Петербург–город трех революций. Почему? Мы узнаем это погрузившись в его двоякий мир начала XX столетия. Благо сохранились и «главные» для революции дворцы, и столь же важные доходные дома. Все они «молча кричат» о том, что подготовило революцию! Мы посетим самые знаковые в своем противостоянии из этих мест, и ощутим, нараставшее долгие годы напряжение в городе. Мы увидим те места, где оно выплеснулось в кровавые столкновения. Все это вехи пути страны к революции, и точки нашего движения к ее пониманию

Почему именно Петербургу суждено было стать тем местом, где изменилась несколько раз история 📖 нашей страны? Что это определило?

На этот счет, конечно, есть толстые и полные труды классических историков, есть и интересные, хотя и подверженные критики, современные версии. Но, «это все теории…», как часто любят говорить мои гости.

А можно ли понять, почувствовать самому, сейчас, более ста лет спустя тех людей? Людей по обоим сторонам баррикады. Уверен – да.

Петербург во многом сохранился таким как был, когда породил эти события. Сохранились дома, улицы, проспекты. Те дома, где рабочие жили по 30 человек без луча солнца в одной комнате и тот дом, где отрекался брат Николая II, дворцы, где организовывалось и заседало Временное правительство и Учредительное собрание. Те улицы, по которым шли рабочие их жены и дети в Кровавое воскресенье за Гапоном, по которым они потом бежали под огнем трехлинеек. Можно увидеть поезд, на котором прибыл Ленин, и место, где он огласил свои знаковые «апрельские тезисы». Сохранились те проспекты, по которым пошли солдатки требуя пособия за мужей, предварив февральские события. Сохранились и те места, где рабочие скандировали: «Вся власть Советам», а большевики (которых мы ассоциируем с Советами – что неправильно), отговаривали массы от выступления против Временного правительства. Сохранился Смольный институт, из которого руководили октябрьской революцией (переворотом – даже в определении термина для этого события нет единого мнения). Сохранилась и Петропавловская крепость – место массовых расстрелов во время «красного террора», где Россия потеряла многих достойнейших из живших тогда.

Даже спустя более ста лет, все это не может оставлять равнодушным, разводя людей и сейчас по разным сторонам, хорошо не баррикад, а мнений. Увидеть, почувствовать и понять эти стороны Вы сможете на экскурсии 🧭 посвященной этим непростым событиям.