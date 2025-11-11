Мумии и рыцари, знаменитые часы «Павлин» и самые-самые интересные диковинки Эрмитажа — всё это за 1,5 часа с профессиональным гидом. Маршрут продуман до мелочей.
Вы не устанете и будете в восторге — это точно! Останутся силы — весь Эрмитаж в вашем распоряжении до самого закрытия.
Описание билета
- Рыцарский зал с доспехами разных веков и залы античного искусства
- Египетский зал, где вы приобщитесь к тайнам древних саркофагов и мумий
- В галерее 1812 года мы вспомним, как русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж
- В Георгиевском и Гербовом залах поговорим о величии Российской империи
- Прогуляемся по парадной Иорданской лестнице и обсудим ходивших по ней императоров
- Полюбуемся знаменитыми часами «Павлин» и пышным убранством зала Леонардо да Винчи
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия подходит для всех возрастов, особенно для родителей с детьми-подростками. И молодые ребята, и взрослые будут в восторге от небанальной подачи информации и выбранного маршрута.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее. Поэтому при отмене бронирования с вашей стороны стоимость билетов не возвращается
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате и на иностранном языке — подробности в переписке
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 16:00, в среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети до 14 лет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник и субботу в 16:00, в среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 27 туристов
В нашем экскурсионном бюро работают только аккредитованные гиды, влюблённые в Петербург. Харизматичные и знающие город досконально, они откроют вам Северную столицу на пешеходных, автомобильных, автобусных или водных экскурсиях.Задать вопрос
