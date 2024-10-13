В залах музея мы рассмотрим скульптуры и мозаики и поговорим о том, как формировались в Эрмитаже эти коллекции, кто их покупал и за что ценил.
Я расскажу, что такое барельефы и горельефы, почему скульптуру называют круглой, как создаются мозаичные произведения и многое другое.
Я расскажу, что такое барельефы и горельефы, почему скульптуру называют круглой, как создаются мозаичные произведения и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Парадная лестница с античными богами — будет много разговоров о скульптуре и немного о мифологии.
- Мозаики Павильонного зала и Нового Эрмитажа — римские, флорентийские и русские работы.
- Мраморные шедевры итальянских мастеров — от Микеланджело до Кановы.
- Зал Юпитера, где находится самая большая скульптура Эрмитажа.
- Зал Древнего Египта — вы узнаете истории стел, статуэток и статуй.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — 500 ₽ за чел. Билеты вы покупаете заранее для себя и гида.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 244 туристов
Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов, имеющих многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Водим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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