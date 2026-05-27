Это прогулка по главным водным артериям Петербурга на стильном брендированном катере. Вы увидите знаковые виды города с воды, пройдёте по рекам и каналам исторического центра и сможете насладиться маршрутом только своей компанией.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Малая Нева и парадная панорама Петербурга. Отправимся от Ждановской набережной и выйдем в акваторию Невы с видами на Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова и Дворцовую набережную.

Фонтанка. Пройдём по одной из самых атмосферных рек города. Вы увидите Чижика-пыжика и Михайловский замок.

Мойка и Спас на Крови. Окажемся в самом сердце исторического Петербурга.

Зимняя канавка. Пройдём через открыточный канал с видами на Зимний дворец.

Приватный формат

На борту будете только вы и ваша компания. Можно включить свою музыку, сделать остановки для фото и наслаждаться прогулкой в комфортном темпе.

Катер на выбор

Для прогулки доступны брендированные катера в стилях Hermes, Tiffany или Rolls с кожаным салоном.

Организационные детали