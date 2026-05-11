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Русский музей с гидом-психологом

Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства
У меня психологическое образование и работа гида, поэтому я знаю, что самая благодарная форма экскурсии — диалог.

Какие эмоции и чувства у вас вызывает живопись? Может, она повлияет на вас, что-то прояснит в вашей жизни? Вас ждёт не искусствоведческая экскурсия, но личный бережный разговор-исследование: за это время вы лучше узнаете шедевры — и себя.
5
110 отзывов
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом
Русский музей с гидом-психологом

Описание экскурсии

Русский музей и Вы

Переходя из зала в зал музея, вы минуете столетия, вы наблюдаете, как менялась жизнь, предпочтения, чаяния общества. Через картины до нас доходят чувства и эмоции 100- и 200-летней давности. Но так ли забыты и пройдены эти идеи? Может, они поддержат вас, ответят на ваши внутренние вопросы? Тем, кто готов подумать об этом, я предлагаю экскурсию в форме диалога — о вас на примере истории искусства.

Как это будет?

Есть возможность провести нашу встречу в двух вариантах — если вы хотите больше времени провести у картин и скорее поговорить о картинах, то мы пройдём по залам первого и второго этажа (от нашей скорости будет зависеть количество залов и картин) — можно обсудить шедевры Древней Руси, 18 век, академическую живопись первой половины 19 века, работы художников-передвижников.

Вы поделитесь своими ассоциациями, что вам важно и интересно в той или другой картине. В конце мы соберём ваши впечатления и поймём, что получилось и как это относится к вам.

Второй вариант более глубокий и терапевтический — в начале встречи вы рисуете рисунок (арт-терапия), мы его обсуждаем и далее идём к картинам. Обычно получается посмотреть 2-5 картин, но это будет именно терапевтическая работа, как на психологической консультации, направленная на более глубокое понимание вашей жизненной ситуации.

Кому подойдёт экскурсия

  • Людям, которые готовы говорить о своих эмоциях и переживаниях. Если вы хотите только искусствоведческую информацию, то это предложение вам не подойдёт
  • Тем, у кого есть запрос по поводу проблемы, ситуации (перед экскурсией я предложу вам сформулировать его)
  • Это очень личная программа, поэтому, пожалуйста, подумайте, готовы ли вы и тот, кого вы пригласили, быть откровенными. Не смутит ли это вас или вашего спутника. Возможно, лучше получить этот опыт индивидуально

Организационные детали

  • Пожалуйста, предупредите в переписке с гидом о своём желании провести программу в более терапевтическом варианте
  • Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
  • Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
  • За билет гида доплата 700 ₽ при встрече
  • Экскурсия проходит только в здании Михайловского дворца (коллекция до 1917 года)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 10834 туристов
Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с
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большим стажем работы и искусствоведческим образованием. Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в работе с детьми и проведении экскурсий на простом и ясном языке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
2
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2
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Светлана
Алина действительно подарила настоящий сеанс у психолога в музее, и было это действительно для меня и про меня, без обобщений и ярлыков. Удивительно, что помимо разговора по душам я узнала интересную информацию о художниках и их картинах.
Алина действительно подарила настоящий сеанс у психолога в музее, и было это действительно для меня и
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Елена
Не знаю как у других, а у меня получилась больше сессия, нежели экскурсия. Но было очень информативно и необычно. Алина - внимательный и интересный человек). Ее метод произвел на меня большое впечатление.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое! Очень рада, что вам понравилось 🌸
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Н
Потрясающий опыт! Это настоящая психологическая сессия. Изучение себя через искусство. Искренне рекомендую Алину - чуткая, отзывчивая, внимательная, с широким кругозором. Компетентный специалист и интересный собеседник!
Потрясающий опыт! Это настоящая психологическая сессия. Изучение себя через искусство. Искренне рекомендую Алину - чуткая, отзывчивая,
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Ольга
Алина, спасибо за чудесную экскурсию! легко, интересно, профессионально! просто наслаждение)
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Екатерина
Это был мой первый опыт Арт терапии) и мне очень откликнулось. шла без какого либо запроса, было просто интересно попробовать. Оказалось это не просто интересно, а потрясающе и восхитительно интересно.
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Алина большой профессионал в своей профессии! Как неожиданно, что через картины можно много чего из себя извлеч, проговорить, в себе понять, принять как рекомендацию, подумать. Вобщем очень Рекомендую! Это было восхитительно, почти два часа пролетели незаметно и даже не хотелось расставаться с Алиной, она была мой проводник в саму себя! Я, Искусство и Алина! Алина я вам желаю всего самого доброго и светлого!

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Наталия
В Питере были довольно долго 10 дней, экскурсий было много, но эта с Алиной, это нечто… Здорово увидеть Русский музей, работы великих мастеров- Васнецова, Ге, Шишкина, Брюллова и т. д.
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уже само по себе, но с Алиной можно задать Русскому музею вопрос или загадать желание посредством случайного выбора карточек с картинами и последующего их обсуждения (картин и эмоций, которые они вызывают). И сам выбор картин получился довольно забавным и наши впечатления, ощущения тоже невозможно забыть, так как приходится залазить к себе в голову, а не просто хлопать глазами - пуговицами. Я, например, теперь погрязла в изучении биографий смолянок (очерки Шумигорского),портреты которых, кисти Левицкого мы обсуждали, и вообще эпохи Павла Первого. Короче, в итоге- новый вектор саморазвития и появились некоторые мысли для решения собственных проблем и чего вообще хочется от жизни. Алине респект, уважение, пожелание всяческих успехов! Я лично получила массу положительных эмоций. Идите, смотрите, играйте, думайте, точно не пожалеете!

В Питере были довольно долго 10 дней, экскурсий было много, но эта с Алиной, это нечто…
В Питере были довольно долго 10 дней, экскурсий было много, но эта с Алиной, это нечто…
В Питере были довольно долго 10 дней, экскурсий было много, но эта с Алиной, это нечто…
В Питере были довольно долго 10 дней, экскурсий было много, но эта с Алиной, это нечто…
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