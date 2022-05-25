Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прорыв блокады Ленинграда. Невский пятачок

Прорыв блокады Ленинграда

Прорыв блокады Ленинграда. Невский пятачок
Прорыв блокады Ленинграда. Невский пятачок
Прорыв блокады Ленинграда. Невский пятачок
Прорыв блокады Ленинграда. Невский пятачок
Прорыв блокады Ленинграда. Невский пятачок
Прорыв блокады Ленинграда. Невский пятачок
Эта экскурсия перенесет Вас в то трагическое прошлое Великой Отечественной войны, о котором мало пишут в учебниках истории. Вы воочию увидите все те места, где буквально каждый квадратный сантиметр земли пропитан кровью наших солдат. Вы посетите уникальные музей-диораму, который расположен прямо в теле моста через р. Неву (единственный в своем роде) и музей-панораму"Прорыв", выставку военной техники перед ним, братские захоронения и памятники защитникам Невского пятачка. И Вы почувствуете дух того времени…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до места экскурсий и обратно
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Стоимость входных билетов в музеи (цена билета - от 200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский пр-т, 212. Около памятника В.И. Ленину
Завершение: Московский пр-т, 212
Когда и сколько длится?
Когда: По взаимному согласованию.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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