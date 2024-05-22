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воду или кататься только по каналам. Мы выбрали большую воду и не прогадали. Стартовали с Фонтанки, вышли на Неву, прошли мимо Петропавловки, поглядели на стрелку Васильевского острова и повернули обратно:)



Был приятный катер, всё чисто аккуратно, приятно смотреть и находиться в нём. Мы не взяли никакой еды и напитков и этого не хватило для полного погружения. Я бы рекомендовала взять с собой чай, он был бы классным дополнением. Вообще было ощущение очень камерное, как будто вот катер только наш, а так по факту и было! Мне кажется, это очень классный вариант для свидания или для компании друзей до четырёх человек:)



Я давно живу в Петербурге, поэтому для меня было большим впечатлением посмотреть на него с буквально другой стороны — с воды. Заметила много другого в привычных уже домах, улицах и перспективах. Так что если вы не турист, вам скорее всего тоже понравится!



Отдельно хочу отметить капитана! Очень спокойный и уверенный. Я люблю наблюдать за людьми и как они работают, поэтому получила отдельное удовольствие в попытках понять, как работает «дорожное» движение на воде, у кого какой приоритет, кто кого пропускает:)



В конце прогулки у нас с капитаном завязался разговор о том, как работает туризм на воде — было очень интересно. А ещё мы узнали, почему Фонтанка и Мойка так называются!



Ещё из важного: можно включить свою музыку, если этого хочется. Мы с друзьями долго подбирали плейлист, который бы подходил по настроению, но в итоге нашли! Рекомендую включить радио/ мою волну на трек Van Morrison — Brown Eyed Girl и получить плюс миллион к атмосфере:)



Прогулку рекомендую однозначно!