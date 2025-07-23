Утренний Петербург на сапе

Проплыть по центру города, свободному от машин и речной навигации
Сап-прогулка по утреннему Петербургу — это редкая возможность увидеть центр города без суеты и толп.

Вы пройдёте под двенадцатью мостами, увидите знаковые локации с воды и сделаете снимки в удачном свете. Маршрут подойдёт всем — темп будет неспешным, а вода спокойной.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

  • Маршрут стартует в Лебяжьей канавке, откуда мы выходим в Неву и спускаемся вниз по течению.
  • По пути нам открывается вид на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова.
  • Далее через Зимнюю канавку под аркой проходим в реку Мойку до канала Грибоедова, где нас встречает изюминка маршрута — Спас на Крови.
  • По каналу плывём мимо Дома Зингера до Банковского моста.
  • Разворачиваемся и неспешно возвращаемся — через Мойку, Лебяжью канавку, мимо Михайловского замка и Летнего сада.

Организационные детали

  • Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности. Выдадим спасательные жилеты, каски и водонепроницаемые чехлы.
  • Ребёнок до 12 лет может бесплатно кататься на сапе вместе со взрослым.
  • Самостоятельно кататься можно с 7 лет, в таком случае нужно приобрести отдельный билет. Сообщите нам возраст ребёнка, чтобы мы подготовили детский спасательный жилет.
  • Вы можете взять с собой стаканчик кофе и позавтракать прямо на сапе в центре города.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Миллионной улицы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2075 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
читать дальше

проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо большое!!! Было супер! С раннего утра то что надо чтобы взбодриться! Обязательно советую!!!
А
Очень крутое начало дня! Был у этой команды на другой экскурсии, тоже на высоте👍 Буду советовать вас!
Никита
Ранний подъём и мокрые коленки стоят того, чтобы выйти в Неву на сапе и в награду получить ласковое петербургское солнце
Чувствуешь себя героем фильма «ограбление по-итальянски»
Весь город твой
Он пуст и ты наслаждаешься им без лишних глаз
Это во сто крат лучше речных трамвайчиков с дежурными экскурсионными текстами
Петербург для искушенных только на сапах
