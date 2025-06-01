Катер на свадьбу – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Катер на свадьбу» в Санкт-Петербурге, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
На катере
1 час
146 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Сегодня в 22:00
Завтра в 13:00
6900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
На катере
1 час
16 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 14:00
8 июн в 12:00
9000 ₽ за экскурсию
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
На катере
2 часа
41 отзыв
Водная прогулка
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 25
Расписание: по договоренности
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за экскурсию
VIP-прогулка на катере по индивидуальному маршруту
На катере
1 час
354 отзыва
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за экскурсию
Большой катер Король вечеринок для мероприятий и экскурсий
На катере
1 час
5 отзывов
Водная прогулка
Большой катер Король вечеринок для мероприятий и экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 21:30
Завтра в 10:15
10 990 ₽ за экскурсию
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Катер на свадьбу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
  2. Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
  3. Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
  4. VIP-прогулка на катере по индивидуальному маршруту
  5. Большой катер Король вечеринок для мероприятий и экскурсий
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
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  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Петергоф
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
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