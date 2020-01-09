29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина

Посетить за один день три резиденции русских монархов в окрестностях Петербурга

Филипп
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Филипп – экскурсионное агентство
Эта экскурсия откроет перед вами двери трех красивейших дворцово-парковых ансамблей 18 века.

В блистательном Царском Селе, пейзажном Павловском парке и романтичной Гатчине вы узнаете о загородной жизни императорской семьи, рассмотрите подлинные интерьеры и заглянете в личные покои русских монархов.
2600 ₽
1820 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча на Площади искусств
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У этой экскурсии29 отзывов
4.52
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина

Что вас ожидает

По следам трех императриц в Царском Селе
Из Петербурга мы отправимся в поэтичный город Пушкин, где вы прикоснетесь к истории Царского Села. На прогулке по Екатерининскому парку мы поговорим о трех знаменитых владелицах резиденции, императрицах Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II. Вы увидите красивейшие парковые павильоны — Агатовые комнаты, Эрмитаж, Турецкую баню, Грот и Камеронову галерею. Узнаете факты и легенды о главном сокровище дворца, Янтарной комнате. И, конечно, одной из тем экскурсии станет учеба Пушкина в Царскосельском лицее, который занимает особое место в произведениях поэта.

Быт царской семьи в Павловском дворце
Совсем недалеко от Царского Села расположился Павловск — вотчина супруги Павла I, императрицы Марии Федоровны. Прогуливаясь по уютным аллеям, вы узнаете о создании дворцово-паркового ансамбля, а после посетите Павловский дворец. Мы рассмотрим роскошное убранство парадных залов, заглянем в личные покои императорской семьи и поговорим о повседневной жизни, быте и досуге русских монархов 18 века.

Романтические пейзажи Гатчины
Следом вас встретит один из самых живописных пригородов Петербурга и любимая резиденция Павла I — Гатчина, ставшая для императора особым, бережно хранимым миром. Вы оцените волшебные ландшафты Гатчинского парка в стиле романтизма, прогуляетесь к Серебряному озеру и водным лабиринтам. В Гатчинском дворце узнаете о загородной жизни монархов — Павла I, Николая I и Александра III. Рассмотрите сохранившиеся интерьеры дворца и спуститесь в его таинственное подземелье, в стенах которого, если верить легенде, все еще звучат шаги императора.

Подробная программа
9:00 — выезд из Санкт—Петербурга от станции метро «Невский проспект»;
10:00 — прогулка по Екатерининскому парку с внешним осмотром Екатерининского дворца;
12:00 — экскурсия по Павловскому парку и Павловскому дворцу;
16:00 — прогулка по Гатчинскому парку ИЛИ Гатчинскому дворцу;
19:00 — возвращение к станции метро «Невский проспект».

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит

  • трансфер на комфортабельном автобусе
  • экскурсии в Царском селе, Павловске и Гатчине
  • прогулка-экскурсия по Екатерининскому парку, внешний осмотр Екатерининского дворца, экскурсия по Павловскому дворцу
  • экскурсия по Гатчинскому парку, экскурсия по Большому Гатчинскому дворцу с подземельем (по желанию)

Дополнительные расходы

Билеты во дворцы и резиденции:

  • Екатерининский парк: 150 руб. — взрослые; 80 руб. — учащиеся старше 16 лет, студенты; детям до 16 лет — бесплатно; 40 руб. — пенсионеры
  • Павловский парк: 100 руб. — взрослые, студенты; 50 руб. — учащиеся от 7 до 18 лет, пенсионеры
  • Павловский дворец: 500 руб. — взрослые, студенты; 250 руб. — учащиеся 7-18 лет, пенсионеры
  • Гатчинский дворец (по желанию): 600 руб. — взрослые; 400 руб. — учащиеся школ, студенты, а также люди в возрасте от 65 лет
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
По следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Площади искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Не продуман маршрут ! Приехали в Царское село в 10, а дворец открывается в 12! Зачем вообще приезжали? Гулять по парку зимой люди не хотели, бродили кто где. В автобусе собрали оплату за Гатчину, приехали в Павловск, отстояли очередь за билетами в Павловский дворец и парк)))! Кто гуляет по парку зимой? Неужели заранее нельзя это оформить для группы??? Пробежали по дворцу с местным гидом , бормочащим себе под нос. Приехали в Гатчину. Гид убежала оформлять билеты))) все разбрелись по площади. Мы чудом не отстали от группы, забежавшей во дворец через пол часа. Промчались с шальной гидшей по залам и бегом в автобус. Выкинули нас у ближайшего метро, т к было не известно перекрытие дорог в центре))) навигаторов же нет ещё . УЖАС!!! Выкинутые деньги и целый день пропал!!!
5 января 2020
В принципе все понравилось. Немного напрягло ожидание экскурсии в Гатчинском дворце, из-за этого потеряли минут 40-45, которые можно было использовать более продуктивно. Не удалось попасть в покои Александра 3. В связи с чем пожелание налаживать связи с музеями, с целью более быстрого обслуживания и более четкой организации. Еще хотелось бы немного более структурированного рассказа в части хронологии истории императорской фамилии. Гид Анастасия в целом молодец, позитивная, внимательная и профессиональная. Ни секунды не пожалели что поехали. Так что большое спасибо, и успехов! В следующий визит в Питер будем искать экскурсии на этом сайте.
5 января 2020
Экскурсия даёт уникальную возможность за 1 день посетить 3 пригорода Санкт-Петербурга, увидеть прекрасные дворцы, погулять по паркам. Экскурсия очень интересная и познавательная, всем рекомендую. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашему замечательному, очень внимательному и заботливому гиду - Анастасии. Благодаря ей, её рассказам и бережному отношению к туристам, экскурсия стала просто незабываемой. Большое Вам спасибо!
5 ноября 2019
Превосходная экскурсия! Замечательный гид Анастасия! Рекомендую.
5 ноября 2019
Хорошо , интересно
18 октября 2019
Все просто супер, большое спасибо
4 октября 2019
Анастасия - профессионал, очень содержательная и интересная экскурсия. Материал подаётся в лёгкой форме, не навязчиво.
20 сентября 2019
Спасибо огромное Анастасии - нашему гиду. Рассказывала легко, отвечала на все вопросы, рассказывала много интересного. С нами была 9-летняя дочка. После 10 часовой экскурсии, она была готова продолжать дальше. Время пролетело не заметно, слушала с интересом, задавала вопросы.
7 сентября 2019
Великолепный тур для тех, кто уверен в своих силах))
Очень насыщенный получился день, но я ничуть не жалею. Советую всем, кто выберет это направление, обязательно брать дополнительно посещение Гатчинского дворца: это потрясающе! Работа реставраторов - титанический труд. Спасибо.
6 сентября 2019
Невероятно насыщенная программа, гид - настоящий профи, интересно и живо ведёт рассказ. Дворцы потрясающие, парки - фантастика.
Ещё 19 отзывов

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