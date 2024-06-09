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Мы пройдём по рекам и каналам Петербурга.



По желанию вы увидите грандиозный закат на фоне «Лахта Центра» или насладитесь ветерком от воды в разгар солнечного дня.



На борту есть полноценная уборная, стол, музыка и всё необходимое, чтобы поездка была не только красивой, но и удобной.