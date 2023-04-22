Прогулка на катере по каналам и Неве

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Хотите отдохнуть на воде? Прогуляться на красивом и удобном катере по Неве и акватории Петербурга? А может у вас намечается знаковое событие для проведения которого хочется чего-то особенного? Тогда вы в правильном месте! Мы подарим те самые бесценные эмоции и впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.
Прогулка на катере по каналам и Неве
Прогулка на катере по каналам и Неве
Прогулка на катере по каналам и Неве
Прогулка на катере по каналам и Неве
Прогулка на катере по каналам и Неве
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Знаменитые исторические реки/каналы Петербурга
  • Невскую панораму и непарадный Петербург с акваторией Финского залива
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

У нас есть:

  • Ухоженный, технически исправный флот из 15 катеров и 2 парусных яхт. Мы следим за исправностью судов и не ломаемся в неожиданных местах.
  • Свыше 20 маршрутов. Покажем не только город, но и область, и даже секретные локации.
  • Организуем деловые или знаковые мероприятия на воде. Можете доверить нам день рождения, деловую встречу или предложение руки и сердца.
  • У нас вежливые капитаны. Мы команда и заинтересованы в эмоциях и впечатлениях, которые дарим нашим гостям!
  • Все катера с функциональным оснащением и богатой комплектацией. Подберём такую комплектацию и посадку, которая подойдёт именно вашей компании и целям путешествия.
  • Всегда горячие акции, спец. предложения и честные отзывы.
  • Мы доступны 24/7.
  • Добро пожаловать на борт!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Безалкогольные напитки
  • Средства безопасности и спасания на воде
  • Услуги капитана
  • Защита от непогоды
  • Удобства
  • Тёплые пледы
  • Отопление на палубе
  • Зонтики от жары или дождя
  • Розетки для подзарядки гаджетов
  • Музыкальное оформление
Что не входит
  • Алкоголь
  • Питание
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки 115
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Мы получили Ваше бронирование и очень скоро отправим Вас в путешествие
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Водные развлечения
Ночные
Развод мостов
Популярные места
На яхте
На катере
Петергоф и Кронштадт
По рекам и каналам

Похожие туры из Санкт-Петербурга

На катере по рекам и каналам Петербурга
1 час 15 минут
🚤 На катере
Мини-группа
Организатор экскурсии Теплоход
Теплоход
46 отзывов
На катере по рекам и каналам Петербурга
наб. реки Фонтанки, д. 71, причал
22 апр
23 апр
24 апр
25 апр
1 400 за человека
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
1 час
🚤 На катере
Мини-группа
Организатор экскурсии Афина
Афина
212 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка в мини-группе по главным водным артериям города с аудиогидом
на наб. реки Фонтанки вблизи метро Сенная площадь
24 апр
28 апр
29 апр
30 апр
13001 170 за человека
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
1 час
🚤 На катере
Индивидуальная
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
57 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
наб. реки Фонтанки, 34
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
от 6 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ