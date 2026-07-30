29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина

Посетить три резиденции русских монархов в однодневном автобусном туре из Санкт-Петербурга
Эта экскурсия откроет перед вами двери трех красивейших дворцово-парковых ансамблей 18 века.

В блистательном Царском Селе, пейзажном Павловском парке и романтичной Гатчине вы узнаете о загородной жизни императорской семьи, рассмотрите подлинные интерьеры и заглянете в личные покои русских монархов.
4.8
740 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина

Описание экскурсии

По следам трёх императриц в Царском Селе

Из Петербурга мы отправимся в поэтичный город Пушкин, где вы прикоснётесь к истории Царского Села. На прогулке по Екатерининскому парку поговорим о трёх владелицах резиденции, императрицах Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II. Вы увидите красивейшие парковые павильоны — Агатовые комнаты, Эрмитаж, Турецкую баню, Грот и Камеронову галерею. Узнаете факты и легенды о главном сокровище дворца, Янтарной комнате. И конечно, одной из тем экскурсии станет учёба Пушкина в Царскосельском лицее, который занимает особое место в произведениях поэта.

Быт царской семьи в Павловском дворце

Совсем недалеко от Царского Села расположился Павловск — вотчина супруги Павла I, императрицы Марии Федоровны. Прогуливаясь по уютным аллеям, вы узнаете о создании дворцово-паркового ансамбля, а после посетите Павловский дворец. Мы рассмотрим роскошное убранство парадных залов, заглянем в личные покои императорской семьи и поговорим о повседневной жизни, быте и досуге русских монархов 18 века.

Прогулка по дворцу или парку в Гатчине

Следом вас встретит один из самых живописных пригородов Петербурга и любимая резиденция Павла I — Гатчина, ставшая для императора особым, бережно хранимым миром. Вы можете выбрать: погулять по парку или посетить дворец. В первом случае вы оцените ландшафты в стиле романтизм, пройдёте к Серебряному озеру и водным лабиринтам. А в Гатчинском дворце узнаете о загородной жизни монархов — Павла I, Николая I и Александра III. Рассмотрите сохранившиеся интерьеры дворца и спуститесь в его таинственное подземелье, в стенах которого, если верить легенде, все ещё звучат шаги императора.

Организационные детали

  • Трансфер из Петербурга и обратно включён в стоимость
  • Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
  • Чтобы забронировать экскурсию, вы должны быть старше 18 лет или быть в сопровождении взрослого
  • Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе в группе до 40 человек
  • Начало экскурсии — в 09:00 в районе станции метро Невский проспект. После экскурсии вы вернётесь туда же к 19:00
  • Экскурсии во дворцах проводят местные гиды
  • В каждой резиденции вы проведёте не менее 1,5 часов. Объекты показа могут меняться местами, с сохранением объема оказываемых услуг

Входные билеты оплачиваются отдельно

— Екатерининский парк: 400 ₽/взрослые; 300 ₽/ учащиеся до 18 лет, пенсионеры, студенты РФ (очно); до 14 лет — бесплатно
— Павловский парк: 300 ₽/взрослые, студенты, учащиеся с 16 лет; 200 ₽/пенсионеры, бесплатно — дети до 16 лет
— Павловский дворец с экскурсией: 800 ₽/ взрослые, студенты, учащиеся с 16 лет; 400 ₽/пенсионеры; бесплатно — дети до 16 лет
— Гатчинский дворец (по желанию): 700 ₽/взрослые; 400 ₽/учащиеся школ РФ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения; 400 ₽/пенсионеры РФ.
— Гатчинский парк (по желанию): 250 ₽/взрослые; 150 ₽/учащиеся школ РФ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения; пенсионеры РФ.

Не рекомендуем покупать входные билеты заранее: время посещения музеев может меняться из-за погоды, дорожных и организационных особенностей. Наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом. Актуальную стоимость билетов уточняйте на официальных сайтах музеев.

Питание

Это максимально насыщенная программа для тех, кто не хочет упустить ни минуты впечатлений от роскошных парков и дворцов, поэтому большой обед не предусмотрен. Вы можете взять перекус с собой и пообедать (не очень долго) в Гатчине, выпить кофе в Царском Селе и Павловске.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Пенсионеры2350 ₽
Школьники2350 ₽
Студенты2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 63692 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 740 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
618
4
74
3
29
2
8
1
11
Владимир
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ рассказ не только грамотный но очень увлекательный и приятный. маршрут отличный советую посетить. до этого не был в Павловске было открытием очень понравилось это место
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ+4
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
Шикарная экскурсия, отличный автобус. экскурсовод Елена понравилась больше всех из тех что нам попались в СПБ
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И
все понравилось)
оптимально посмотреть пригород обзорно и понять куда хотел бы с’ездить самостоятельно была в прошлом году в царском селе, поэтому не пошла во дворец, зато гид (тем кто остался в парке) дополнительно рассказала интересные детали и провела в галерею локации понравились все, и погода не подвела!
все понравилось)
все понравилось)
все понравилось)
все понравилось)
все понравилось)
все понравилось)
все понравилось)
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Таша
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Задалось всë изначально… Даже то, что мы из-за утренних пробок задерживались к месту начала экскурсии… 🤦♀️ Наш гид Дарья любезно позвонила и уточнила, где мы
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и когда будем… Путешествовали на небольшом комфортном автобусе с чудесным водителем, который безупречно и комфортно вел транспорт… Дороги мы просто не заметили на протяжении всего маршрута… Как сказала Даша, мы действительно, авантюристы… Поскольку осмелились посетить сразу три замечательных места… Появилось огромное желание вернуться обратно, посвятив каждому дворцу и парку отдельный день)) Во дворцах чудесные гиды - профессионалы своего дела, узнали много полезного и нового… Хотя я была здесь не первый раз… Парки пышат весной, кругом цветы и ухоженные насаждения… Спасибо огромное за прекрасное настроение!!!
Процветания Вашему делу и побольше туристов!!!
Благодарю!!!

Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!+2
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
Супер путешествие!!! От начало до конца!!!
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О
Интересно и насыщенно. Необходимо учесть, что придётся много ходить.
Интересно и насыщенно. Необходимо учесть, что придётся много ходить.
Интересно и насыщенно. Необходимо учесть, что придётся много ходить.
Интересно и насыщенно. Необходимо учесть, что придётся много ходить.
Интересно и насыщенно. Необходимо учесть, что придётся много ходить.
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Юрий
Экскурсия интересная, насыщенная, в жёстком тайминге. Экскурсовод Дарья- очень эрудировпнная и интересная рассказчица. ОГРОМНОЕ ЕЙ СПАСИБО!!! В целом - для того, чтобы составить представление - отличный вариант.
Бал снизил за организацию.
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Парк в Павловском замке был закрыт. Организаторы про это знали, когда было около 50 минут свободного времени, занятьсч было просто нечем. Все сидели на лавочках во дворе замка. Хотя могли переехать в следующий пункт и там провести больше времени в спокойном режиме. Но, все по графику, как положено.

Экскурсия интересная, насыщенная, в жёстком тайминге. Экскурсовод Дарья- очень эрудировпнная и интересная рассказчица. ОГРОМНОЕ ЕЙ СПАСИБО!!!
Экскурсия интересная, насыщенная, в жёстком тайминге. Экскурсовод Дарья- очень эрудировпнная и интересная рассказчица. ОГРОМНОЕ ЕЙ СПАСИБО!!!
Экскурсия интересная, насыщенная, в жёстком тайминге. Экскурсовод Дарья- очень эрудировпнная и интересная рассказчица. ОГРОМНОЕ ЕЙ СПАСИБО!!!
Экскурсия интересная, насыщенная, в жёстком тайминге. Экскурсовод Дарья- очень эрудировпнная и интересная рассказчица. ОГРОМНОЕ ЕЙ СПАСИБО!!!
Экскурсия интересная, насыщенная, в жёстком тайминге. Экскурсовод Дарья- очень эрудировпнная и интересная рассказчица. ОГРОМНОЕ ЕЙ СПАСИБО!!!
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И
все отлично. по таймингу все отлично. позволяет посетить три локации в один день. для кого-то может быть утомительно.
все отлично. по таймингу все отлично. позволяет посетить три локации в один день. для кого-то может быть утомительно.
все отлично. по таймингу все отлично. позволяет посетить три локации в один день. для кого-то может быть утомительно.
все отлично. по таймингу все отлично. позволяет посетить три локации в один день. для кого-то может быть утомительно.
все отлично. по таймингу все отлично. позволяет посетить три локации в один день. для кого-то может быть утомительно.
все отлично. по таймингу все отлично. позволяет посетить три локации в один день. для кого-то может быть утомительно.
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