Елена Очень интересный необычный маршрут

Екатерина Аудиогид завис, потом опаздывал на 2-3 мин от пути. Не все достопримечательности обговаривались

и инна Прекрасно провели время, организация хорошая, единственный минусик такой, аудиогид постояннл заедал и повторял одно и то же по несколько раз. А так все замечательно, да, с собой лучше взять что то накинуть, пледов нет

О Ольга Супер, очень понравилась!!!!

В Валентина Было холодно и дождь, а в описании указано, что на корабле есть бар. Но на просьбу сделать нам чай - был ответ, что воды нет. Влад Ответ организатора:

Сожалеем, что рейс не оправдал ваших ожиданий, это повод нам стать еще лучше!

Возможно, в баре была какая-то читать дальше техническая заминка, все мы люди и все ошибаемся, очень жаль, что это послужило нам оценкой в 1 балл:)

Е Елена Прекрасная экскурсия!

Очень понравился маршрут: посмотрели все достопримечательности, которые планировали.

Т Тамара Вместо живого гида была

аудиозапись,которая по несколько раз повторяла одно и тоже в некоторых моментах,были ситуации,когда повторение было 4 раза