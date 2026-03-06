Побывать в Эрмитаже стоит каждому, ведь здесь представлены сокровища мировой культуры.
Профессиональный гид обратит ваше внимание на неприметные детали и расскажет обо всем, что сами вы могли бы проскользнуть взглядом или вовсе обойти стороной.
Помимо этого, вас ждет подробный и обстоятельный рассказ об истории и архитектуре Петербурга и России с ответами на любые интересующие вас вопросы.
Профессиональный гид обратит ваше внимание на неприметные детали и расскажет обо всем, что сами вы могли бы проскользнуть взглядом или вовсе обойти стороной.
Помимо этого, вас ждет подробный и обстоятельный рассказ об истории и архитектуре Петербурга и России с ответами на любые интересующие вас вопросы.
Описание билета
Парадные залы и античность Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа. Этот маршрут следует выбрать, если Вы хотите при посещении сделать упор на осмотр западноевропейского изобразительного искусства и картинной галереи Эрмитажа, а также – познакомиться с античными коллекциями музея. Что вы увидите? Маршрут начнется у Иорданской лестницы. Мы поднимемся на второй этаж, где осмотрим коллекцию западноевропейского искусства. Увидим живопись эпохи Возрождения: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Заглянем в знаменитый рыцарский зал, осмотрим доспехи разных эпох. Осмотрим голландскую живопись, увидим картины Рубенса и Рембранта. И, наконец, посетим египетский зал, где увидим коллекцию саркофагов и мумию, и залы античного искусства. Важно знать:
Каждому участнику экскурсии при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.
ежедневно, кроме понедельника
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты в Эрмитаж (если вы их оплачиваете у нас на сайте)
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме понедельника
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 927 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Экскурсию вел Илья. Прекрасный рассказчик, очень много интересного посмотрели и узнали!
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К
Картина "Возвращение блудного сына" до сих пор перед глазами…
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A
Мои впечатления от 2-х часовой экскурсии по Эрмитажу с гидом Алексеем.
Как говорится, свезло так свезло.
Были, что греха таить, опасения от возможного "пробега" по экспонатам с формализованным заученным описанием и отсылками
Как говорится, свезло так свезло.
Были, что греха таить, опасения от возможного "пробега" по экспонатам с формализованным заученным описанием и отсылками
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Ю
Экскурсия была чудесной, два часа прогулки по Эрмитажу прошли буквально на одном дыхании. Наш гид Алексей, галантный мужчина и прекрасный рассказчик, умело акцентировал наше внимание на необычных деталях и нюансах,
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Ю
Экскурсия была чудесной, два часа прогулки по Эрмитажу прошли буквально на одном дыхании. Наш гид Алексей, галантный мужчина и прекрасный рассказчик, умело акцентировал наше внимание на необычных деталях и нюансах,
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Т
Доброго дня. Побывав в Санкт-Петербурге было бы настоящим преступлением не побывать в государственном музее - Эрмитаже. Для экскурсии мы выбрали ваше агенство и ни сколько не пожалели. Экскурсовод Татьяна поистине
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