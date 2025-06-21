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Экскурсии в дворец Бобринских

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Бобринских» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Особняк Бобринских: редкая экскурсия в прошлое Петербурга
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Особняк Бобринских: редкая экскурсия в прошлое Петербурга
Посетить закрытые залы, где блистали Пушкин и Карамзин
Начало: На Галерной улице
Расписание: в субботу в 11:00
21 июн в 11:00
28 июн в 11:00
2667 ₽ за человека
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Пешая
На поезде
2 часа
Аудиогид
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Начало: Английская наб., 2 Санкт-Петербург, 190000
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
990 ₽ за человека
Великокняжеский Петербург: дворцы и судьбы
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Великокняжеский Петербург: дворцы и судьбы
Полюбоваться памятниками исторического центра и узнать о тайнах императорской династии
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6800 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Бобринских»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Особняк Бобринских: редкая экскурсия в прошлое Петербурга
  2. Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
  3. Великокняжеский Петербург: дворцы и судьбы
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
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  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дворец Бобринских" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 6800.
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