Хотите отдохнуть на воде? Прогуляться на красивом и удобном катере по Неве и акватории Петербурга? А может у вас намечается знаковое событие для проведения которого хочется чего-то особенного? Тогда вы в правильном месте! Мы подарим те самые бесценные эмоции и впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Знаменитые исторические реки/каналы Петербурга
- Невскую панораму и непарадный Петербург с акваторией Финского залива
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
У нас есть:
- Ухоженный, технически исправный флот из 15 катеров и 2 парусных яхт. Мы следим за исправностью судов и не ломаемся в неожиданных местах.
- Свыше 20 маршрутов. Покажем не только город, но и область, и даже секретные локации.
- Организуем деловые или знаковые мероприятия на воде. Можете доверить нам день рождения, деловую встречу или предложение руки и сердца.
- У нас вежливые капитаны. Мы команда и заинтересованы в эмоциях и впечатлениях, которые дарим нашим гостям!
- Все катера с функциональным оснащением и богатой комплектацией. Подберём такую комплектацию и посадку, которая подойдёт именно вашей компании и целям путешествия.
- Всегда горячие акции, спец. предложения и честные отзывы.
- Мы доступны 24/7.
- Добро пожаловать на борт!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Безалкогольные напитки
- Средства безопасности и спасания на воде
- Услуги капитана
- Защита от непогоды
- Удобства
- Тёплые пледы
- Отопление на палубе
- Зонтики от жары или дождя
- Розетки для подзарядки гаджетов
- Музыкальное оформление
- Что не входит
- Алкоголь
- Питание
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Фонтанки 115
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Мы получили Ваше бронирование и очень скоро отправим Вас в путешествие
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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