  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Прогулка по Эрмитажу с гидом

5
0 отзывов
Максим Д.
Максим Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Двухчасовая прогулка 👣 по Эрмитажу непременно понравится как гостям, так и жителям Северной Столицы ⭐️.

Помимо эстетического удовольствия, Вы получите массу полезной информации об искусстве, архитектуре и истории 📖 Санкт-Петербурга и России.

Наши гиды покажут самые интересные и знаменитые экспонаты и ответят на все Ваши вопросы.
Задать вопрос
Прогулка по Эрмитажу с гидом
Прогулка по Эрмитажу с гидом

Что вы увидите

  • Экспозиции Главного музейного комплекса Эрмитажа
Парадные залы и античность
Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа. Этот маршрут следует выбрать, если Вы хотите при посещении сделать упор на осмотр западноевропейского изобразительного искусства и картинной галереи Эрмитажа, а также – познакомиться с античными коллекциями музея.
Что вы увидите?
Маршрут начнется у Иорданской лестницы. Мы поднимемся на второй этаж, где осмотрим коллекцию западноевропейского искусства. Увидим живопись эпохи Возрождения: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Заглянем в знаменитый рыцарский зал, осмотрим доспехи разных эпох. Осмотрим голландскую живопись, увидим картины Рубенса и Рембранта. И, наконец, посетим египетский зал, где увидим коллекцию саркофагов и мумию, и залы античного искусства.

Важно знать:

  • Билеты в Эрмитаж не входят в стоимость экскурсии 🧭. Вам необходимо приобрести заранее билеты 🎫 на выбранное время себе и гиду.
  • Каждому участнику экскурсии при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.
Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты в Эрмитаж (если вы их оплачиваете у нас на сайте)
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Дворцовая площадь
    Прогулка по Эрмитажу с гидом
    Прогулка по Эрмитажу с гидом
    Прогулка по Эрмитажу с гидом
    Прогулка по Эрмитажу с гидом
    Прогулка по Эрмитажу с гидом

    Выберите дату начала действия билетов

    • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Максим Д.
    Максим Д.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Максим Д. проводит ещё 3 экскурсии

    Дворцы Дома Романовых
    7 000
    3 часа
    Дворцы Дома Романовых
    Масоны Петербурга
    9 000
    4 часа
    Масоны Петербурга
    Прогулка по Эрмитажу с гидом
    2 500
    2 часа
    Прогулка по Эрмитажу с гидом

    Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

    Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
    790
    2 часа
    Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
    2053 отзыва
    Весь центр Петербурга с крыши
    700
    1 час
    Весь центр Петербурга с крыши
    1508 отзывов
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    600
    1.25 часа
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    1198 отзывов
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    700
    2 часа
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    1169 отзывов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    1 890
    10 часов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    758 отзывов
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    750
    1.5 часа
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    752 отзыва