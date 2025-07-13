Водная прогулка
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Наб. канала Грибоедова, 99
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6490 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Спуск к воде напротив дома 150 на наб. Фонтанки
Расписание: Ежедневно в 23:55
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7800 ₽ за всё до 11 чел.
Водная прогулка
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом,112 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:00
16 990 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Прогулка на премиальном катере «Итали»
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 133
Сегодня в 10:00
22 июл в 18:00
16 500 ₽ за всё до 11 чел.
Водная прогулка
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная канала Грибоедова, дом 131 (спуск к вод...
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Острова Петербурга. Путешествие на катере повышенной комфортности
Начало: СПб, Набережная реки Мойки, дом 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 июля 2025все было отлично. все по времени, чистая лодка. приятный капитан. на борту все есть. советуем.
- ДДарья13 июля 2025Прекрасная прогулка! Капитан Игорь выше всяких похвал!
- ИИгорь6 июля 2025Бронировали катер на 1,5 часа с выходом в Неву, всё прошло отлично! Капитан Илья вежливый и приятный в общении человек. Спасибо за классную прогулку! 👍
- ЕЕвгения17 июня 2025Замечательная экскурсия. Прекрасно провели время
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Девичник на катере»
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