ежедневно, кроме понедельника

Индивидуальная 1,5-часовая экскурсия по великолепному Эрмитажу, который входит в двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод-писатель.
Что вас ожидает:
- Экскурс в историю древних цивилизаций. Я расскажу вам, как жили и во что верили древние египтяне. Вы узнаете все тайны искусства мумификации и секреты сохранения тел на тысячи лет.
- Вы увидите знаменитую мумию древнеегипетского жреца Па-ди-иста — самого старого жителя Петербурга. Узнаете, что известно о его жизни, об особенностях мумии, какие истории с ней связаны, и как она появилась в музее.
- Залы, посвященные античности, где вы погрузитесь в древнегреческие мифы и увидите легендарную камею Гонзага — украшение, повлиявшее на судьбу всех своих владельцев.
- Знаменитые глиняные таблички Шумера и Вавилона расскажут нам, чем занимались в быту представители этих древнейших цивилизаций Месопотамии.
- Скифский зал, где нас ждут другие мумии. Особенностью скифских мумий являются их уникальные татуировки. Каким составом они наносились на тело, что означают таинственные узоры, какую информацию может донести до нас тело, пролежавшее в земле тысячи лет — ответы на эти и множество других вопросов ждет вас на этой уникальной, пугающей и безумно интересной экскурсии.
Детали:
- В стоимость не включены входные билеты в Государственный Эрмитаж. Гид гарантирует быстрое приобретение билетов без очередей.
- Если вы не устанете, то после нашей экскурсии сможете самостоятельно посетить другие выставки и залы Эрмитажа.