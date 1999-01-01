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Путешествие по скупкам Петербурга

5
4 отзыва
Irina M.
Irina M. – Гид из Санкт-Петербурга
Вам очень хочется попасть в прошлое? Не нужно ждать, когда появится машина времени.

Просто отправляйтесь на экскурсию ⛳ по скупкам в Санкт-Петербурге.

Вы увидите раритетные вещи их советской эпохи и другие необычные товары.

При желании вы сможете их приобрести.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Путешествие по скупкам Петербурга
Путешествие по скупкам Петербурга

Что вы увидите

  • исторический центр города Петроградской стороны
Мой тур для тех, кто хотел бы найти необычные вещи Советского периода.
Неспешно мы пройдемся по историческому центру города, и я открою для вас места, где каждый найдет для себя вещи, которые нам всем знакомы с детства.
Наш тур начинается от дома трех Бенуа, где жили С. М. Киров (первый секретарь Ленинрадского губкома партии), композитор Д. Д. Шостакович и другие выдающиеся личности. В этом доме я проведу Вас по одинадцати закрытым дворам-колодцам и покажу места, где проходили съемки фильма "Гений" 1991 года и "Агент национальной безопасности. Легион" 1999 года.
На нашем маршруте будет здание, которое сейчас занимает Музыкальное училище, где до революции размещалась церковь ⛪ и приют для детей, где в 1890 году Николаю Грачеву было Явление Богоматери.
За всю экскурсию ⛳ мы посетим разные магазины по формату и содержанию, которые дадут Вам полное представление о скупках и винтажных магазинах в на Петроградской стороне.
Вы пообщаетесь с необычными людьми и интересно проведете время.
В выходные дни возможно проведение тура в районе Сенной площади-набережной реки Фонтанки, т. к. магазины на Петроградской стороне закрыты в Воскресенье.
Заказывайте тур « Путешествие в прошлое», давайте путешествовать вместе!
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Большая Монетная, 9 метро Петроградская
Место завершения
🏁 Кронверскский проспект, 51 напротив Ленинградского Зоопарка
Путешествие по скупкам Петербурга
Путешествие по скупкам Петербурга
Путешествие по скупкам Петербурга
Путешествие по скупкам Петербурга
Путешествие по скупкам Петербурга
Путешествие по скупкам Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina M.
Irina M.
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4 отзыва оставили туристы

Irina M. проводит ещё 4 экскурсии

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