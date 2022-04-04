Владимирский дворец изнутри

Впечатлиться потрясающими интерьерами княжеского дворца и раскрыть его богатую историю

5
1 отзыв
Групповая
В 19 веке Владимирский дворец был известен как резиденция сына Александра II, а в советское время в нем расположился Дом ученых.

Вы узнаете, кто его спроектировал и построил, какие архитектурные стили в нем доминируют и какие знаменитые люди бывали.

Представите проходившие в нем балы, официальные приемы, музыкальные и литературные вечера.
Владимирский дворец изнутри
Владимирский дворец изнутри
Владимирский дворец изнутри
Владимирский дворец изнутри
Владимирский дворец изнутри
Владимирский дворец изнутри
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Что вас ожидает

Изысканные интерьеры

Владимирский дворец поможет вам погрузиться в атмосферу царской России. Вы посетите Малиновую гостиную, будуар в мавританском стиле, Дубовый банкетный зал и великокняжеские кабинеты, отделанные редкими породами дерева. Пройдете по роскошной парадной лестнице и оцените детали старинных интерьеров: расписные зеркала итальянских мастеров, великолепные люстры и вазы.

Непростая история дворца

Мы расскажем о владельцах дворца — великом князе Владимире Александровиче, сыне Александра II, и его жене Марии Павловне. Вы узнаете, как складывалась их жизнь и какую роль они сыграли в истории страны. Как они сделали Владимирский дворец одним из центров светской жизни Петербурга и как в советское время он превратился в Дом ученых им. Горького.

Организационные детали

Входные билеты во дворец включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле дворца
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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2
1
М
4 апр 2022
Экскурсия прошла просто замечательно - дворец просто великолепный, узнала много нового

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