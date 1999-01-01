Мой тур для тех, кто хотел бы найти необычные вещи Советского периода.

Неспешно мы пройдемся по историческому центру города, и я открою для вас места, где каждый найдет для себя вещи, которые нам всем знакомы с детства.

Наш тур начинается от дома трех Бенуа, где жили С. М. Киров (первый секретарь Ленинрадского губкома партии), композитор Д. Д. Шостакович и другие выдающиеся личности. В этом доме я проведу Вас по одинадцати закрытым дворам-колодцам и покажу места, где проходили съемки фильма "Гений" 1991 года и "Агент национальной безопасности. Легион" 1999 года.

На нашем маршруте будет здание, которое сейчас занимает Музыкальное училище, где до революции размещалась церковь ⛪ и приют для детей, где в 1890 году Николаю Грачеву было Явление Богоматери.

За всю экскурсию ⛳ мы посетим разные магазины по формату и содержанию, которые дадут Вам полное представление о скупках и винтажных магазинах в на Петроградской стороне.

Вы пообщаетесь с необычными людьми и интересно проведете время.

В выходные дни возможно проведение тура в районе Сенной площади-набережной реки Фонтанки, т. к. магазины на Петроградской стороне закрыты в Воскресенье.

Заказывайте тур « Путешествие в прошлое», давайте путешествовать вместе!