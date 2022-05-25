Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Эта экскурсия перенесет Вас в то трагическое прошлое Великой Отечественной войны, о котором мало пишут в учебниках истории. Вы воочию увидите все те места, где буквально каждый квадратный сантиметр земли пропитан кровью наших солдат. Вы посетите уникальные музей-диораму, который расположен прямо в теле моста через р. Неву (единственный в своем роде) и музей-панораму"Прорыв", выставку военной техники перед ним, братские захоронения и памятники защитникам Невского пятачка. И Вы почувствуете дух того времени…