29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия откроет перед вами двери трех красивейших дворцово-парковых ансамблей 18 века. В блистательном Царском Селе, пейзажном Павловском парке и романтичной Гатчине вы узнаете о загородной жизни императорской семьи, рассмотрите подлинные интерьеры и заглянете в личные покои русских монархов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По следам трёх императриц в Царском Селе

Из Петербурга мы отправимся в поэтичный город Пушкин, где вы прикоснётесь к истории Царского Села. На прогулке по Екатерининскому парку поговорим о трёх владелицах резиденции, императрицах Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II. Вы увидите красивейшие парковые павильоны — Агатовые комнаты, Эрмитаж, Турецкую баню, Грот и Камеронову галерею. Узнаете факты и легенды о главном сокровище дворца, Янтарной комнате. И конечно, одной из тем экскурсии станет учёба Пушкина в Царскосельском лицее, который занимает особое место в произведениях поэта.

Быт царской семьи в Павловском дворце

Совсем недалеко от Царского Села расположился Павловск — вотчина супруги Павла I, императрицы Марии Федоровны. Прогуливаясь по уютным аллеям, вы узнаете о создании дворцово-паркового ансамбля, а после посетите Павловский дворец. Мы рассмотрим роскошное убранство парадных залов, заглянем в личные покои императорской семьи и поговорим о повседневной жизни, быте и досуге русских монархов 18 века.

Прогулка по дворцу или парку в Гатчине

Следом вас встретит один из самых живописных пригородов Петербурга и любимая резиденция Павла I — Гатчина, ставшая для императора особым, бережно хранимым миром. Вы можете выбрать: погулять по парку или посетить дворец. В первом случае вы оцените ландшафты в стиле романтизм, пройдёте к Серебряному озеру и водным лабиринтам. А в Гатчинском дворце узнаете о загородной жизни монархов — Павла I, Николая I и Александра III. Рассмотрите сохранившиеся интерьеры дворца и спуститесь в его таинственное подземелье, в стенах которого, если верить легенде, все ещё звучат шаги императора.

Организационные детали

Трансфер из Петербурга и обратно включён в стоимость

Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Чтобы забронировать экскурсию, вы должны быть старше 18 лет или быть в сопровождении взрослого

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе в группе до 40 человек

Начало экскурсии — в 09:00 в районе станции метро Невский проспект. После экскурсии вы вернётесь туда же к 19:00

Экскурсии во дворцах проводят местные гиды

В каждой резиденции вы проведёте не менее 1,5 часов. Объекты показа могут меняться местами, с сохранением объема оказываемых услуг

Входные билеты оплачиваются отдельно

— Екатерининский парк: 400 ₽/взрослые; 300 ₽/ учащиеся до 18 лет, пенсионеры, студенты РФ (очно); до 14 лет — бесплатно

— Павловский парк: 300 ₽/взрослые, студенты, учащиеся с 16 лет; 200 ₽/пенсионеры, бесплатно — дети до 16 лет

— Павловский дворец с экскурсией: 800 ₽/ взрослые, студенты, учащиеся с 16 лет; 400 ₽/пенсионеры; бесплатно — дети до 16 лет

— Гатчинский дворец (по желанию): 700 ₽/взрослые; 400 ₽/учащиеся школ РФ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения; 400 ₽/пенсионеры РФ.

— Гатчинский парк (по желанию): 250 ₽/взрослые; 150 ₽/учащиеся школ РФ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения; пенсионеры РФ.

Не рекомендуем покупать входные билеты заранее: время посещения музеев может меняться из-за погоды, дорожных и организационных особенностей. Наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом. Актуальную стоимость билетов уточняйте на официальных сайтах музеев.

Питание

Это максимально насыщенная программа для тех, кто не хочет упустить ни минуты впечатлений от роскошных парков и дворцов, поэтому большой обед не предусмотрен. Вы можете взять перекус с собой и пообедать (не очень долго) в Гатчине, выпить кофе в Царском Селе и Павловске.