Групповая
до 15 чел.
Особняк Бобринских: редкая экскурсия в прошлое Петербурга
Посетить закрытые залы, где блистали Пушкин и Карамзин
Начало: На Галерной улице
Расписание: в субботу в 11:00
21 июн в 11:00
28 июн в 11:00
2667 ₽ за человека
Аудиогид
Английская набережная: аудиоэкскурсия про искусство, вечеринки и железные дороги
Начало: Английская наб., 2 Санкт-Петербург, 190000
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Великокняжеский Петербург: дворцы и судьбы
Полюбоваться памятниками исторического центра и узнать о тайнах императорской династии
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6800 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Бобринских»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дворец Бобринских" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 6800.
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Дворец Бобринских», цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август