Что вас ожидает: Вы узнаете, почему замок построен в виде средневековой крепости, а его интерьеры украшены древними символами рыцарского Мальтийского Ордена. Вместе мы постараемся ответить на вопрос: почему именно эта крепость стала местом трагической гибели Павла Первого? Вы услышите легенды, которые до сих пор окутывают это событие, узнаете, какие артефакты и древние реликвии Ордена, согласно преданию, хранятся в подземельях Михайловского замка, и кто является хранителем этой тайны. Мы также расскажем о том, почему Михайловский замок получил прозвище Инженерный и как он повлиял на судьбу Федора Михайловича Достоевского. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: