Приглашаем вас полюбоваться роскошными интерьерами дворца, построенного в стиле флорентийского барокко. Мебель и декор комнат чудом избежали разграбления в 1917 году. Вы увидите их на экскурсии, включающей залы, обычно закрытые для посещения. Узнаете о судьбе здания и выясните, почему сейчас здесь располагается Дом учёных имени М. Горького.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по роскошной парадной лестнице
- Полюбуетесь расписными зеркалами итальянских мастеров, великолепными люстрами и вазами в парадных залах
- Побываете в Малиновой гостиной
- Будуаре в мавританском стиле
- Дубовом банкетном зале
- Великокняжеских кабинетах, отделанных редкими породами дерева
А также в закрытых комнатах:
- Осмотрите кабинет великого князя, выполненный в стиле модерн
- Библиотеку-ротонду в духе эпохи Ренессанса. В шкафах из вощеного дуба хранится свыше пяти тысяч книг, эстампов и нот
- Бильярдную, где князь любил принимать гостей. Вы узнаете судьбу знаменитой картины, которая в те времена украшала одну из стен этой комнаты
- Увидите бассейн и узнаете о его устройстве в здании дворца
Вы узнаете:
- О жизни князя Владимира Александровича и его жены Марии Павловны
- О том, как дворец строился и перестраивался
- Какие организации размещались здесь после революции
- Благодаря чему он получил статус Дома учёных
- Кто здесь жил и работал в советские годы
Организационные детали
- В стоимость включены входные билеты и услуги гида
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — не менее, чем за 1 день до экскурсии по ссылке от организатора. Это необходимо для бронирования посещения дворца. К сожалению, оплата на месте невозможна.
- После оплаты вам на почту придёт подтверждение (чек)
- При отмене экскурсии по вашей инициативе не менее, чем за 48 часов мы вернём 100% стоимости
- Если вы отмените экскурсию менее, чем за 48 часов по уважительной причине, мы согласуем возврат 100% стоимости
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой наб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 237 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 июл 2025
Экскурсия проводится гидами Дома ученых, организация прекрасна, встретили, организовали в небольшую группу (человек 10), в обозначенное время началась подробная, интересная, прекрасная прогулка по залам и комнатам дворца
Не перестаю удивляться количеству красот в Петербурге)
Л
Леонид
5 мая 2025
Очень понравилось. Интереснейшее место. Очень информативная экскурсия.
Л
Лариса
23 мар 2025
Очень хорошая экскурсия. И дворец необыкновенно интересный и экскурсовод профессиональный. Рекомендую всем, кто интересуется историей и архитектурой.
А
Александр
27 янв 2025
Материал, подача и маршрут организаторами составлен думаю правильно. Кому как не работникам знать матчасть, т. е свое здание Единственное, не учтены пожелания пенсионеров- сумму приличная!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
