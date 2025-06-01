Водная прогулка
Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Сегодня в 22:00
Завтра в 13:00
6900 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 14:00
8 июн в 12:00
9000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 25
Расписание: по договоренности
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Большой катер Король вечеринок для мероприятий и экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 21:30
Завтра в 10:15
10 990 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана1 июня 2025Заказывала пронулку на катере на День Рождение своей дочери. Все понравилось.
- ВВладимир30 мая 2025Шикарная прогулка. Остались очень довольны. Лучший капитан в этом городе.
- ККотилевский27 мая 2025Экскурсия превзошла все ожидания, спасибо капитану судна Алексею!!! Рекомендую агенство Спутник для организации прогулок по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
- ИИван24 мая 2025Один час очень мало, рекомендую два! Все прошло потрясающе, огромное спасибо менеджеру Виктории и капитану Владимиру!
- ААлина30 сентября 2024Все прошло просто прекрасно! Чётко и слаженно После заявки на бронь со мной сразу же связались, чтобы обговорить нюансы. Спасибо!
- ААнна17 августа 2024У нас получилась замечательная прогулка! Ребята позвонили заранее, объяснили куда нужно подъехать. Внимательно отнеслись к нашим пожеланиям по маршруту. Отдельная благодарность за терпение к нашей громкой музыке на борту) Большое спасибо!
- ГГригорий9 августа 2024лучше не бывает. Всё отлично. Отдельное спасибо капитану Алексею
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Катер на свадьбу»
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