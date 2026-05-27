Чем были опасны профессии шляпника, балерины и царя? Почему люди прощались с родными перед вечеринкой у Петра I? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, мы пройдём в Эрмитаже по двум маршрутам: стандартному и неизбитому. А ещё обсудим всё самое мрачное и пугающее — казни, мумии, пытки, наказания и привидения. По желанию градус кровожадности можно снизить.
Описание экскурсии
- Вы заглянете в залы Итальянского искусства, где гид покажет всё жуткое и интересное.
- Изучите отдел русской культуры 18 века.
- Посмотрите на копию головы Петра I и люстру из костей.
- Пройдётесь по залам археологических памятников Восточной Европы и Горного Алтая с мумиями: человеческими и не только.
- Увидите ещё одну мумию и статую самой пугающей богини в зале Египта.
- Зайдёте в Испанский просвет и к малым голландцам в зале Рембрандта.
Вы узнаете:
- в какой комнате истёк кровью Александр II.
- как Степан Халтурин решил подхалтурить, и пролились реки крови.
- какие привидения обитают в Зимнем дворце.
- что могло бы случиться, если бы царём природы вместо человека был какой-нибудь зверь.
- какие ужасные наказания ждали тех, кто смел ослушаться античных богов.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты (в том числе для гида) — 700 ₽ за чел. Дети до 14 лет проходят по бесплатно.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
команда профессиональных гидов, весело рассказываем про Петербург, окрестности и Ленинградскую область, раскрывая привычные места с новой стороны
