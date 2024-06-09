Мы пройдём по рекам и каналам Петербурга.
По желанию вы увидите грандиозный закат на фоне «Лахта Центра» или насладитесь ветерком от воды в разгар солнечного дня.
На борту есть полноценная уборная, стол, музыка и всё необходимое, чтобы поездка была не только красивой, но и удобной.
По желанию вы увидите грандиозный закат на фоне «Лахта Центра» или насладитесь ветерком от воды в разгар солнечного дня.
На борту есть полноценная уборная, стол, музыка и всё необходимое, чтобы поездка была не только красивой, но и удобной.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я — профессиональный моряк и ответственно подхожу к вопросам безопасности. У меня оформлена лицензия для работы с путешественниками, нужные допуски, страховка
- На катере есть всё самое необходимое — спасательные жилеты, уборная, пледы. Для вашего комфорта — кожаные диваны, деревянный стол, тент от дождя и автообогрев. А также платформа для купания (может пригодиться на Финском заливе) и отличная аудиосистема: музыку поставлю я, либо подключитесь вы
Маршрут:
Ждановка — М. Невка — Большой Петровский мост — Финский залив — ЗСД — стадион «Зенит» — Гребной канал — Б. Невка — Остров Бычий — Финский залив — «Лахта Центр» — ЗСД — М. Нева — Мост Бетанкура — Стадион «Петровский» — Ждановка
Организационные детали
- Это не экскурсия, а водная прогулка без сопровождения гида, с вами буду я — капитан судна. С удовольствием отвечу на вопросы по акватории, знакам, правилам движения и любым другим
- Вы можете пронести с собой еду и напитки, но они должны быть некрасящими
- По запросу можем увеличить длительность прогулки и включить в неё другие достопримечательности, например, Петропавловскую крепость — подробности уточняйте в сообщениях
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я занимаюсь морским делом с детства, профессиональный моряк по образованию. Люблю управлять морскими судами. У меня есть все необходимые документы для управления катером — лицензия, страховка, освидетельствование. Также я тонко чувствую потребности путешественников — не навязчив, но подскажу, если у вас буду вопросы. Жду вас на катере!Задать вопрос
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