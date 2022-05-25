Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Эта экскурсия перенесет Вас в то трагическое прошлое Великой Отечественной войны, о котором мало пишут в учебниках истории. Вы воочию увидите все те места, где буквально каждый квадратный сантиметр земли пропитан кровью наших солдат. Вы посетите уникальные музей-диораму, который расположен прямо в теле моста через р. Неву (единственный в своем роде) и музей-панораму"Прорыв", выставку военной техники перед ним, братские захоронения и памятники защитникам Невского пятачка. И Вы почувствуете дух того времени…
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер до места экскурсий и обратно
Услуги гида
Что не входит
Питание
Стоимость входных билетов в музеи (цена билета - от 200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский пр-т, 212. Около памятника В.И. Ленину
Завершение: Московский пр-т, 212
Когда и сколько длится?
Когда: По взаимному согласованию.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
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