидуальные экскурсии. Только в таком формате можно попасть за закрытые двери и познакомиться с повседневной жизнью города, которая скрыта от большинства наших гостей. Итак, в программе:

Парадные и не очень. Мы пройдёмся по улицам, где жил Достоевский, заглянем во дворы-колодцы, увидим доходный дом главного архитектора купцов Елисеевых и самый красивый завод в городе на Неве, который охраняет парочка милых медведей. В доме архитектора Барановского я покажу вам единственную металлическую лестницу в парадных Петербурга, помогу отыскать «световой фонарь», расскажу, почему лестница называлась «чёрной» и чем парадные отличаются от подъездов.

Дом с витражами и та самая квартира. Затем мы направимся в дом с уникальными витражами, сохранившимися в первозданном виде, что сегодня большая редкость. Именно здесь живёт бабушка, в гости к которой мы заглянем. Вы посмотрите, как сейчас устроен быт жителей Северной столицы, узнаете, что осталось от былой роскоши, какие вещи в семьях передаются из поколения в поколение и как владелец здания связан с гоп-культурой. Хозяйка будет вместе с нами в квартире, и вы сможете задать ей интересующие вопросы.

Организационные детали