Что вас ожидает

Русский музей и Вы

Переходя из зала в зал музея, вы минуете столетия, вы наблюдаете, как менялась жизнь, предпочтения, чаяния общества. Через картины до нас доходят чувства и эмоции 100- и 200-летней давности. Но так ли забыты и пройдены эти идеи? Может, они поддержат вас, ответят на ваши внутренние вопросы? Тем, кто готов подумать об этом, я предлагаю экскурсию в форме диалога — о вас на примере истории искусства.

Как это будет.

Мы пройдем по залам Михайловского дворца — в этой части Русского музея представлены шедевры Древней Руси, 18-19 веков и 1900-1917 годов. Сначала я рассказываю о периоде, потом предлагаю вам выбрать картины — случайным образом вытащить карточки с названиями. Вы узнаете о полотнах и художниках, поделитесь своими ассоциациями, возможно, личными историями. В конце мы соберем ваши впечатления и поймем, что получилось.

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые готовы говорить о своих эмоциях и переживаниях. Если вы хотите только искусствоведческую информацию, то это предложение вам не подойдет.

Тем, у кого есть запрос по поводу проблемы, ситуации (перед экскурсией я предложу вам сформулировать его)

Это очень личный тур, но техника безопасна и бережна по отношению к вам, без отчаянного самоанализа

Организационные детали