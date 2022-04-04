Что вас ожидает

Изысканные интерьеры

Владимирский дворец поможет вам погрузиться в атмосферу царской России. Вы посетите Малиновую гостиную, будуар в мавританском стиле, Дубовый банкетный зал и великокняжеские кабинеты, отделанные редкими породами дерева. Пройдете по роскошной парадной лестнице и оцените детали старинных интерьеров: расписные зеркала итальянских мастеров, великолепные люстры и вазы.

Непростая история дворца

Мы расскажем о владельцах дворца — великом князе Владимире Александровиче, сыне Александра II, и его жене Марии Павловне. Вы узнаете, как складывалась их жизнь и какую роль они сыграли в истории страны. Как они сделали Владимирский дворец одним из центров светской жизни Петербурга и как в советское время он превратился в Дом ученых им. Горького.

Организационные детали

Входные билеты во дворец включены в стоимость.