Парадные залы и античность

Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа. Этот маршрут следует выбрать, если Вы хотите при посещении сделать упор на осмотр западноевропейского изобразительного искусства и картинной галереи Эрмитажа, а также – познакомиться с античными коллекциями музея.

Что вы увидите?

Маршрут начнется у Иорданской лестницы. Мы поднимемся на второй этаж, где осмотрим коллекцию западноевропейского искусства. Увидим живопись эпохи Возрождения: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Заглянем в знаменитый рыцарский зал, осмотрим доспехи разных эпох. Осмотрим голландскую живопись, увидим картины Рубенса и Рембранта. И, наконец, посетим египетский зал, где увидим коллекцию саркофагов и мумию, и залы античного искусства.

Важно знать: