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Разбитые сердца Петербурга.

Надежда Н.
Надежда Н. – Гид из Санкт-Петербурга
Будем говорить о любви, верности и предательстве.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🥰Романтическая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Разбитые сердца Петербурга.
Разбитые сердца Петербурга.

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Аничков мост
  • пл. Островского
  • Александринский театр
  • Памятник Екатерине II
  • Армянская апостольская церковь
  • Католическая базилика святой Екатерины
  • Площадь Искусств.
Лев Толстой сказал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". С этим можно поспорить. Однако в историю 📖 входят в основном драматические любовные истории. Петербург, который на протяжении двух столетий был столицей ⭐️ Российской империи, сохранил память о непростой личной жизни царей и великих князей, архитекторов и поэтов, артистов и музыкантов. И сегодня некоторые из этих историй мы с вами вспомним. А помогут нам в этом великолепные декорации Петербурга.

На экскурсии 🧭 "Разбитые сердца Петербурга. часть 1" Вы узнаете о:

  • Счастливой любви скульптора.
  • Платонической страсти поэта и царедворца.
  • Коварных замыслах великой княгини.
  • Самопожертвовании актрисы.
  • Амбициях императрицы и причудах полководца.
  • О страстях полигамного дипломата.
  • Вспомним о душевных муках композитора.
  • О “медовой ловушке” английской разведки.
  • Мы поговорим о преданности балерины.
  • Не забудьте взять на экскурсию ⛳ фотоаппарат! Ведь мы побываем в местах, где у вас непременно возникнет желание сделать снимок на память.
Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
  • Возможно посещении Зеркальной комнаты Анны Павловой - 300 руб.
Начало
🚩 наб. Фонтанки 31
Место завершения
🏁 Манежная площадь.
Разбитые сердца Петербурга.
Разбитые сердца Петербурга.
Разбитые сердца Петербурга.
Разбитые сердца Петербурга.
Разбитые сердца Петербурга.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Надежда Н.
Надежда Н.
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Надежда Н. проводит ещё 2 экскурсии

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