Если вы в поисках красивого катера для приятной прогулки с высоким уровнем сервиса на борту, «Византия» – то, что вы ищете. Этот небольшой катер, стилизованный под венецианское такси приятно удивит вас своим удобством и уровнем оснащенности. По уровню комфорта он сопоставим с морскими яхтами премиум класса, а по качеству отделки не уступает итальянским аналогам. На борту вы сможете приятно провести время, сделать яркие и эффектные фотографии на фоне достопримечательностей, мимо которых вы будете проплывать, снять красивый видеоролик или даже клип. Побалуйте себя прогулкой на «Византии»!

Маршрут

Часовой маршрут проходит по малым рекам и каналам, с выходом на Неву: Причал «Мойка 12» – Зимняя канавка – Нева – Фонтанка (или канал Грибоедова) – Крюков канал – Причал «Мойка 12».

О катере

«Византия» – комфортабельный двухпалубный катер вместимостью до 10 человек, не считая двух членов экипажа. Оснащен всеми необходимыми удобствами, включая полноценный салон со столом и посадочными местами, а также панорамный потолок в полный рост. Окна выполнены из тонированного гнутого триплекса, диваны из судового поролона, обшитого экокожей. Стол рассчитан на 10 персон и легко трансформируется из фуршетного в банкетный, с инкрустацией из красного дерева. Пол и стены туалета выложены итальянской плиткой со вставкой из дубовых фризов, палубное покрытие – искусственный тик. Элегантная раковина в туалете оборудована винтажным смесителем с горячей водой.

Оснащенность «Византии»

Верхняя палуба рассчитана на 8-10 пассажиров. Для комфортного отдыха по бокам предусмотрены резные подстаканники, а под сервировочным столиком располагаются разъемы для зарядки гаджетов. Проход, соединяющий зону отдыха с местом курения украшен винтажными фонариками. На борту установлен кондиционер с функцией обогрева, винный шкаф, двухуровневое освещение, микроволновая печь, телевизор, DVD с караоке, магнитола, розетки 220 вольт и USB разъемы.

Пространство продумано до мелочей. В систему безопасности входит мониторинг основных параметров работы судовых устройств и средств спасения.