О Оксана Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере Заказывала пронулку на катере на День Рождение своей дочери. Все понравилось.

В Владимир Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере Шикарная прогулка. Остались очень довольны. Лучший капитан в этом городе.

К Котилевский Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере Экскурсия превзошла все ожидания, спасибо капитану судна Алексею!!! Рекомендую агенство Спутник для организации прогулок по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

И Иван VIP-прогулка на катере по индивидуальному маршруту Один час очень мало, рекомендую два! Все прошло потрясающе, огромное спасибо менеджеру Виктории и капитану Владимиру!

А Алина Индивидуальная прогулка на 9-местном катере Все прошло просто прекрасно! Чётко и слаженно После заявки на бронь со мной сразу же связались, чтобы обговорить нюансы. Спасибо!

А Анна Индивидуальная прогулка на 9-местном катере У нас получилась замечательная прогулка! Ребята позвонили заранее, объяснили куда нужно подъехать. Внимательно отнеслись к нашим пожеланиям по маршруту. Отдельная благодарность за терпение к нашей громкой музыке на борту) Большое спасибо!