Лев Толстой сказал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". С этим можно поспорить. Однако в историю 📖 входят в основном драматические любовные истории. Петербург, который на протяжении двух столетий был столицей ⭐️ Российской империи, сохранил память о непростой личной жизни царей и великих князей, архитекторов и поэтов, артистов и музыкантов. И сегодня некоторые из этих историй мы с вами вспомним. А помогут нам в этом великолепные декорации Петербурга.

На экскурсии 🧭 "Разбитые сердца Петербурга. часть 1" Вы узнаете о: