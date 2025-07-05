Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас полюбоваться роскошными интерьерами дворца, построенного в стиле флорентийского барокко. Мебель и декор комнат чудом избежали разграбления в 1917 году. Вы увидите их на экскурсии, включающей залы, обычно закрытые для посещения. Узнаете о судьбе здания и выясните, почему сейчас здесь располагается Дом учёных имени М. Горького.