По сердцу Петербурга - на дизайнерском катере

Парадная Нева, Фонтанка, Мойка и Зимняя канавка. И все условия для наслаждения видами
Это прогулка по главным водным артериям Петербурга на стильном брендированном катере.

Вы увидите знаковые виды города с воды, пройдёте по рекам и каналам исторического центра и сможете насладиться маршрутом только своей компанией.
Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Малая Нева и парадная панорама Петербурга. Отправимся от Ждановской набережной и выйдем в акваторию Невы с видами на Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова и Дворцовую набережную.

Фонтанка. Пройдём по одной из самых атмосферных рек города. Вы увидите Чижика-пыжика и Михайловский замок.

Мойка и Спас на Крови. Окажемся в самом сердце исторического Петербурга.

Зимняя канавка. Пройдём через открыточный канал с видами на Зимний дворец.

Приватный формат

На борту будете только вы и ваша компания. Можно включить свою музыку, сделать остановки для фото и наслаждаться прогулкой в комфортном темпе.

Катер на выбор

Для прогулки доступны брендированные катера в стилях Hermes, Tiffany или Rolls с кожаным салоном.

Организационные детали

  • Маршрут: Ждановская набережная — Малая Нева — Нева — Фонтанка — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Ждановская набережная
  • На борту есть пледы, спасательные жилеты и столик
  • Можно взять с собой еду и напитки (кроме красящих)
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 225 туристов
Приветствуем гостей и жителей Санкт-Петербурга! Мы работаем в сфере прогулок на яхтах и катерах много лет и знаем лучшие маршруты и необычные места рек, каналов и Финского залива. Покажем город и окрестности с новой — морской — стороны!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

