Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге

Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Приглашаем отдохнуть душой и полюбоваться архитектурными ансамблями Петербурга с воды! Мы покатаем вас на комфортабельном 6-местном катере с тёплыми пледами и тентом на случай дождя.

Вы сможете взять на катер еду и напитки, включить любимую музыку — и наслаждаться великолепием города.
5
3 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы сможете выбрать маршрут по своему усмотрению. Чаще всего гости просят покатать их по Неве, Мойке, Фонтанке или Крюкову каналу. Прогулка не предполагает экскурсионного сопровождения. С вами на борту будет только опытный капитан. Приготовьтесь отдыхать, созерцать и наслаждаться парадной архитектурой с нового ракурса.

Организационные детали

  • На борт нельзя брать красное вино и красные ягоды
  • Вас буду сопровождать я или другой опытный капитан из нашей команды
  • По запросу мы можем организовать прогулку для большего числа гостей (до 11). Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Кристина
22 мая 2024
Решили отправиться на прогулку на катере с подругами, погода в Петербурге сейчас очень располагает к подобным активностям.
Капитан встретил нас на причале. Было предложено несколько вариантов маршрутов для экскурсии, наши пожелания
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тоже учитывались.
На катере было очень чисто и опрятно, есть возможность включить музыку, взять с собой напитки и закуски.
Во время прогулки капитан с радостью отвечал на всё наши вопросы, рассказывал интересные факты о реках и каналах.
Прогулкой мы остались очень довольны. Всем рекомендую!

И
19 мая 2024
Большое спасибо за замечательную прогулку на катере! Мы отдыхали компанией из трёх человек и нам всем очень понравилось 👍🏻 Организатор учёл все наши пожелания, мы хотели побыть побольше в открытой воде и нам предоставили такую возможность. Сам катер удобный, комфортный и чистый. Все было на высоте, обязательно вернёмся ещё!
Большое спасибо за замечательную прогулку на катере! Мы отдыхали компанией из трёх человек и нам всемБольшое спасибо за замечательную прогулку на катере! Мы отдыхали компанией из трёх человек и нам всем
Катя
19 мая 2024
Очень классный формат прогулки по воде, если не хочется экскурсии в классическом её понимании:)

Мы пришли на пирс в назначенное время и нас встретили. Можно было выбрать маршрут: заходить на большую
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воду или кататься только по каналам. Мы выбрали большую воду и не прогадали. Стартовали с Фонтанки, вышли на Неву, прошли мимо Петропавловки, поглядели на стрелку Васильевского острова и повернули обратно:)

Был приятный катер, всё чисто аккуратно, приятно смотреть и находиться в нём. Мы не взяли никакой еды и напитков и этого не хватило для полного погружения. Я бы рекомендовала взять с собой чай, он был бы классным дополнением. Вообще было ощущение очень камерное, как будто вот катер только наш, а так по факту и было! Мне кажется, это очень классный вариант для свидания или для компании друзей до четырёх человек:)

Я давно живу в Петербурге, поэтому для меня было большим впечатлением посмотреть на него с буквально другой стороны — с воды. Заметила много другого в привычных уже домах, улицах и перспективах. Так что если вы не турист, вам скорее всего тоже понравится!

Отдельно хочу отметить капитана! Очень спокойный и уверенный. Я люблю наблюдать за людьми и как они работают, поэтому получила отдельное удовольствие в попытках понять, как работает «дорожное» движение на воде, у кого какой приоритет, кто кого пропускает:)

В конце прогулки у нас с капитаном завязался разговор о том, как работает туризм на воде — было очень интересно. А ещё мы узнали, почему Фонтанка и Мойка так называются!

Ещё из важного: можно включить свою музыку, если этого хочется. Мы с друзьями долго подбирали плейлист, который бы подходил по настроению, но в итоге нашли! Рекомендую включить радио/ мою волну на трек Van Morrison — Brown Eyed Girl и получить плюс миллион к атмосфере:)

Прогулку рекомендую однозначно!

Очень классный формат прогулки по воде, если не хочется экскурсии в классическом её понимании:)Очень классный формат прогулки по воде, если не хочется экскурсии в классическом её понимании:)Очень классный формат прогулки по воде, если не хочется экскурсии в классическом её понимании:)Очень классный формат прогулки по воде, если не хочется экскурсии в классическом её понимании:)Очень классный формат прогулки по воде, если не хочется экскурсии в классическом её понимании:)Очень классный формат прогулки по воде, если не хочется экскурсии в классическом её понимании:)

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