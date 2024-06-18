Вы неспешно прогуляетесь по одному из старейших садов Петербурга — проникнитесь атмосферой умиротворения, посидите на белоснежных скамейках, понаблюдаете за птицами и растениями.
Увидите место, где гуляли дворяне в 19 веке, и узнаете, почему Жуковский смотрит на Дворцовую площадь. Найдёте ресурс и вдохновение жить и созидать.
Увидите место, где гуляли дворяне в 19 веке, и узнаете, почему Жуковский смотрит на Дворцовую площадь. Найдёте ресурс и вдохновение жить и созидать.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Адмиралтейский бульвар — место променада дворян 19 века, о котором писал Пушкин.
- Дубок, посаженный императором Александром II.
- Пейзажные дорожки с гравием и красным песком, спроектированные архитектором Фоминым.
- Зелёные насаждения, среди которых — экзотические каштаны, высаженные стараниями ботаника Петербургской академии наук Регеля.
- Бюсты людей искусства и литературы для вдохновения — от Жуковского до Глинки.
- Первую линию трамвая конки, впечатанную в асфальт словно портал в прошлое.
И узнаете:
- Где находился ров в те времена, когда Адмиралтейство выполняло роль фортификационного сооружения для защиты города.
- Что общего у Александровского сада и Булонского леса и при чём тут лошади.
- Почему бюст Жуковского направлен в сторону Дворцовой площади.
- Какой яркий фестиваль проходит в саду уже много лет.
- Что волшебного в памятнике с верблюдом и как это связано с путешествиями.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь прежде всего на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.Задать вопрос
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