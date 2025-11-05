Мы подготовили эту программу совместно с музейными экспертами и специалистами. Гид-искусствовед проведёт вас по залам, куда нечасто заходят посетители.
Поможет взглянуть на искусство как на следы человеческой жизни: от ритуала до вдохновения, от археологии до Ренессанса. Вы услышите малоизвестные факты и познакомитесь со скрытыми шедеврами.
Описание экскурсии
- Маршрут от скифских залов до живописи Рембрандта и Леонардо да Винчи.
- Погребальный комплекс кочевой знати, где сохранились дерево, меха и кожа, и мумия скифского вождя — не менее загадочная, чем египетская.
- Колесница и войлочный ковёр с грифонами — первые «карты» мифов и символов.
- Антропологические залы и разговор о смыслах, скрытых в образах животных. О волчице — покровительнице рода и параллелях с римскими легендами.
- Рыцарские доспехи, конь, балкон Николая II с видом на анфилады и висячий сад Эрмитажа.
- Финал у Леонардо да Винчи и «Данаи» Рембрандта — размышление о свете, хрупкости и бессмертии искусства.
Вы узнаете, как:
- орнамент превращается в язык идей, а металл и ткань — в символ власти и веры.
- археология, антропология и живопись рассказывают одну и ту же историю — о жизни, смерти и стремлении человека оставить след.
- вещи сохраняют память о людях: от кочевников, которые хоронили вождей с колесницами и коврами, до художников, писавших свет и дыхание.
- из тысяч артефактов складывается образ человека, ищущего смысл во времени.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто хочет увидеть Эрмитаж по-новому — залы и экспонаты, которые обычно остаются в тени.
- Кто чувствует, что за вещами стоят люди и судьбы.
- Кто бывал в музее не раз или пришёл впервые.
Организационные детали
- Экскурсия проходит внутри Эрмитажа, маршрут включает несколько залов — археологических, антропологических и художественных.
- Билеты в Эрмитаж не входят в стоимость экскурсии, но мы поможем оформить их онлайн, чтобы вы не стояли в очереди у входа. Необходимо купить билеты на всех участников, в том числе на гида.
- Материал будет интересен и взрослым, и детям от 6 лет.
- Перерывов на кофе не предусмотрено, но после экскурсии вы сможете посетить музейное кафе с видом на Дворцовую площадь.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57757 туристов
Провели экскурсии для 57757 туристов

Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
5 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, совершенно чудесный экскурсовод Дарья. Показала нам такие уголки Эрмитажа, а существовании которых мы даже не догадывались, и сами вряд ли нашли бы их.
Полтора часа пролетели незаметно. Увлечены рассказом Дарьи были и взрослые и подростки.
