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Революционный Петроград

Владимир П.
Владимир П. – Гид из Санкт-Петербурга
Революционный Петроград
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Революционный Петроград
Революционный Петроград

Что вы увидите

  • Площадь Восстания
  • Таврический дворец
  • Смольный институт
  • Квартира Аллилуевыех
  • Финляндский вокзал
  • Дом Ксешинской
  • Крейсер Аврора
  • Мариинский дворец
  • Центральный телеграф
  • Благовещенский мост
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовая площадь.
Петербург–город трех революций. Почему? Мы узнаем это погрузившись в его двоякий мир начала XX столетия. Благо сохранились и «главные» для революции дворцы, и столь же важные доходные дома. Все они «молча кричат» о том, что подготовило революцию! Мы посетим самые знаковые в своем противостоянии из этих мест, и ощутим, нараставшее долгие годы напряжение в городе. Мы увидим те места, где оно выплеснулось в кровавые столкновения. Все это вехи пути страны к революции, и точки нашего движения к ее пониманию
Почему именно Петербургу суждено было стать тем местом, где изменилась несколько раз история 📖 нашей страны? Что это определило?
На этот счет, конечно, есть толстые и полные труды классических историков, есть и интересные, хотя и подверженные критики, современные версии. Но, «это все теории…», как часто любят говорить мои гости.
А можно ли понять, почувствовать самому, сейчас, более ста лет спустя тех людей? Людей по обоим сторонам баррикады. Уверен – да.
Петербург во многом сохранился таким как был, когда породил эти события. Сохранились дома, улицы, проспекты. Те дома, где рабочие жили по 30 человек без луча солнца в одной комнате и тот дом, где отрекался брат Николая II, дворцы, где организовывалось и заседало Временное правительство и Учредительное собрание. Те улицы, по которым шли рабочие их жены и дети в Кровавое воскресенье за Гапоном, по которым они потом бежали под огнем трехлинеек. Можно увидеть поезд, на котором прибыл Ленин, и место, где он огласил свои знаковые «апрельские тезисы». Сохранились те проспекты, по которым пошли солдатки требуя пособия за мужей, предварив февральские события. Сохранились и те места, где рабочие скандировали: «Вся власть Советам», а большевики (которых мы ассоциируем с Советами – что неправильно), отговаривали массы от выступления против Временного правительства. Сохранился Смольный институт, из которого руководили октябрьской революцией (переворотом – даже в определении термина для этого события нет единого мнения). Сохранилась и Петропавловская крепость – место массовых расстрелов во время «красного террора», где Россия потеряла многих достойнейших из живших тогда.
Даже спустя более ста лет, все это не может оставлять равнодушным, разводя людей и сейчас по разным сторонам, хорошо не баррикад, а мнений. Увидеть, почувствовать и понять эти стороны Вы сможете на экскурсии 🧭 посвященной этим непростым событиям.
Что входит
  • Услуги гида, транспорт (комфортабельный минивэн, Mercedes-Benz Vito)
Начало
🚩 Любая точка города.
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь.
Революционный Петроград
Революционный Петроград
Революционный Петроград
Революционный Петроград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир П.
Владимир П.
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