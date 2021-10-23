Переходя из зала в зал музея, вы минуете столетия, вы наблюдаете, как менялась жизнь, предпочтения, чаяния общества. Через картины до нас доходят чувства и эмоции 100- и 200-летней давности. Но так ли забыты и пройдены эти идеи? Может, они поддержат вас, ответят на ваши внутренние вопросы? Тем, кто готов подумать об этом, я предлагаю экскурсию в форме диалога — о вас на примере истории искусства.
Мы пройдем по залам Михайловского дворца — в этой части Русского музея представлены шедевры Древней Руси, 18-19 веков и 1900-1917 годов. Сначала я рассказываю о периоде, потом предлагаю вам выбрать картины — случайным образом вытащить карточки с названиями. Вы узнаете о полотнах и художниках, поделитесь своими ассоциациями, возможно, личными историями. В конце мы соберем ваши впечатления и поймем, что получилось.