Исследуйте Михайловский замок и его парадные залы вместе с онлайн аудиогидом. В рамках этой аудиоэкскурсии вы посетите самый загадочный дворец Санкт-Петербурга. В данном аудиогиде вы не найдете много точных дат,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает: Вы узнаете, почему замок построен в виде средневековой крепости, а его интерьеры украшены древними символами рыцарского Мальтийского Ордена. Вместе мы постараемся ответить на вопрос: почему именно эта крепость стала местом трагической гибели Павла Первого? Вы услышите легенды, которые до сих пор окутывают это событие, узнаете, какие артефакты и древние реликвии Ордена, согласно преданию, хранятся в подземельях Михайловского замка, и кто является хранителем этой тайны. Мы также расскажем о том, почему Михайловский замок получил прозвище Инженерный и как он повлиял на судьбу Федора Михайловича Достоевского. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
- Билеты НЕ включены в аудиогид. Билеты можно приобрести как в кассе дворца, так и на официальном сайте Русского музея.
- Замок открыт для посещения в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг с 13:00 до 21:00. Вторник — выходной. Пожалуйста, уточняйте часы работы. Билеты можно приобрести как в кассе дворца, так и на официальном сайте Русского музея.
Михайловский замок расположен по адресу Садовая улица, дом 2. Ближайшая станция метро — «Гостиный Двор», выход на Невский проспект и угол Садовой улицы. Замок открыт для посещения в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг с 13:00 до 21:00. Вторник — выходной. Пожалуйста, уточняйте часы работы. Билеты можно приобрести как в кассе дворца, так и на официальном сайте Русского музея.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билеты в Михайловский замок не включены (приобретаются самостоятельно)
- Билеты на временные экспозиции Русского музея не включены
Место начала и завершения?
Садовая улица, 2, Центральный район
Когда и сколько длится?
Когда: Михайловский замок расположен по адресу Садовая улица, дом 2. Ближайшая станция метро — «Гостиный Двор», выход на Невский проспект и угол Садовой улицы. Замок открыт для посещения в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг с 13:00 до 21:00. Вторник — выходной. Пожалуйста, уточняйте часы работы. Билеты можно приобрести как в кассе дворца, так и на официальном сайте Русского музея.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида:
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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