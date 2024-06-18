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Вы неспешно прогуляетесь по одному из старейших садов Петербурга — проникнитесь атмосферой умиротворения, посидите на белоснежных скамейках, понаблюдаете за птицами и растениями.



Увидите место, где гуляли дворяне в 19 веке, и узнаете, почему Жуковский смотрит на Дворцовую площадь. Найдёте ресурс и вдохновение жить и созидать.