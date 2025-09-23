Аудиогид
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Исторический квест в Александровском саду
Начало: Адмиралтейский проезд, 1
«Альтернатива классической экскурсии — квест-игра в Александровском саду Наша игра-квест посвящена истории центральной части Санкт-Петербурга и его основателю — Петру I»
Расписание: Время начала квеста может быть сдвинуто по индивидуальному согласованию
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка-перезагрузка по Александровскому саду
Насладиться спокойствием среди деревьев и поговорить о прошлом, настоящем и будущем
Начало: На Сенатской площади
«Что общего у Александровского сада и Булонского леса и при чём тут лошади»
Завтра в 12:00
25 сен в 12:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
