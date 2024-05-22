Приглашаем отдохнуть душой и полюбоваться архитектурными ансамблями Петербурга с воды! Мы покатаем вас на комфортабельном 6-местном катере с тёплыми пледами и тентом на случай дождя.
Вы сможете взять на катер еду и напитки, включить любимую музыку — и наслаждаться великолепием города.
Вы сможете взять на катер еду и напитки, включить любимую музыку — и наслаждаться великолепием города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы сможете выбрать маршрут по своему усмотрению. Чаще всего гости просят покатать их по Неве, Мойке, Фонтанке или Крюкову каналу. Прогулка не предполагает экскурсионного сопровождения. С вами на борту будет только опытный капитан. Приготовьтесь отдыхать, созерцать и наслаждаться парадной архитектурой с нового ракурса.
Организационные детали
- На борт нельзя брать красное вино и красные ягоды
- Вас буду сопровождать я или другой опытный капитан из нашей команды
- По запросу мы можем организовать прогулку для большего числа гостей (до 11). Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 27 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай, я представляю дружную команду капитанов в Петербурге. С радостью покатаем вас по рекам и каналам Северной столицы на современных комфортных катерах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
22 мая 2024
Решили отправиться на прогулку на катере с подругами, погода в Петербурге сейчас очень располагает к подобным активностям.
Капитан встретил нас на причале. Было предложено несколько вариантов маршрутов для экскурсии, наши пожелания
Капитан встретил нас на причале. Было предложено несколько вариантов маршрутов для экскурсии, наши пожелания
И
Ирина
19 мая 2024
Большое спасибо за замечательную прогулку на катере! Мы отдыхали компанией из трёх человек и нам всем очень понравилось 👍🏻 Организатор учёл все наши пожелания, мы хотели побыть побольше в открытой воде и нам предоставили такую возможность. Сам катер удобный, комфортный и чистый. Все было на высоте, обязательно вернёмся ещё!
Катя
19 мая 2024
Очень классный формат прогулки по воде, если не хочется экскурсии в классическом её понимании:)
Мы пришли на пирс в назначенное время и нас встретили. Можно было выбрать маршрут: заходить на большую
Мы пришли на пирс в назначенное время и нас встретили. Можно было выбрать маршрут: заходить на большую
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