29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам трех императриц в Царском Селе

Из Петербурга мы отправимся в поэтичный город Пушкин, где вы прикоснетесь к истории Царского Села. На прогулке по Екатерининскому парку мы поговорим о трех знаменитых владелицах резиденции, императрицах Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II. Вы увидите красивейшие парковые павильоны — Агатовые комнаты, Эрмитаж, Турецкую баню, Грот и Камеронову галерею. Узнаете факты и легенды о главном сокровище дворца, Янтарной комнате. И, конечно, одной из тем экскурсии станет учеба Пушкина в Царскосельском лицее, который занимает особое место в произведениях поэта.

Быт царской семьи в Павловском дворце

Совсем недалеко от Царского Села расположился Павловск — вотчина супруги Павла I, императрицы Марии Федоровны. Прогуливаясь по уютным аллеям, вы узнаете о создании дворцово-паркового ансамбля, а после посетите Павловский дворец. Мы рассмотрим роскошное убранство парадных залов, заглянем в личные покои императорской семьи и поговорим о повседневной жизни, быте и досуге русских монархов 18 века.

Романтические пейзажи Гатчины

Следом вас встретит один из самых живописных пригородов Петербурга и любимая резиденция Павла I — Гатчина, ставшая для императора особым, бережно хранимым миром. Вы оцените волшебные ландшафты Гатчинского парка в стиле романтизма, прогуляетесь к Серебряному озеру и водным лабиринтам. В Гатчинском дворце узнаете о загородной жизни монархов — Павла I, Николая I и Александра III. Рассмотрите сохранившиеся интерьеры дворца и спуститесь в его таинственное подземелье, в стенах которого, если верить легенде, все еще звучат шаги императора.

Подробная программа

9:00 — выезд из Санкт—Петербурга от станции метро «Невский проспект»;

10:00 — прогулка по Екатерининскому парку с внешним осмотром Екатерининского дворца;

12:00 — экскурсия по Павловскому парку и Павловскому дворцу;

16:00 — прогулка по Гатчинскому парку ИЛИ Гатчинскому дворцу;

19:00 — возвращение к станции метро «Невский проспект».