Прогулка-перезагрузка по Александровскому саду

Насладиться спокойствием среди деревьев и поговорить о прошлом, настоящем и будущем
Вы неспешно прогуляетесь по одному из старейших садов Петербурга — проникнитесь атмосферой умиротворения, посидите на белоснежных скамейках, понаблюдаете за птицами и растениями.

Увидите место, где гуляли дворяне в 19 веке, и узнаете, почему Жуковский смотрит на Дворцовую площадь. Найдёте ресурс и вдохновение жить и созидать.
Прогулка-перезагрузка по Александровскому саду
Прогулка-перезагрузка по Александровскому саду
Прогулка-перезагрузка по Александровскому саду
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Адмиралтейский бульвар — место променада дворян 19 века, о котором писал Пушкин.
  • Дубок, посаженный императором Александром II.
  • Пейзажные дорожки с гравием и красным песком, спроектированные архитектором Фоминым.
  • Зелёные насаждения, среди которых — экзотические каштаны, высаженные стараниями ботаника Петербургской академии наук Регеля.
  • Бюсты людей искусства и литературы для вдохновения — от Жуковского до Глинки.
  • Первую линию трамвая конки, впечатанную в асфальт словно портал в прошлое.

И узнаете:

  • Где находился ров в те времена, когда Адмиралтейство выполняло роль фортификационного сооружения для защиты города.
  • Что общего у Александровского сада и Булонского леса и при чём тут лошади.
  • Почему бюст Жуковского направлен в сторону Дворцовой площади.
  • Какой яркий фестиваль проходит в саду уже много лет.
  • Что волшебного в памятнике с верблюдом и как это связано с путешествиями.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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