Если вы в поисках красивого катера для приятной прогулки с высоким уровнем сервиса на борту,...

Если вы в поисках красивого катера для приятной прогулки с высоким уровнем сервиса на борту, «Византия» – то, что вы ищете.

Этот небольшой катер, стилизованный под венецианское такси приятно удивит вас своим удобством и уровнем оснащенности.

По уровню комфорта он сопоставим с морскими яхтами премиум класса, а по качеству отделки не уступает итальянским аналогам.

На борту вы сможете приятно провести время, сделать яркие и эффектные фотографии на фоне достопримечательностей, мимо которых вы будете проплывать, снять красивый видеоролик или даже клип.

Побалуйте себя прогулкой на «Византии»!
Прогулка на катере Византия
Прогулка на катере Византия
Прогулка на катере Византия
Прогулка на катере Византия
Прогулка на катере Византия
Прогулка на катере Византия
Прогулка на катере Византия

Что вы увидите 🤩

  • Достопримечательности по маршруту в ходе часовой прогулки:
  • Никольский морской собор
  • Дворец Шуваловых-Юсуповых
  • Музей искусства
  • Петропавловская церковь
  • Казанский собор
  • Дом Зингер
  • Музей эмоций
  • Михайловский театр
  • Корпус Бенуа
  • Михайловский сад
  • Спас на Крови
  • Тройной мост
  • Генконсульство Нидерландов
  • Музей-квартира А. С. Пушкина
  • Большой эрмитаж
  • Ново-Михайловский дворец
  • Памятники и монументы по маршруту
  • Дом Пашковых
  • Музей Фаберже
  • Обуховский сквер и др.
Если вы в поисках красивого катера для приятной прогулки с высоким уровнем сервиса на борту, «Византия» – то, что вы ищете. Этот небольшой катер, стилизованный под венецианское такси приятно удивит вас своим удобством и уровнем оснащенности. По уровню комфорта он сопоставим с морскими яхтами премиум класса, а по качеству отделки не уступает итальянским аналогам. На борту вы сможете приятно провести время, сделать яркие и эффектные фотографии на фоне достопримечательностей, мимо которых вы будете проплывать, снять красивый видеоролик или даже клип. Побалуйте себя прогулкой на «Византии»!
Маршрут
Часовой маршрут проходит по малым рекам и каналам, с выходом на Неву: Причал «Мойка 12» – Зимняя канавка – Нева – Фонтанка (или канал Грибоедова) – Крюков канал – Причал «Мойка 12».
О катере
«Византия» – комфортабельный двухпалубный катер вместимостью до 10 человек, не считая двух членов экипажа. Оснащен всеми необходимыми удобствами, включая полноценный салон со столом и посадочными местами, а также панорамный потолок в полный рост. Окна выполнены из тонированного гнутого триплекса, диваны из судового поролона, обшитого экокожей. Стол рассчитан на 10 персон и легко трансформируется из фуршетного в банкетный, с инкрустацией из красного дерева. Пол и стены туалета выложены итальянской плиткой со вставкой из дубовых фризов, палубное покрытие – искусственный тик. Элегантная раковина в туалете оборудована винтажным смесителем с горячей водой.
Оснащенность «Византии»
Верхняя палуба рассчитана на 8-10 пассажиров. Для комфортного отдыха по бокам предусмотрены резные подстаканники, а под сервировочным столиком располагаются разъемы для зарядки гаджетов. Проход, соединяющий зону отдыха с местом курения украшен винтажными фонариками. На борту установлен кондиционер с функцией обогрева, винный шкаф, двухуровневое освещение, микроволновая печь, телевизор, DVD с караоке, магнитола, розетки 220 вольт и USB разъемы.
Пространство продумано до мелочей. В систему безопасности входит мониторинг основных параметров работы судовых устройств и средств спасения.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий
8 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Почасовая аренда теплохода.
Что не входит
  • Дополнительно можно заказать:
  • Кейтеринг (банкет, фуршет, кофе-брейк, детское меню)
  • Услуги гида
  • Мероприятие
  • Украшение судна.
Место начала и завершения
Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, каждые 30 минут
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, каждые 30 минут

Бухта П.
Бухта П.
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