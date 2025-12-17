Посетить несколько парадных и узнать, как жили и живут люди в Петербурге
А вы хотели бы приехать в гости к бабушке в Петербург? Зайти в старинную парадную с витражами и печью, заглянуть в квартиру с лепными потолками и роскошными люстрами, выйти на читать дальшеуменьшить
балкон и насладиться атмосферой старого города… Всё это и не только будет на нашей экскурсии! Вы увидите доходные дома, дворы-колодцы и узнаете историю семьи, которая живет в Северной столице с 18 века.
Я частный гид и провожу небольшие индивидуальные экскурсии. Только в таком формате можно попасть за закрытые двери и познакомиться с повседневной жизнью города, которая скрыта от большинства наших гостей. Итак, в программе:
Парадные и не очень. Мы пройдёмся по улицам, где жил Достоевский, заглянем во дворы-колодцы, увидим доходный дом главного архитектора купцов Елисеевых и самый красивый завод в городе на Неве, который охраняет парочка милых медведей. В доме архитектора Барановского я покажу вам единственную металлическую лестницу в парадных Петербурга, помогу отыскать «световой фонарь», расскажу, почему лестница называлась «чёрной» и чем парадные отличаются от подъездов.
Дом с витражами и та самая квартира. Затем мы направимся в дом с уникальными витражами, сохранившимися в первозданном виде, что сегодня большая редкость. Именно здесь живёт бабушка, в гости к которой мы заглянем. Вы посмотрите, как сейчас устроен быт жителей Северной столицы, узнаете, что осталось от былой роскоши, какие вещи в семьях передаются из поколения в поколение и как владелец здания связан с гоп-культурой. Хозяйка будет вместе с нами в квартире, и вы сможете задать ей интересующие вопросы.
Организационные детали
Это эксклюзивный доступ в жилую квартиру, поэтому возможен только индивидуальный формат до 5 человек
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 115 туристов
Я люблю путешествовать и узнавать что-то новое. А Петербург для меня как огромная энциклопедия! Его величественные особняки, уникальные парадные и старинные доходные дома, потрясающие виды с крыш — всё это читать дальшеуменьшить
я готов вам показать! Экскурсии стали для меня не просто работой, а смыслом жизни. Постоянный поиск новых историй и маршрутов, общение с гостями нашего города, всё это вдохновляет меня на новые приключения. И если вы также одержимы, как и я, то добро пожаловать, друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Гульнара
Экскурсия понравилась, Сергей интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Увлекальное и уникальное предложение. Советую 100%!
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ю
юлия
Добрый день, Сергей! Хочу выразить слова благодарности и восхищения о любезно проведенной вами индивидуально экскурсии по доходным домам, а также в уютную квартиру и беседу с хозяйкой.
Желаю вам здравия, доброго и мудрого сердца. Юлия
Не раздумывавайте,записывайтесь на экскурсии с Сергеем. Рекомендую!
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А
Александр
Получили огромное удовольствие! Большое спасибо! Всем рекомендую!
+2
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П
Павел
Великолепная экскурсия, интересная тема и прекрасный, увлеченный гид. Спасибо большое.
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M
Marina
Вначале мы встретились на улице Марата, где поговорили, об истории этой улицы -это всегда прекрасно когда гид начинает с истории местности.
Дальше мы заглянули в очень интересные парадные, где в каждой читать дальшеуменьшить
сохранился какой либо элемент, о каждом из них экскурсовод рассказал очень подробно. Также узнали об истории доходных домов.
Кульминацией экскурсии стала квартира, где живет семья, чье поколение приехало сюда еще при Екатерине Великой. Всегда необычайно интересно заходить в такие квартиры, пообщаться с хозяевами и полюбоваться на их быт. А еще квартира находится в потрясающей парадной!
Прекрасная вышла прогулка и очень насыщенная 🔥🔥🔥. Этот экскурсовод знает очень много и с удовольствием делится знаниями, а также красивыми местами и к любой парадной у него есть ключик 😉
Теперь хочу походить на другие экскурсии Сергея)
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Евгения
Интересные дома и истории! очень понравился формат прогулки и замечательная хозяйка.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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