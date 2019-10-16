5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Секреты и мифы Новой Голландии

Разобраться в истории таинственного острова и пройти по его интереснейшим уголкам

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Сейчас Новая Голландия известна как одно из самых модных и стильных мест Петербурга, но так было не всегда.

На прогулке вы не только разберетесь, как остров прошел путь от склада, экспериментальной площадки и тюрьмы до чудесной парковой зоны, но и откроете секреты Новой Голландии, не известные даже местным жителям.

Мы поговорим о прошлом и будущем одного из самых загадочных мест Петербурга, обсудим шпионаж Менделеева и роковые ошибки архитектора Чевакинского и проследим путь пропавших львов из ограды особняка на Неве.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на острове, у входа
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии

Что вас ожидает

История таинственного острова
Прогуливаясь по острову, мы разберемся, почему Новая Голландия считается одним из самых загадочных мест Петербурга. Вы узнаете, почему появившийся в эпоху Петра I остров оставался закрытым стратегическим объектом почти 300 лет, а за это время успел побывать морским складом, закрытой зоной ВМФ с экспериментальными бассейнами, радиостанцией и тюрьмой. Мы рассмотрим старинные корпуса с романтической аркой и каналами, вдохнем ароматы «Травяного сада», посетим мрачное здание тюрьмы и оценим детскую площадку в форме фрегата, построенного в Голландии при участии Петра I в роли простого плотника.

Новая Голландия: под грифом секретности
Вы услышите любопытные факты об острове, которые можно отыскать лишь в очень редких источниках. Например, я расскажу, какие роковые ошибки совершили при перестройке острова, как Менделеев занимался промышленным шпионажем, почему в Новой Голландии испытывали ледоколы и как вышло, что здесь 5 лет стояла без дела подводная лодка. Открывая тайны острова, вы узнаете, каким был тюремный режим арестантов, откуда пошло выражение «не лезь в бутылку» и как сюда попали два льва из знаменитой ограды особняка на Неве.

Молодежная мекка Петербурга
Новая Голландия уже успела стать излюбленным местом петербургских хипстеров — здесь проходят выставки и художественные акции, каждый год реставрируются и открываются новые арт-площадки. Но всё могло сложиться иначе: я расскажу, что еще собирались построить на острове, покажу чертежи разных проектов, и мы обсудим, были бы они уместны в центре города. И, конечно, порассуждаем о будущем Новой Голландии.

Организационные детали

  • Начало и окончание прогулки у единственного входа на остров – со стороны Адмиралтейского канала.
  • После прогулки я могу порекомендовать вам бары, рестораны и кафе, которые уже открыты на острове.
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии
Секреты и мифы Новой Голландии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на острове, у входа.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Экскурсия легкая и непринужденная. Кирилл- хороший рассказчик, спасибо.
огромный плюс, что можно договориться с гидом. Он нас забрал там, где мы были и обратно отвез до гостиницы после экскурсии.
17 сентября 2019
Обязательно для первичного ознакомления с островом.
9 июля 2019
Очень понравилась экскурсия от Кирилла!!! Четко, интересно и грамотно!
5 июля 2019
Сказать: "Понравилось" - этого мало. За этот месяц мы уже третий раз общались с экскурсоводом Кириллом, и получили от этого огромное удовольствие. Внимательное отношение к слушателям, большой объём качественной информации - всё это является гарантом успеха подобных экскурсий. Спасибо.
Елена
2 мая 2019
Очень динамичная экскурсия. Видно, что Кириллу самому интересна тема. Я, конечно, ожидала каких то действительно мистических историй. Но это не испортило общего впечатления. Место красивое, рассказчик увлекающийся, с погодой повезло, что ещё нужно, чтобы разнообразишь вечер.

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