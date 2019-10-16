5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История таинственного острова

Прогуливаясь по острову, мы разберемся, почему Новая Голландия считается одним из самых загадочных мест Петербурга. Вы узнаете, почему появившийся в эпоху Петра I остров оставался закрытым стратегическим объектом почти 300 лет, а за это время успел побывать морским складом, закрытой зоной ВМФ с экспериментальными бассейнами, радиостанцией и тюрьмой. Мы рассмотрим старинные корпуса с романтической аркой и каналами, вдохнем ароматы «Травяного сада», посетим мрачное здание тюрьмы и оценим детскую площадку в форме фрегата, построенного в Голландии при участии Петра I в роли простого плотника.

Новая Голландия: под грифом секретности

Вы услышите любопытные факты об острове, которые можно отыскать лишь в очень редких источниках. Например, я расскажу, какие роковые ошибки совершили при перестройке острова, как Менделеев занимался промышленным шпионажем, почему в Новой Голландии испытывали ледоколы и как вышло, что здесь 5 лет стояла без дела подводная лодка. Открывая тайны острова, вы узнаете, каким был тюремный режим арестантов, откуда пошло выражение «не лезь в бутылку» и как сюда попали два льва из знаменитой ограды особняка на Неве.

Молодежная мекка Петербурга

Новая Голландия уже успела стать излюбленным местом петербургских хипстеров — здесь проходят выставки и художественные акции, каждый год реставрируются и открываются новые арт-площадки. Но всё могло сложиться иначе: я расскажу, что еще собирались построить на острове, покажу чертежи разных проектов, и мы обсудим, были бы они уместны в центре города. И, конечно, порассуждаем о будущем Новой Голландии.