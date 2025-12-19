Вы посетите дворец, который в качестве свадебного подарка получила его последняя владелица — великая княгиня Ольга, дочь Александра III.
Оцените интерьеры парадной анфилады залов с восстановленной лепкой, росписью потолков, резной отделкой дверей, каминами и мраморной лестницей. А мы поделимся с вами необычной историей его владельцев.
Описание экскурсии
Мы пройдём через анфиладу прекрасных комнат:
- Дубовую гостиную
- парадную столовую
- театральный зал
- Готическую гостиную
Вы узнаете:
- силами каких архитекторов создавались интерьеры дворца
- о предыдущих владельцах особняка — Апрелевых и князьях Барятинских
- о непростой судьбе Ольги Александровны и её браке с принцем Ольденбургским
- что случилось с дворцом после революции
- какое отношение к особняку имеет Самуил Яковлевич Маршак
- и многое другое
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности бронирования и оплаты
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Внести остаток оплаты нужно не менее чем за 48 часов до начала экскурсии. После оплаты на вашу электронную почту придёт чек
- После оплаты экскурсии мы попросим вас предоставить ФИО, серию и номер паспорта и дату рождения — это необходимо для подачи списков в службу безопасности особняка
- Возврат денег возможен при отмене экскурсии не менее чем за 48 часов до её начала
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Чайковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8554 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
