Эрмитаж — это путешествие сквозь века, где имперская роскошь встречается с гениальными творениями искусства.
Описание билетаЭрмитаж – это не просто музей, а место, где сплетаются судьбы императоров, искусство гениев и драматические события истории. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по парадным залам Зимнего дворца и его знаменитой коллекции. Залы, где вершилась история Зимний дворец – это не просто архитектурное чудо, а центр политической жизни Российской империи. Здесь проходили коронации, баллы, дипломатические приемы и важнейшие государственные решения. Парадная лестница дворца – символ царской власти. По ней шествовали императоры, встречали иностранных послов и спускались к неве, чтобы совершить обряд омовения в праздник Крещения. Зал государственных церемоний – здесь звучали речи монархов, вручались награды и подписывались судьбоносные указы. Галерея военной славы – портреты полководцев, которых знал весь мир. Истории их подвигов – это отдельные главы российской истории. Зал редких механизмов – в его центре стоит уникальный автомат XVIII века – часы «Павлин», способные оживать и двигаться. Сокровища мирового искусства Эрмитаж хранит произведения, которые стали вехами в истории живописи. Тайны Леонардо и величие Рафаэля – что скрыто в их работах и как эти мастера повлияли на европейское искусство? Испанские страсти Веласкеса и Мурильо – живые портреты, мощные эмоции и яркие цвета, отличающие эту школу живописи. Рембрандт и его магия света – художник, который сумел передать в красках драму человеческой души. Древний Египет – саркофаги, амулеты и мумии, хранящие тайны тысячелетий.
Каждый день (кроме понедельника) в 11:00, 12:00 и 15:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы Зимнего дворца
- Интерьеры Малого, Нового и Старого Эрмитажа
- Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа
Что включено
- Входной билет в музей (без очереди), действительный только на день и время, указанные в ваучере
- Экскурсия с гидом в мини-группе не более 5 человек
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: Дворцовая набережная, 34
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день (кроме понедельника) в 11:00, 12:00 и 15:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
29 окт 2025
Спасибо огромное экскурсоводу Людмиле за интереснейшую экскурсию по залам Эрмитажа. 2 часа экскурсии пролетели как одна минута. Много интеоесной и полезной информации. Были с дочкой подростком. А их сложно удивить. Но дочь так же осталась в полном восторге. Однозначно советую всем.
И
Ирина
29 окт 2025
Экскурсия достаточно информативная, несмотря на то, что" нельзя обьять необьятное". Гид Людмила с любовью и профессионализмом провела нас по залам и покоям Зимнего Дворца.
О
Ольга
27 окт 2025
Д
Диана
21 окт 2025
Великолепная экскурсия по Эрмитажу! Спасибо организатору Илье, что помог мне организовал экскурсию, сделав почти невозможное-группа не собиралась, времени до закрытия мало и улетала на след. день!
Мои похвала и комплименты экскурсоводу Милене! Невероятно легко и увлекательно слушать, буквально на одном дыхании! Рекомендую всем вы точно не пожалеете! Тот случай когда интересно, не скучно и комфортно!
А
Анастасия
18 окт 2025
Все было прекрасно, большие залы,картины,интересные расклазы, гид рассказал так,будто мы сами оказались в той эпохи
М
Мария
13 окт 2025
А
Анастасия
11 окт 2025
О
Ольга
6 окт 2025
Очень грамотный экскурсовод Людмила провела экскурсию в малой группе. Рассказала нам о интересных деталях Эрмитажа, ответила на все вопросы. Спасибо!
М
Марина
6 окт 2025
Чудесная экскурсия))) Приятный экскурсовод))) Было очень интересно слушать и созерцать)))
Е
Елена
4 окт 2025
Скорее всего наш отзыв будет отличаться тем, что не будет восторженных эмоций и благодарности. Все началось с самой встречи, мы созвонились с Людмилой (так звали нашего гида-экскурсовода), она сказала где
П
Полина
17 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Очень вежливая и внимательная гид провела нас по самым замечательным залам, рассказала интересные моменты, ответила на все вопросы. Все было лаконично, информативно и не скучно) Спасибо большое за проведенное время!
Т
Татьяна
9 сен 2025
Понравилось всë, что успела увидеть. Звезду сняла за организацию экскурсии. Непонятная ситуация с гидом, которая вручила мне билет с прошедшим сроком, непонятное отношение к ней персонала на пропуске, выяснение отношений охраны с нею же. Я впервые в Эрмитаже, но уже на входе испортили настрой на встречу с прекрасным. Спасибо экспонатам, которые восхитили и успокоили.
А
Акманцева
8 сен 2025
Экскурсия понравилась!
За два часа экскурсовод рассказала обо всех интерьерах дворца и особенностях пристрастий их хозяев. На экспозиции представлены прекрасные образцы мебели, декора, художественных произведений из камня, живописные полотна.
Обязательно приеду еще. Впечатление от увиденного будет долго со мной!
Д
Денис
6 сен 2025
О
Ольга
3 сен 2025
