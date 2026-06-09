5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Новой Голландии - с мая по сентябрь. В это время проходят выставки и мероприятия, а также открыты все арт-площадки, что делает прогулку особенно интересной.

Новая Голландия в Санкт-Петербурге - это не просто парк, а место с богатой историей. Здесь вы узнаете, как остров превратился из стратегического объекта в модное пространство.Вас ждут рассказы о шпионаже

Менделеева, архитектурных ошибках Чевакинского и судьбе львов с ограды особняка на Неве. Погрузитесь в атмосферу острова, узнайте о его прошлом и будущем, а также о редких фактах, которые удивят даже местных жителей. Не упустите шанс открыть для себя это уникальное место

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Таинственный остров

Мы разберёмся, почему Новая Голландия считается одним из самых загадочных мест Петербурга. Вы узнаете, почему остров оставался закрытым стратегическим объектом почти 300 лет, успев побывать морским складом, полигоном ВМФ с экспериментальными бассейнами, радиостанцией и тюрьмой. Мы рассмотрим старинные корпуса с романтической аркой и каналами, вдохнем ароматы «Травяного сада», посетим мрачное здание тюрьмы.

Редкие факты и детали

Вы услышите любопытные факты об острове, которые можно отыскать лишь в очень редких источниках. Например, я покажу, где в Новой Голландии испытывали ледоколы. Вы узнаете, каким был тюремный режим арестантов, откуда пошло выражение «не лезь в бутылку» и как сюда попали два льва из знаменитой ограды особняка на Неве. А еще мы обнаружим масонские знаки, советские граффити и даже здания в стиле деревянного модерна.

Новейшая история острова

15 лет назад остров открылся для посетителей и стал излюбленным местом встреч горожан — здесь проходят выставки и художественные акции, реставрируются и открываются новые арт-площадки. Но всё могло сложиться иначе: я расскажу, что еще собирались построить на острове, покажу примеры разных проектов, и мы обсудим, были бы они уместны в центре города. И, конечно, порассуждаем о будущем Новой Голландии.

После прогулки я могу порекомендовать вам бары, рестораны и кафе, которые уже открыты на острове.