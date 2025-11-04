Приглашаем прокатиться на комфортном однопалубном теплоходе и насладиться панорамами пяти островов: Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного. Попутно будет звучать аудиогид с рассказами об истории и архитектурных особенностях островов.
Описание водной прогулки
Петроградский остров. Вы увидите Петропавловскую крепость с её знаменитыми бастионами и домик Петра I.
Аптекарский остров. Проходя на теплоходе мимо живописных набережных, вы узнаете о ботанических садах и старинных научных учреждениях острова.
Крестовский остров. Вы оцените с воды стадион «Газпром Арена» и другие спортивные сооружения.
Елагин остров. Полюбуетесь Елагиным дворцом и услышите о дворянской элите Петербурга.
Каменный остров. Узнаете о роскошных особняках и виллах, которые строились здесь для петербургской знати.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости. Оставшуюся сумму нужно оплатить в течение 48 часов по ссылке, которую мы отправим вам в переписке. Если оплата не поступит, заказ может быть отменён или цена изменена
- Если вы отмените экскурсию не позднее чем за 48 часов до начала, мы полностью вернём вам предоплату. При отмене позже возврат, к сожалению, невозможен
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий
ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Льготный
|800 ₽
|Детский до 11 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2747 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
4 ноя 2025
Очень интересный необычный маршрут
Екатерина
25 сен 2025
Аудиогид завис, потом опаздывал на 2-3 мин от пути. Не все достопримечательности обговаривались

инна
19 авг 2025
Прекрасно провели время, организация хорошая, единственный минусик такой, аудиогид постояннл заедал и повторял одно и то же по несколько раз. А так все замечательно, да, с собой лучше взять что то накинуть, пледов нет

Ольга
18 июн 2025
Супер, очень понравилась!!!!

Валентина
6 июн 2025
Было холодно и дождь, а в описании указано, что на корабле есть бар. Но на просьбу сделать нам чай - был ответ, что воды нет.
Влад
Ответ организатора:
Валентина, спасибо за отзыв!
Сожалеем, что рейс не оправдал ваших ожиданий, это повод нам стать еще лучше!

Елена
24 апр 2025
Прекрасная экскурсия!

Тамара
19 окт 2024
Вместо живого гида была

Ксения
9 сен 2024
Очень хорошая экскурсия. Спасибо большое

