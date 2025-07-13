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Девичник на катере – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Девичник на катере» в Санкт-Петербурге, цены от 6490 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
На катере
1 час
77 отзывов
Водная прогулка
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Наб. канала Грибоедова, 99
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6490 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
2 часа
388 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Спуск к воде напротив дома 150 на наб. Фонтанки
Расписание: Ежедневно в 23:55
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7800 ₽ за всё до 11 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
14 отзывов
Водная прогулка
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
На катере
2 часа
230 отзывов
Водная прогулка
Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом,112 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:00
16 990 ₽ за всё до 8 чел.
Прогулка на премиальном катере «Итали»
На катере
1 час
5 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на премиальном катере «Итали»
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 133
Сегодня в 10:00
22 июл в 18:00
16 500 ₽ за всё до 11 чел.
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
2 часа
41 отзыв
Водная прогулка
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная канала Грибоедова, дом 131 (спуск к вод...
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Острова Петербурга. Путешествие на катере повышенной комфортности
На катере
2 часа
Водная прогулка
Острова Петербурга. Путешествие на катере повышенной комфортности
Начало: СПб, Набережная реки Мойки, дом 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Девичник на катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
  2. Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
  3. Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
  4. Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
  5. Прогулка на премиальном катере «Итали»
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Финский Залив
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Девичник на катере" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 6490 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 755 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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