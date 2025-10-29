М Мария Спасибо огромное экскурсоводу Людмиле за интереснейшую экскурсию по залам Эрмитажа. 2 часа экскурсии пролетели как одна минута. Много интеоесной и полезной информации. Были с дочкой подростком. А их сложно удивить. Но дочь так же осталась в полном восторге. Однозначно советую всем.

И Ирина Экскурсия достаточно информативная, несмотря на то, что" нельзя обьять необьятное". Гид Людмила с любовью и профессионализмом провела нас по залам и покоям Зимнего Дворца.

О Ольга

Д Диана Великолепная экскурсия по Эрмитажу! Спасибо организатору Илье, что помог мне организовал экскурсию, сделав почти невозможное-группа не собиралась, времени до закрытия мало и улетала на след. день!

Мои похвала и комплименты экскурсоводу Милене! Невероятно легко и увлекательно слушать, буквально на одном дыхании! Рекомендую всем вы точно не пожалеете! Тот случай когда интересно, не скучно и комфортно!

А Анастасия Все было прекрасно, большие залы,картины,интересные расклазы, гид рассказал так,будто мы сами оказались в той эпохи

М Мария

А Анастасия

О Ольга Очень грамотный экскурсовод Людмила провела экскурсию в малой группе. Рассказала нам о интересных деталях Эрмитажа, ответила на все вопросы. Спасибо!

М Марина Чудесная экскурсия))) Приятный экскурсовод))) Было очень интересно слушать и созерцать)))

Е Елена читать дальше ее найти, мы встретились, сухое приветствие, потом сказали постоять в углу и подождать остальных членов нашей команды на время экскурсии. После того как все собрались начался наш забег за гидом, нас ни кто не ждал, если с ней был рядом один из членов команды она уже начинала что то рассказывать. Ни один экспонат не был задействован в экскурсии, просто сухие факты и быстро бежали (повторюсь бежали) дальше в новый зал. Впервые считали минуты, когда уже это закончится и можно будет просто спокойно пройтись по залам и наслаждаться видами. Спустя 2 часа мы вернулись к точке начала и разошлись с нашим гидом. Очень жаль потраченные деньги. Скорее всего наш отзыв будет отличаться тем, что не будет восторженных эмоций и благодарности. Все началось с самой встречи, мы созвонились с Людмилой (так звали нашего гида-экскурсовода), она сказала где

П Полина Экскурсия нам очень понравилась! Очень вежливая и внимательная гид провела нас по самым замечательным залам, рассказала интересные моменты, ответила на все вопросы. Все было лаконично, информативно и не скучно) Спасибо большое за проведенное время!

Т Татьяна Понравилось всë, что успела увидеть. Звезду сняла за организацию экскурсии. Непонятная ситуация с гидом, которая вручила мне билет с прошедшим сроком, непонятное отношение к ней персонала на пропуске, выяснение отношений охраны с нею же. Я впервые в Эрмитаже, но уже на входе испортили настрой на встречу с прекрасным. Спасибо экспонатам, которые восхитили и успокоили.

А Акманцева Экскурсия понравилась!

За два часа экскурсовод рассказала обо всех интерьерах дворца и особенностях пристрастий их хозяев. На экспозиции представлены прекрасные образцы мебели, декора, художественных произведений из камня, живописные полотна.

Обязательно приеду еще. Впечатление от увиденного будет долго со мной!

Д Денис