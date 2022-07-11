Откройте Петербург с воды на спокойной сап-прогулке по живописным каналам, где вас ждут Новая Голландия, Мариинский театр, Никольский собор, Семимостье и другие знаковые места города.
Маршрут идеально подходит для новичков: безопасная акватория, профессиональные инструкторы и качественное оборудование позволят полностью насладиться прогулкой.
Маршрут идеально подходит для новичков: безопасная акватория, профессиональные инструкторы и качественное оборудование позволят полностью насладиться прогулкой.
Описание экскурсииКак часто Вы бываете на Новой Голландии? Сможете узнать Мариинский театр с другого ракурса? Целовались ли вы под Поцелуевым мостом? Или может быть фотографировались в золотом отражении Желтого моста? Все эти вопросы вы закроете, стоит только прокатиться в по нашему маршруту! Это особенный маршрут дает возможность рассмотреть с воды остров Новую Голландию, Мариинский театр, Никольский собор. Также на пути Вы встретите Семимостье, Поцелуев мост, знаменитый желтый мост, насладитесь панорамой Иссакиевского собора. Маршрут идеален для новичков, во время прогулки Вам не помешают ни волны, ни ветер, ни другой водный транспорт. Общая протяженность маршрута около 3 км. Вам не за что переживать - мы обо всем позаботимся, в том числе о Вашей безопасности: 1. Наши гиды-инструкторы имеют весь необходимый опыт проведения экскурсии, это настоящие спортсмены, получившие все удостоверения безопасности, 2. На прогулках используется только качественное, исправное и устойчивое оборудование, 3. Перед выходом на воду и потом непосредственно на воде Вам проведут тщательный инструктаж. Внимание! Прогулка доступна для детей от 14 лет.
Ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Это особенный маршрут дает возможность рассмотреть с воды остров Новую Голландию
- Мариинский театр
- Никольский собор. Также на пути Вы встретите Семимостье
- Поцелуев мост
- Знаменитый желтый мост
- Насладитесь панорамой Иссакиевского собора. Маршрут идеален для новичков
- Во время прогулки Вам не помешают ни волны
- Ни ветер
- Ни другой водный транспорт. Общая протяженность маршрута около 3 км
Что включено
- Услуги Гида, инстуктаж, фотографирование, оборудование, легкий перекус
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта и обратно, гидрокостюм не предоставляется, лучше одеться по погоде,
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Крюкова канала, 26
Завершение: Набережная Крюкова Канала 26
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличный маршрут! Особенно красив Исаакиевский собор, такой величественный! Новая Голландия тоже впечатлила! Достопримечательности и правда очень необычно воспринимаются, все как в описании.
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О
Отличный маршрут! Особенно красив Исаакиевский собор, такой величественный! Новая Голландия тоже впечатлила! Достопримечательности и правда очень необычно воспринимаются, все как в описании.
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Н
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О
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О
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А
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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