Сап-прогулка по утреннему Петербургу — это редкая возможность увидеть центр города без суеты и толп.
Вы пройдёте под двенадцатью мостами, увидите знаковые локации с воды и сделаете снимки в удачном свете. Маршрут подойдёт всем — темп будет неспешным, а вода спокойной.
Описание экскурсии
- Маршрут стартует в Лебяжьей канавке, откуда мы выходим в Неву и спускаемся вниз по течению.
- По пути нам открывается вид на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова.
- Далее через Зимнюю канавку под аркой проходим в реку Мойку до канала Грибоедова, где нас встречает изюминка маршрута — Спас на Крови.
- По каналу плывём мимо Дома Зингера до Банковского моста.
- Разворачиваемся и неспешно возвращаемся — через Мойку, Лебяжью канавку, мимо Михайловского замка и Летнего сада.
Организационные детали
- Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности. Выдадим спасательные жилеты, каски и водонепроницаемые чехлы.
- Ребёнок до 12 лет может бесплатно кататься на сапе вместе со взрослым.
- Самостоятельно кататься можно с 7 лет, в таком случае нужно приобрести отдельный билет. Сообщите нам возраст ребёнка, чтобы мы подготовили детский спасательный жилет.
- Вы можете взять с собой стаканчик кофе и позавтракать прямо на сапе в центре города.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Миллионной улицы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2075 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо большое!!! Было супер! С раннего утра то что надо чтобы взбодриться! Обязательно советую!!!
А
Очень крутое начало дня! Был у этой команды на другой экскурсии, тоже на высоте👍 Буду советовать вас!
Ранний подъём и мокрые коленки стоят того, чтобы выйти в Неву на сапе и в награду получить ласковое петербургское солнце
Чувствуешь себя героем фильма «ограбление по-итальянски»
Весь город твой
Он пуст и ты наслаждаешься им без лишних глаз
Это во сто крат лучше речных трамвайчиков с дежурными экскурсионными текстами
Петербург для искушенных только на сапах
