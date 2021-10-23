Русский музей с гидом-психологом

Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства

5
7 отзывов
У меня психологическое образование и работа гида, поэтому я знаю, что самая благодарная форма экскурсии — диалог.

Какие эмоции и чувства у вас вызывает живопись? Может, она повлияет на вас, что-то прояснит в вашей жизни? Вас ждет не искусствоведческий тур, но личный бережный разговор-исследование: за это время вы лучше узнаете шедевры — и себя.
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом

Что вас ожидает

Русский музей и Вы

Переходя из зала в зал музея, вы минуете столетия, вы наблюдаете, как менялась жизнь, предпочтения, чаяния общества. Через картины до нас доходят чувства и эмоции 100- и 200-летней давности. Но так ли забыты и пройдены эти идеи? Может, они поддержат вас, ответят на ваши внутренние вопросы? Тем, кто готов подумать об этом, я предлагаю экскурсию в форме диалога — о вас на примере истории искусства.

Как это будет.

Мы пройдем по залам Михайловского дворца — в этой части Русского музея представлены шедевры Древней Руси, 18-19 веков и 1900-1917 годов. Сначала я рассказываю о периоде, потом предлагаю вам выбрать картины — случайным образом вытащить карточки с названиями. Вы узнаете о полотнах и художниках, поделитесь своими ассоциациями, возможно, личными историями. В конце мы соберем ваши впечатления и поймем, что получилось.

Кому подойдет экскурсия

  • Людям, которые готовы говорить о своих эмоциях и переживаниях. Если вы хотите только искусствоведческую информацию, то это предложение вам не подойдет.
  • Тем, у кого есть запрос по поводу проблемы, ситуации (перед экскурсией я предложу вам сформулировать его)
  • Это очень личный тур, но техника безопасна и бережна по отношению к вам, без отчаянного самоанализа

Организационные детали

  • Перед экскурсией вам нужно купить билеты для себя (400 руб. с человека)
  • Экскурсия проходит только в здании Михайловского дворца (коллекция до 1917 года)
  • Экскурсию можно провести и для 2 человек. В этом случае длительность увеличится на 1 час, доплата 1500 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Алина
Алина
Меня зовут Алина, веду экскурсии с командой гидов. Я родилась в Ленинграде, выросла и живу в Петербурге. Закончила Санкт-Петербургскую Театральную Академию по специальности театровед, после училась на факультете иностранных языков РГПУ, прошла курсы гидов-переводчиков, получила городскую аккредитацию и лицензии ведущих музеев Петербурга. С 2016 учусь в Институте глубинной психологии. В 2019 поступила в магистратуру Академии русского балета им. А. Я. Вагановой на факультет теории искусств. Работаю в туризме с 2009 года. В нашей команде люди, которые также учились в замечательных вузах Петербурга, работающие в туризме и сфере искусства много лет. Это искусствоведы, театроведы, переводчики, музыканты, художники, философы, актеры — люди, которые любят Петербург, чувствуют его душу, умеют о нем рассказывать с любовью и интересом, любят учиться и не перестают это делать, с каждым годом расширяя свои знания. Ваши впечатления, ваши эмоции, ваше вдохновение от экскурсии — наша главная задача!
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7 реальных отзывов от туристов

С
23 окт 2021
Слово "уникальная" как нельзя лучше подходит к этой экскурсии. Была во многих самых знаменитых музеях мира, но эту экскурсию и картины в которые мы "погрузились" выделю и точно не забуду никогда. Новый опыт, эмоции и знания! Огромное спасибо Алине! Однозначно рекомендую!
Галина
16 окт 2021
Необычный формат экскурсии. Занимательно, интересно, удивительно, нечто новое. Рекомендую! Спасибо Алине!
А
29 сен 2021
Огромная благодарность Алине за проведённую экскурсию. Три часа пролетели как мгновенье. Такой вариант экскурсии мы провели впервые и захотелось ещё.
Т
12 сен 2021
Восторг и восхищение! Настолько интересной и познавательной экскурсии в моей жизни не было. . очень рекомендую Алину в целом и именно эту экскурсию, как незабываемый жизненный опыт! Спасибо большое, Алине! ❤️
Г
11 сен 2021
Глубоко впечатлена.
Для меня это была лучшая экскурсия за неделю пребывания в Питере. Отдельная благодарность экскурсоводу Алине - очень посвященный и трудолюбивый человек. Ей удалось ввести меня в тему, которая была озвучена мной перед началом экскурсии.
Успехов команде и персонально Алине.
Л
10 сен 2021
Это уникальный вид экскурсии, который нужно патентовать. Совершенно удивительное погружение в себя и в картины.
Без сомнения это лучшая экскурсия, которая у нас когда-либо была не побоюсь этого слова в мире.
Огромный респект прекрасному гиду, которая совершенно мягко оставила след в наших душах.
Очень жаль, что у нас в Москве подобного нет.
Оксана
6 сен 2021
Алина — чудесный гид, который не только обладает знаниями, но и умеет поделиться ими так, чтобы это было увлекательно для слушателя. Хотя формат экскурсии достаточно необычный, я узнала много интересного как про сам музей, так и про его самые значимые произведения.
По поводу терапевтической части: мы останавливались около некоторых картин, которые я с помощью карточек вслепую выбрала в начале экскурсии, Алина чуть подробнее о них рассказывала, а я делилась своей реакцией на них: что привлекает, что отталкивает, о чем заставляет задуматься. Это первый опыт терапии и ходить по музею и не только принимать знания о нем, но и говорить о себе — не так просто, к этому нужно быть готовым. Но опыт, конечно, невероятный.
Плюс удалось узнать и сформулировать что-то новое про себя. И вообще это чудесная возможность не просто смотреть на произведения искусства со стороны, а пропускать их через себя, задумываться о том, какие они вызывают эмоции и почему. И Алина как сопровождающий в этом путешествии была очень внимательным и аккуратным сопровождающим. Спасибо!

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