Лев Толстой сказал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". С этим можно поспорить. Однако в историю 📖 входят в основном драматические любовные истории. Петербург, который на протяжении двух столетий был столицей ⭐️ Российской империи, сохранил память о непростой личной жизни царей и великих князей, архитекторов и поэтов, артистов и музыкантов. И сегодня некоторые из этих историй мы с вами вспомним. А помогут нам в этом великолепные декорации Петербурга.
На экскурсии 🧭 "Разбитые сердца Петербурга. часть 1" Вы узнаете о:
Счастливой любви скульптора.
Платонической страсти поэта и царедворца.
Коварных замыслах великой княгини.
Самопожертвовании актрисы.
Амбициях императрицы и причудах полководца.
О страстях полигамного дипломата.
Вспомним о душевных муках композитора.
О “медовой ловушке” английской разведки.
Мы поговорим о преданности балерины.
Не забудьте взять на экскурсию ⛳ фотоаппарат! Ведь мы побываем в местах, где у вас непременно возникнет желание сделать снимок на память.
Что входит
Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
Возможно посещении Зеркальной комнаты Анны Павловой - 300 руб.
Начало
🚩 наб. Фонтанки 31
Место завершения
🏁 Манежная площадь.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.