29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В блистательном Царском Селе, пейзажном Павловском парке и романтичной Гатчине вы узнаете о загородной жизни императорской семьи, рассмотрите подлинные интерьеры и заглянете в личные покои русских монархов.
Описание экскурсии
По следам трёх императриц в Царском Селе
Из Петербурга мы отправимся в поэтичный город Пушкин, где вы прикоснётесь к истории Царского Села. На прогулке по Екатерининскому парку поговорим о трёх владелицах резиденции, императрицах Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II. Вы увидите красивейшие парковые павильоны — Агатовые комнаты, Эрмитаж, Турецкую баню, Грот и Камеронову галерею. Узнаете факты и легенды о главном сокровище дворца, Янтарной комнате. И конечно, одной из тем экскурсии станет учёба Пушкина в Царскосельском лицее, который занимает особое место в произведениях поэта.
Быт царской семьи в Павловском дворце
Совсем недалеко от Царского Села расположился Павловск — вотчина супруги Павла I, императрицы Марии Федоровны. Прогуливаясь по уютным аллеям, вы узнаете о создании дворцово-паркового ансамбля, а после посетите Павловский дворец. Мы рассмотрим роскошное убранство парадных залов, заглянем в личные покои императорской семьи и поговорим о повседневной жизни, быте и досуге русских монархов 18 века.
Прогулка по дворцу или парку в Гатчине
Следом вас встретит один из самых живописных пригородов Петербурга и любимая резиденция Павла I — Гатчина, ставшая для императора особым, бережно хранимым миром. Вы можете выбрать: погулять по парку или посетить дворец. В первом случае вы оцените ландшафты в стиле романтизм, пройдёте к Серебряному озеру и водным лабиринтам. А в Гатчинском дворце узнаете о загородной жизни монархов — Павла I, Николая I и Александра III. Рассмотрите сохранившиеся интерьеры дворца и спуститесь в его таинственное подземелье, в стенах которого, если верить легенде, все ещё звучат шаги императора.
Организационные детали
- Трансфер из Петербурга и обратно включён в стоимость
- Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
- Чтобы забронировать экскурсию, вы должны быть старше 18 лет или быть в сопровождении взрослого
- Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автобусе в группе до 40 человек
- Начало экскурсии — в 09:00 в районе станции метро Невский проспект. После экскурсии вы вернётесь туда же к 19:00
- Экскурсии во дворцах проводят местные гиды
- В каждой резиденции вы проведёте не менее 1,5 часов. Объекты показа могут меняться местами, с сохранением объема оказываемых услуг
Входные билеты оплачиваются отдельно
— Екатерининский парк: 400 ₽/взрослые; 300 ₽/ учащиеся до 18 лет, пенсионеры, студенты РФ (очно); до 14 лет — бесплатно
— Павловский парк: 300 ₽/взрослые, студенты, учащиеся с 16 лет; 200 ₽/пенсионеры, бесплатно — дети до 16 лет
— Павловский дворец с экскурсией: 800 ₽/ взрослые, студенты, учащиеся с 16 лет; 400 ₽/пенсионеры; бесплатно — дети до 16 лет
— Гатчинский дворец (по желанию): 700 ₽/взрослые; 400 ₽/учащиеся школ РФ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения; 400 ₽/пенсионеры РФ.
— Гатчинский парк (по желанию): 250 ₽/взрослые; 150 ₽/учащиеся школ РФ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения; пенсионеры РФ.
Не рекомендуем покупать входные билеты заранее: время посещения музеев может меняться из-за погоды, дорожных и организационных особенностей. Наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом. Актуальную стоимость билетов уточняйте на официальных сайтах музеев.
Питание
Это максимально насыщенная программа для тех, кто не хочет упустить ни минуты впечатлений от роскошных парков и дворцов, поэтому большой обед не предусмотрен. Вы можете взять перекус с собой и пообедать (не очень долго) в Гатчине, выпить кофе в Царском Селе и Павловске.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|2350 ₽
|Школьники
|2350 ₽
|Студенты
|2350 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
оптимально посмотреть пригород обзорно и понять куда хотел бы с’ездить самостоятельно была в прошлом году в царском селе, поэтому не пошла во дворец, зато гид (тем кто остался в парке) дополнительно рассказала интересные детали и провела в галерею локации понравились все, и погода не подвела!
Задалось всë изначально… Даже то, что мы из-за утренних пробок задерживались к месту начала экскурсии… 🤦♀️ Наш гид Дарья любезно позвонила и уточнила, где мы
Бал снизил за организацию.