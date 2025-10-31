Гатчинский дворец имеет долгую и очень интересную судьбу.
Мы пройдемся по его парадным залам, поразимся роскоши ампира и строгости классицизма и погрузимся в атмосферу XIX века.
Вы узнаете истории из жизни «рыцаря печального образа», а в конце экскурсии прогуляетесь по прекрасному парку.
Описание экскурсииГатчина — одна из императорских резиденций, имеющая долгую и очень интересную судьбу. Изначально подарок императрицы Екатерины Великой её фавориту графу Григорию Орлову, в самом конце XVIII века резиденция становится любимым местом пребывания императора Павла I. Он делает дворец непохожим на прочие места. Дворец-замок с большим плацем перед входом поражает посетителей с первого взгляда и словно переносит в средневековье. Пройдя по парадным залам дворца, мы столкнемся с роскошью ампира и строгостью классицизма, окунемся в атмосферу XIX века, услышим истории из жизни «рыцаря печального образа», как можно назвать Павла, узнаем о его страхах и желаниях, мечтах и надеждах, развлечениях и быте. А закончим мы нашу экскурсию прогулкой по прекрасному парку. Обратите внимание: в зависимости от выбранной даты доступны разные форматы проведения экскурсии — в мини-группе (до 14-15 чел.) или в группе среднего размера (до 20 чел.).
Среда и пятница 10.00
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывов
М
Марина
31 окт 2025
Е
Елена
28 окт 2025
Наша мини-группа превратилась в индивидуальную экскурсию на автомобиле. Спасибо, что не отменили😅 Замок и парк прекрасны, экскурсия отличная.
А
Анна
25 окт 2025
Приобретала экскурсию в Гатчинский дверец в составе группы не более 20 человек и поездке на микроавтобусе. Ее стоимость дороже, чем на большом автобусе. В итоге прибыл большой автобус и экскурсия проходила в составе до 40 человек. Неприятно, настроение было испорчено. К самой экскурсии и экскурсоводу претензий нет, все организовано на хорошем уровне.
Т
Татьяна
22 окт 2025
М
Марина
11 окт 2025
Ездили на экскурсию Романтичная Гатчина в мини-группе с экскурсоводом Галиной. Экскурсия прошла на высоком уровне, организованно, чётко, успели всё: осмотреть дворец, поговорить с нимфой Эхо в тоннелю, прогуляться по саду, пообедать и купить сувениры. Экскурсовод Галина очень профессионально провела экскурсию: грамотная речь, много полезной информации, приятное общение, тайминг на высоте. Моя благодарность экскурсоводу, водителю и организатору экскурсии.
Ю
Юлия
4 окт 2025
Вместо заказанной на 06.09.2025 с сайта Спутника экскурсии Романтичная Гатчина в мини-группе за 4500 р. провели обычную общую групповую экскурсию на 45-50 чел. стоимостью в 2600 р. При этом на
Е
Елена
26 сен 2025
Очень все понравилось. Было интересно слушать, как в доступной форме гид Светлана рассказывала интересную информацию. Так же была хорошая и продуманная организация всего путешествия. Спасибо.
О
Олег
24 сен 2025
Экскурсия прошла на отлично, спасибо❤
О
Ольга
21 сен 2025
Были на экскурсии в Гатчинском дворце. Всё прошло очень хорошо, особенно радовало то, что у нас маленькая группа. Интересный дворец, красивый парк. Экскурсия удалась, были очень довольны.
С
Светлана
17 сен 2025
Очень всё понравилось. Гид супер знающий.
А
Анастасия
17 сен 2025
Отличная экскурсия. Посмотрели гатчинский дворец и два павильона- березовый и Венера, а так же гатчинский парк. Экскурсовод Мария- мастер своего дела. Очень много знает, интересно рассказывает, очень поставленная речь. Знает секреты и фишки. Всем советую.
Т
Татьяна
13 сен 2025
Экскурсия организована хорошо, группа 4 человека. Экскурсовод Галина вела экскурсию и по дороге в Гатчину, и во Дворе и в парке. Во Дворце было еще минут 40 свободного времени самостоятельно погулять по залам дворца и церкви. Парк впечатлил размерами и множеством озер и каналов. Рекомендую экскурсию к посещению.
И
Ирина
12 авг 2025
Е
Елена
9 авг 2025
Прекрасный парк, дворец. Все очень понравилось.
Спасибо большое Елене за экскурсию
Е
Екатерина
9 авг 2025
Все было отлично. С Еленой пройдено много экскурсий, быстро, четко, весело, на позитиве. Нет нерешаемой ситуации)
