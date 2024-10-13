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В залах музея мы рассмотрим скульптуры и мозаики и поговорим о том, как формировались в Эрмитаже эти коллекции, кто их покупал и за что ценил.



Я расскажу, что такое барельефы и горельефы, почему скульптуру называют круглой, как создаются мозаичные произведения и многое другое.