Роскошь и тайны дворца великой княгини Ольги Александровны

Увидеть изысканные интерьеры и погрузиться в атмосферу императорской эпохи
Вы посетите дворец, который в качестве свадебного подарка получила его последняя владелица — великая княгиня Ольга, дочь Александра III.

Оцените интерьеры парадной анфилады залов с восстановленной лепкой, росписью потолков, резной отделкой дверей, каминами и мраморной лестницей. А мы поделимся с вами необычной историей его владельцев.
Описание экскурсии

Мы пройдём через анфиладу прекрасных комнат:

  • Дубовую гостиную
  • парадную столовую
  • театральный зал
  • Готическую гостиную

Вы узнаете:

  • силами каких архитекторов создавались интерьеры дворца
  • о предыдущих владельцах особняка — Апрелевых и князьях Барятинских
  • о непростой судьбе Ольги Александровны и её браке с принцем Ольденбургским
  • что случилось с дворцом после революции
  • какое отношение к особняку имеет Самуил Яковлевич Маршак
  • и многое другое

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности бронирования и оплаты

  • После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Внести остаток оплаты нужно не менее чем за 48 часов до начала экскурсии. После оплаты на вашу электронную почту придёт чек
  • После оплаты экскурсии мы попросим вас предоставить ФИО, серию и номер паспорта и дату рождения — это необходимо для подачи списков в службу безопасности особняка
  • Возврат денег возможен при отмене экскурсии не менее чем за 48 часов до её начала

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Чайковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8554 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Все экскурсии в Санкт-Петербурге