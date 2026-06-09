5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Новой Голландии - с мая по сентябрь. В это время проходят выставки и мероприятия, а также открыты все арт-площадки, что делает прогулку особенно интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинные корпуса
Романтическая арка
Травяной сад
Тюрьма
Описание экскурсии
Таинственный остров
Мы разберёмся, почему Новая Голландия считается одним из самых загадочных мест Петербурга. Вы узнаете, почему остров оставался закрытым стратегическим объектом почти 300 лет, успев побывать морским складом, полигоном ВМФ с экспериментальными бассейнами, радиостанцией и тюрьмой. Мы рассмотрим старинные корпуса с романтической аркой и каналами, вдохнем ароматы «Травяного сада», посетим мрачное здание тюрьмы.
Редкие факты и детали
Вы услышите любопытные факты об острове, которые можно отыскать лишь в очень редких источниках. Например, я покажу, где в Новой Голландии испытывали ледоколы. Вы узнаете, каким был тюремный режим арестантов, откуда пошло выражение «не лезь в бутылку» и как сюда попали два льва из знаменитой ограды особняка на Неве. А еще мы обнаружим масонские знаки, советские граффити и даже здания в стиле деревянного модерна.
Новейшая история острова
15 лет назад остров открылся для посетителей и стал излюбленным местом встреч горожан — здесь проходят выставки и художественные акции, реставрируются и открываются новые арт-площадки. Но всё могло сложиться иначе: я расскажу, что еще собирались построить на острове, покажу примеры разных проектов, и мы обсудим, были бы они уместны в центре города. И, конечно, порассуждаем о будущем Новой Голландии.
После прогулки я могу порекомендовать вам бары, рестораны и кафе, которые уже открыты на острове.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на остров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 8368 туристов
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. Жил на берегу залива и в районах советского Ленинграда. С интересом изучаю трансформации городской жизни и делюсь находками. Вожу экскурсии только на темы, которыми увлечён. Есть аттестат гида и диплом кандидата культурологии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
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3
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1
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Анастасия
Потрясающий променад по Новой Голландии в компании Кирилла! очень эрудированный, легко воспринимается информация, есть элементы интерактива. Будем рады новым встречам! благодарим!
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Татьяна
Кирилл - интересный гид, влюблённый в Новую Голландию. Рекомендуем погулять с ним и увидеть остров по-новому ❤️
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Д
Дмитрий
Кирилл отличный специалист и приятный собеседник!
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ольга
Спасибо Кириллу. Получилась интересная прогулка. Прекрасное место, которое раскрылось с новой стороны. Узнали много информации об истории этого острова.
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С
Сергей
Кирилл молодец! Знает свой предмет на отлично!
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Ирина
Экскурсия очень понравилась! Кирилл замечательный рассказчик и приятный молодой человек! Очень рекомендуем!
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